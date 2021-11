Berlin - Peter Maffay kann nicht gut stillsitzen. Auf Entzug von Reisen und Konzerten suchte er sich in der Pandemie deshalb ein neues Projekt. Er ging unter die Moderatoren, lud Prominente in sein Zuhause im bayerischen Tutzing ein, um dort vor der Kamera mit ihnen zu plaudern, vor allem über Musik. Für die zweite Staffel wurde das Format ausgebaut, ab Sonntag laufen die neuen Folgen unter dem Titel „Begegnungen“ bei Magenta TV.

Herr Maffay, die erste Folge Ihrer Sendung heißt „Für immer jung“. Sie starten mit den Worten: „Viele wären es gern, nicht alle schaffen es.“ Will man das denn überhaupt?

Das ist natürlich mit Humor zu nehmen. Trotzdem glaube ich, dass es auf eine Art möglich ist, jung zu bleiben, und sehe das auch an einigen Beispielen in meiner Umgebung. Man kann sich eine gewisse junge Attitüde erhalten, auch in einem fortgeschrittenen Alter, was Ansichten und die eigene Lebenseinstellung anbelangt. Selbst wenn der Körper nicht mehr alles mitmacht, kann man sich die geistige Beweglichkeit durchaus bewahren. Ich habe das an meinem Vater gemerkt, der dieses Jahr mit 94 Jahren verstorben ist. Er hat sich seine Jugendlichkeit bis ins hohe Alter wirklich bewahrt. Es war für mich immer sehr erfrischend, wie modern, zeitgemäß und selbstkritisch er gedacht hat.

Thomas Gottschalk, der in der ersten Folge Ihrer Talkshow zu Gast ist, äußert sich in Bezug auf die Generation, die heute jung ist, kritisch. Viele seien „Follower“, anstatt selbst zu denken und ihr eigenes Ding zu machen. Wie sehen Sie das?

Wenn Thomas das so sieht, will ich ihm diese Ansicht nicht streitig machen. Ich persönlich muss und will das relativieren. Ich habe sehr viel mit jungen Leuten zu tun, in meinem Team sind mehr als ein Drittel zwischen 20 und 30. Denen würde ich schon zugestehen, dass sie Zusammenhänge sehr wohl durchblicken können und sich ihre Individualität bewahren.

Mit Thomas Gottschalk verbindet Sie eine lange Geschichte, unfassbare 19 Mal waren Sie bei „Wetten, dass..?“ zu Gast. Wie war jetzt der Rollentausch?

Es war ganz lustig. Ich kenne Thomas gut genug, seine Schlagfertigkeit und seine Ironie. Aber ich weiß auch, dass er nie unter die Gürtellinie geht oder sich auf dem Rücken anderer profiliert. Dass er spitzzüngig ist, war mir klar und ich habe mir gedacht, dass das in der Sendung sicher zum Tragen kommt, was ja dann auch passiert ist. Aber immer auf der Basis von Respekt. Wir haben uns natürlich ein paar Bälle zugespielt. Generell verbindet uns aber sehr viel und wir können uns auf jeden Fall, vielleicht nicht physisch, aber mental, auf Augenhöhe begegnen.

Er hat sich gleich mal dafür entschuldigt, dass er in der Vergangenheit, vor allem in seiner Zeit beim Radio, despektierlich über Sie und Ihre Musik gesprochen hat. Sind Sie nachtragend?

Nein. Es ist ja oft vorgekommen, dass Betrachter, die sich mit mir auseinandergesetzt haben, zu Ergebnissen gekommen sind, die mir vielleicht nicht unbedingt gefallen haben. Wenn ich nachtragend wäre, hätte ich Thomas nie eingeladen, und das weiß er auch. Thomas konnte sich sicher sein, dass nichts von diesen jahrzehntelang zurückliegenden Dingen heute noch eine Rolle spielt. Für mich war bei allen Gesprächen wichtig, eine Atmosphäre zu erzeugen, die es einem Gast ermöglicht, sich zu öffnen und aus sich herauszugehen. Es sollte ein Dialog entstehen.

