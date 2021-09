Berlin - Wer lernen möchte, wie man einen Roman schreibt, wird im Ödland der zeitgenössischen Ratgeber immerzu über das gleiche Dogma stolpern: „Nicht sagen, zeigen!“ Es ist nicht totzukriegen. Weil es eben stimmt. Es reicht nicht, dem gewillten Konsumenten eines Buches zu sagen, dass unser Protagonist schwitzt. Leser möchten erleben, dass die Sonne blendet, der Sand glüht, der Horizont flackert und der Schweiß aus den Kniekehlen perlt. Sie möchten es sehen, nicht gesagt bekommen.

Was aber, wenn sagen und zeigen nahezu identisch sind. Besonders bei einem optischen Medium ist die Grenze natürlich nebulös, undurchsichtig wie ein Sandsturm. Das ist das kleine, große Manko bei Denis Villeneuves endlos lang erwarteter Neuverfilmung von „Dune“, dem Wüstenplaneten. Wie im Vorgängerfilm des Kanadiers, dem hochgelobten „Blade Runner 2049“ liefert Villeneuve große, sogar mächtige Bilder. So makellos gearbeitet, dass man sie von der Leinwand pflücken möchte, wie Poster für die WG-Küche. Aber leider zeigt Villeneuve nur selten eine Ebene hinter diesen Bildern.

„Dune“ ist ein unterhaltsamer Film. Schlüssiger erzählt, als David Lynchs Verfilmung von 1984. Die Dystopie einer hyperkapitalisierten Zukunft ist greifbarer. Die einzelnen Emotionen durch das gute Spiel von Timothée Chalamet und die grandiose Leistung von Rebecca Ferguson spürbarer als in der zerfaserten Fassung mit Sting und Jürgen Prochnow. Der eigentliche Mangel liegt hinter dieser Perfektion. Was fehlt, ist ein großes, stimmiges Gefühl.

Das Gefühl der Hitze auf der Haut

Herzog Leto Atreides, dessen Familie seit Jahrhunderten über einen Planeten regiert, saftig und grün wie eine walisische Weide, wird vom mächtigen Imperator als Kolonialmacht und Bergbauunternehmen in Personalunion auf den Wüstenplaneten Dune geschickt. Dune ist der unwirtlichste, aber wichtigste Planet der Galaxis. Nur dort gibt es das Spice. Eine Wundersubstanz, ein Mana für jede interstellare Zivilisation, ohne die das Reisen zwischen den Sternen unmöglich wird. Arrakis, wie Dune in den Büchern von Frank Herbert genannt wird, ist der größtmögliche Kontrast zur Heimatwelt des Herzog.

Schnell wird klar: Der beliebte Herrscher, Familie, Gefolge, wurden nicht nach Arrakis geschickt, um zu triumphieren, sondern um brutal zu scheitern. Mit viel Hingabe zeigt uns Villeneuve woran: Er bebildert Sandstürme, zerschlissene Raffinerien, verschwundene Silos, gigantische Sandwürmer. Aber das Damoklesschwert des Scheiterns bleibt er uns bis zum Ende dieses ersten Teils schuldig. Die nagende Angst zu versagen und das ewige Erbe seiner Familie schon mit dem Landen auf Arrakis in den Sand gesetzt zu haben. Das ist ein großer Teil des Stimmungsbildes dieses Films, das einfach nicht zünden will.

Ein anderer Teil ist das Gefühl der Hitze auf der Haut. Es stimmt schon: Selten wurde Sand so schön ins Szene gesetzt. Dünen, eng aneinander geschmiegt wie nackte tizianische Körper. Aber die Glut zwischen ihnen fehlt. Die zehrende Kraft des Wüstenplaneten. Die Unbarmherzigkeit einer negierenden Welt, die niemand so stark empfinden dürfte wie das Herrscherhaus Atreides. Als ein Diener Herzog und Hof hinter meterdicke, schützende Mauern lockt, flaniert der Sohn des Herzog unbekümmert in der größten Mittagshitze durch einen glühenden Palmengarten. Paul Atreides, neu auf Arrakis, noch immer den Duft von fruchtbaren Weiden in der Nase, ist hochgeschlossen bis zum Hals, staubtrocken und gepudert.

Ob die Wüste lebt, wird der zweite Teil beweisen müssen

In diesem Muster geht es fort. Das sind keine kleinen Fehler, die sich aufsummieren. Das ist ein großer, blinder Fleck im Auge von Villeneuve. Man erzählt uns von der Unerbittlichkeit der Wüste, von Sandstürmen, stärker als Metall, aber Paul und seine Mutter, bald schon auf der Flucht vor mörderischen Schergen, sitzen ungerührt in einem komfortabel gekühlten Wüstenzelt. Die Enge dieses Zeltes vermag Villeneuve zu zeigen, aber nicht das Unbehagen dahinter. Nicht das Wissen um eine endlos leere Welt, eine erbarmungslose Sonne, einen alles verschlingenden Sturm und das Fehlen einer rettenden Zuflucht.

Stephen King, nach eigener Aussage „Dune“-Fan erster Stunde, war bekanntermaßen kein großer Freund von Verfilmungen. Besonders die Adaption seines Buches „Shining“ durch das Wunderkind Stanley Kubrick hat ihm zugesetzt. Gebetsmühlenartig wiederholte King in den folgenden Jahrzehnten seine Enttäuschung über die Adaption. Auch als Buch und Film längst zu Klassikern avanciert waren. Kings größte Kritik: Kubrick habe nie verstanden, dass das Overlook-Hotel der eigentliche Antagonist der Handlung wäre. Villeneuve könnte ein ähnlicher Erkenntnisgewinn entgangen sein. Dass neben dem guten Spiel, den makellosen Bildern, neben allen alten und neuen Effekten, auch der Wüstenplanet selbst eine wichtige Säule dieses Filmes hätte sein müssen.

„Dune“ ist wuchtiges, makelloses, aber leider auch sehr glattes Kino. Ob die Wüste lebt, wird der zweite Teil beweisen müssen. Oder eben jemand anderes als Denis Villeneuve.

