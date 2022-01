Berlin - Die Berufung der Architektin Petra Kahlfeldt zur Berliner Senatsbaudirektorin polarisiert wie kaum eine andere Personalentscheidung der letzten Zeit. In der Berliner Zeitung vom 31. Dezember 2021 erschien ein Debattenbeitrag von Holger Friedrich, in dem die Berufung von Petra Kahlfeldt als „Chance“ begrüßt wurde. Andere Medien reagierten mit heftiger Kritik: Die taz titelte: „Vorwärts in die Vergangenheit“. Der Tip schrieb: „Düstere Aussicht, null Transparenz“.

Warum wird über diese Personalie so erbittert gestritten? Ein Grund liegt wohl darin, dass die Position der Senatsbaudirektion eine Schlüsselrolle für die Bewältigung der drängendsten Probleme Berlins spielt – des bezahlbaren Wohnungsbaus und des klimagerechten Stadtumbaus. Die Person, die dieses Amt besetzt, ist mitverantwortlich für die Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und von Bebauungsplänen. Sie kümmert sich um städtebauliche Planungen und die Ausrichtung von Wettbewerben. Die Senatsbaudirektorin entscheidet also ganz wesentlich darüber, ob der Wohnungsbau vorankommt oder nicht.

Im Koalitionsvertrag sind große Bauziele festgelegt

Diese Position ist umso wichtiger, weil der Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition ambitionierte Ziele formuliert. Bis 2030 sollen 200.000 Wohnungen gebaut werden, die Hälfte davon im bezahlbaren und gemeinwohlorientierten Bereich. 21 neue Stadtquartiere sollen neu entstehen. Zur Bewältigung dieses Bauvolumens will man auch mit Innovationen experimentieren. Vorgesehen ist etwa der Einsatz serieller Bauweisen, die Verwendung nachwachsender und kreislaufgerechter Baustoffe sowie die Schaffung einer „Berliner Holz-Bauhütte“.

Gleichzeitig wird im Koalitionsvertrag ein klimagerechter Stadtumbau festgeschrieben. Vorgesehen sind etwa der Schutz vorhandener und die Schaffung neuer Grünflächen. Auch für die neuen Stadtquartiere wird eine klimagerechte Gestaltung gefordert, hier sollen „innovative Konzepte der Schwammstadt, der 15-Minuten-Stadt und der Smart City“ Berücksichtigung finden. Die Anforderungen an die neue Senatsbaudirektorin sind also sehr hoch. Sie muss über Erfahrungen mit dem Bau bezahlbarer Wohnungen verfügen und mit der Entwicklung neuer Stadtquartiere vertraut sein. Ebenso essenziell sind Erfahrungen mit einem klimagerechten Stadtumbau.

Es ist deshalb kein Wunder, dass über die Besetzung einer solch wichtigen Funktion öffentlich diskutiert wird. Die Architektenkammer Berlin hatte die Einsetzung einer Findungs- und Berufungskommission vorgeschlagen. Auch wir haben uns mit einem Offenen Brief mit dem Titel „Für eine offene und transparente Auswahl des neuen Senatsbaudirektors/der neuen Senatsbaudirektorin“ in die Debatte eingebracht. Wir – das sind die Architekturzeitschrift ARCH+, der Publizist Philipp Oswalt und die Initiative Offene Mitte Berlin.

Ein transparentes Auswahlverfahren wäre sinnvoll gewesen

Dieser Offene Brief, der von über 450 namhaften Architekten und Architektinnen, Initiativen und Verbänden unterzeichnet wurde, hatte die Auswahl einer fachlich kompetenten und übergreifend anerkannten Persönlichkeit zum Ziel. Selbstverständlich war uns klar, dass es keinen Rechtsanspruch auf ein solches Verfahren gibt. Dennoch hätte ein solches Vorgehen die Chance geboten, eine überzeugende Persönlichkeit für dieses Amt zu gewinnen und so die Stadtentwicklung in Berlin insgesamt voranzubringen. Wir hatten gehofft, dass in ganz Europa nach kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten gesucht wird, etwa in Wien, wo schon seit Jahren vorbildlicher Wohnungsbau betrieben wird, oder in Kopenhagen, wo die Verkehrswende beispielhaft gestaltet wird.

Die Berliner SPD-Führung hat sich bekanntlich anders entschieden. Sie hat ohne ein Auswahlverfahren die Architektin Petra Kahlfeldt zur Senatsbaudirektorin ernannt. Diese Personalie hätte sicher keinen Streit ausgelöst, würde die neue Senatsbaudirektorin alle Anforderungen an dieses Amt erfüllen. Doch ein genauerer Blick auf ihre Referenzen weckt Zweifel an ihrer Eignung. Diese Kritik hat einerseits fachliche Gründe. Petra Kahlfeldt war seit 1987 bis zu ihrer Ernennung als Senatsbaudirektorin Mitinhaberin des Büros Kahlfeldt Architekten. Laut der Selbstdarstellung des Büros online hat es sich bislang vor allem mit dem Neubau von Villen und hochpreisigen Wohnanlagen sowie der Sanierung von Baudenkmälern beschäftigt.

Diese Erfahrungen sollen nun keineswegs gering geschätzt werden. Allerdings helfen sie wenig beim massenhaften Neubau von bezahlbaren Wohnungen. Mit letzterem hat Petra Kahlfeldt keine Erfahrungen vorzuweisen. Zudem hat sie noch nie ein neues Stadtquartier geplant. Dessen Entwicklung ist ein extrem komplexes Vorhaben, müssen doch hier der Hochbau, die technische Infrastruktur, die Verkehrsanbindung, die soziale Infrastruktur, umweltgerechte Aspekte und vieles mehr koordiniert werden.

Kurzum: Der Bau eines neuen Stadtquartiers ist mindestens so kompliziert wie der Bau eines neuen Flughafens. Petra Kahlfeldt soll 21 solcher neuen Stadtquartiere planen und realisieren. Diese Aufgabe wäre selbst für erfahrene Stadtentwickler eine Mammutaufgabe. Künftig soll sie von einer Person gemeistert werden, die noch nie ein neues Stadtquartier entwickelt hat. Es stellt sich die Frage, wie sie mit ihrem fachlichen Hintergrund die Aufgaben des Koalitionsvertrages bewältigen will.

Neben die fachlichen Zweifel an Kahlfeldt treten politische

„Daneben gibt es aber auch politische Gründe für die Kritik. Denn Petra Kahlfeldt ist nicht nur Architektin, sie ist auch stadtpolitische Aktivistin. Sie engagiert sich in der ‚Planungsgruppe Stadtkern‘, die seit Jahren mit großer Vehemenz für eine Privatisierung öffentlicher Immobilien in der Berliner Innenstadt kämpft. Petra Kahlfeldt hat sich immer wieder mit viel Leidenschaft und scharfzüngigen Debattenbeiträgen für eine Privatisierung stark gemacht.“

Der Koalitionsvertrag aber sieht eine Stärkung des öffentlichen Immobilieneigentums vor. Die bisherige Liegenschaftspolitik des Landes Berlin, nach der landeseigene Immobilien nicht privatisiert werden, soll fortgesetzt werden. Auch der Kauf privater Immobilien durch landeseigene Wohnungsgesellschaften soll weitergeführt werden. Welche Sprengkraft dieses Thema in sich birgt, hat der Volksentscheid zu „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ gezeigt. Petra Kahlfeldt wird sich also entscheiden müssen, ob sie den Koalitionsvertrag umsetzt oder ob sie ihren bisherigen Überzeugungen folgt. Hier zeichnen sich Konflikte ab, die den aktuellen Streit weit in den Schatten stellen könnten. Für die Berliner Stadtentwicklung verheißt diese Konstellation nichts Gutes.

Zu den Personen Inken Baller ist Architektin, die von 1967-1989 ein gemeinsames Architekturbüro mit Hinrich Baller führte. Frau Baller war Professorin an der Universität Kassel sowie an der BTU Cottbus; seit 2007 ist sie emeritiert.



Matthias Grünzig ist Mitglied der Initiative Offene Mitte Berlin und Mitinitiator des Briefs „Für eine offene und transparente Auswahl des neuen Senatsbaudirektors/der neuen Senatsbaudirektorin“.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.