Wie sind Sie mit sich als Moderator zufrieden?

Einigermaßen. Ich muss zugeben, dass ich zwar immer versuche, mich auf Dinge gut vorzubereiten, aber bei der Abarbeitung dann manchmal nachlässig bin und manches vor mir herschiebe. Das rächt sich dann oft. Ich glaube, eine schöne entspannte Sendung ist nur mit guter Vorbereitung möglich, und in diesem Punkt kann ich noch besser werden. Es gibt Moderatoren, die so talentiert sind, dass sie das aus dem Ärmel schütteln. Das ist bei mir nicht der Fall, es ist ja auch nicht mein Beruf. Ich war einfach wirklich an den Begegnungen interessiert. Aber sollte es zu einer Fortsetzung kommen, will ich auf jeden Fall noch professioneller werden.

In der zweiten Folge sprechen Sie mit Sahra Wagenknecht, deren Ansehen sich in der Öffentlichkeit und in ihrer Partei in den vergangenen Jahren ja sehr gewandelt hat. Zuletzt, weil sie bei Anne Will Vorbehalte gegenüber Corona-Impfungen äußerte. Wie ist Ihre Haltung dazu?

Vor unserem Treffen habe ich Sahra Wagenknecht als jemanden wahrgenommen, der keine Angst hat, Dinge beim Namen zu nennen. Der sehr gut informiert ist und eine gewisse Unbeugsamkeit besitzt: eine sehr geradlinige Person. Dieser Eindruck hat sich in unserer Begegnung dann bestätigt. In ihrer kühlen analytischen Attitüde steckt trotzdem sehr viel menschliche Wärme. Vielleicht scheint das nur durch, wenn man ihr persönlich begegnet. Aber ihren Kritikern würde ich das mit auf den Weg geben. Ich bin ja mit ihrem Mann Oskar Lafontaine seit Jahren befreundet. Auch er ist sehr oft für Dinge, die er getan hat, kritisiert worden. Und auch er, und das ist bis heute so, ist ein Mensch, der sehr empathisch ist. Und dieser Eindruck bestimmt meine Sichtweise sowohl auf ihn als auch auf Sahra Wagenknecht.

Wie stehen Sie zum Thema Impfen?

Ich habe, wie Sahra Wagenknecht ja anscheinend auch, schon das Gefühl, dass in der Politik sehr viel mit Angst gearbeitet wird, um Ziele zu erreichen und Weichen zu stellen. Das ist für die Gesellschaft auf jeden Fall schwierig. Ich habe zum Thema Impfen aber eine sehr klare Position: Ich bin Musiker, ich gehe unter Menschen. Wenn ich nicht geimpft bin, gefährde ich diese Menschen. Das ist einfach so. Und weil ich diesen Beruf habe, gibt es für mich zum Impfen eben keine Alternative. Letztlich muss die Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht, jeder selbst treffen. Die Hintergründe, die einen dazu bewegen, es nicht zu tun, lassen sich von außen schwer beurteilen, man sollte das nicht gleich verurteilen. Aber: Wenn man unter Leute geht, wie ich als Musiker, ist Impfen eine Verpflichtung. Daran führt kein Weg vorbei.

Ihre Kollegin Nena sieht das anders und hat vorerst alle Konzerte abgesagt, weil sie von den Corona-Auflagen nichts hält. Haben Sie die Diskussion im Sommer verfolgt?

Ja, das habe ich. Und ich teile diese Position nicht. Wer nicht geimpft ist, ist Überträger und Gefährder. Und eine solche Situation kann man nicht verantworten. Geimpft sein ist erwiesenermaßen ein hochgradiger, wenn auch kein hundertprozentiger Schutz, andere nicht anzustecken. Jeder kann sich anders entscheiden, aber ich finde, wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen.

Sie haben gerade ein neues Album rausgebracht, nächstes Jahr ist eine große Tour geplant. Mit welchen Gefühlen sehen Sie diesen Konzerten entgegen?

Wenn wir die Corona-Zahlen aktuell betrachten, stimmt einen das natürlich besorgt. Ich hoffe aber, dass die Situation im Frühjahr besser ist und wir wie geplant auf Tour gehen können. Denn die Leute wollen zu den Konzerten kommen, über 200.000 Menschen haben ihre Karten behalten. Wenn es also möglich ist zu spielen, ohne dass wir Menschen gefährden, machen wir das auf jeden Fall. Ich habe in den letzten Monaten reihenweise Dienstleister abwandern und Firmen scheitern sehen, Existenzen sind zusammengekracht. Wirtschaftlich geht es etlichen Leuten in der Branche enorm schlecht, die vorher gut gewirtschaftet haben. Die staatliche Unterstützung ist intransparent und im höchsten Grade ineffektiv. So kann es nicht weitergehen.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die kommende Legislaturperiode? Sie haben lange, auch öffentlich, die SPD unterstützt, sich in den letzten Jahren aber von der Partei distanziert.

Ich habe diese Talfahrt über Jahre hinweg mitverfolgt und bin tatsächlich überrascht, wie sich die Partei jetzt erholt hat. Wenn ich in den vergangenen Jahren mehr und mehr Zweifel hatte, ob die SPD je wieder eine Volkspartei sein kann, dann weil sehr vieles enorm widersprüchlich war und in der Umsetzung schwach und unkontrolliert. Wenn sich das wieder korrigieren ließe, wäre das gut für unsere Gesellschaft und unser Land, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass andere mit neuen und moderneren Ansichten ebenfalls Einfluss haben und Verantwortung übernehmen. Wenn durch eine Zusammenarbeit mit den Grünen ein bisschen frischer Wind in die Politik kommt, dann drücke ich der SPD die Daumen, dass sie tatkräftig agieren kann. Eine Fortsetzung der Attitüde, wie wir sie in der letzten Legislaturperiode erlebt haben, das wäre fatal für unser Land.

Das klingt, als hätten sie grün gewählt.

Ich tendiere inzwischen dazu.

Sie sind ja sozial und politisch schon Ihr Leben lang sehr engagiert. Welches Thema beschäftigt Sie aktuell am meisten?

Es ist leider eine lange Liste. Ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist seit vielen Jahr der Naturschutz. Unsere Stiftung betreibt in Deutschland, Spanien und Rumänien ökologische Landwirtschaft. Das verbinden wir mit der Unterstützung für traumatisierte und benachteiligte Kinder, die dort zur Ruhe kommen und den Kreislauf der Natur erleben können. Insofern ist es für mich erschreckend festzustellen, mit welchen globalen klimatischen Katastrophen wir es immer öfter zu tun haben.

Ebenfalls große Sorgen machen mir natürlich die zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt. Die Katastrophe in Afghanistan hat sehr deutlich gemacht, dass ein jahrzehntelanger Auslandseinsatz mit den Parametern, die unsere Gesellschaft für richtig hält, dort nicht umsetzbar war. Wir haben es mit einer Globalisierung zu tun, die viele negative Effekte mit sich bringt, die Ausbeutung ganzer Regionen zugunsten einiger weniger, die den Reibach machen. Wir haben es auch mit einer Verrohung im Miteinander zu tun, einer Anonymisierung, die das Internet mit sich gebracht hat. Es gibt eine Fülle von Dingen, die uns sehr große Sorgen bereiten müssen, weil wir gegen die Zeit arbeiten, vor allem, was die Klimafrage angeht. Ob wir diese Rennen noch gewinnen können, ist ja in einigen Fällen mehr als fraglich. Es ist eine hohe Wand, die sich vor uns auftürmt. Wenn man Kinder hat und weiß, dass diese Kinder irgendwann damit konfrontiert werden, ist das schon erschreckend.

Begegnungen läuft ab dem 14. November in sechs Folgen bei Magenta TV

