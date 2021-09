Berlin - In ihrem letzten Fall im Juni, der spielerischen Suche nach „Frau Schrödingers Katze“, war die Münchener Oberkommissarin Bessie Eckhoff (Verena Altenberger) in die Mordkommission befördert worden. Doch nun scheint sie psychische Probleme zu haben: Zu rotgesättigten Bildern einer glühenden Sommernacht berichtet sie, dass sie sich „klein, g’schissen und grau“ fühle und sich nach Liebe, Zärtlichkeit und Sex sehne. Erst nach Minuten klärt der Krimi auf: Bessie redet nicht von sich, sondern versetzt sich in einen Verdächtigen, den sie seit Stunden verhört.

Der psychisch kranke Student Jonas (Thomas Schubert) soll zwei junge Frauen überfallen und misshandelt haben. Eine starb im Schnee, die andere trägt tiefe Stichwunden im Rücken. Die Münchener Polizisten stehen unter Zeitdruck: Bis Mitternacht nur dürfen sie den Mann verhören, dann muss er entlassen werden. Es wird ein „Polizeiruf“ fast in Echtzeit: Ab 22 Uhr tickt die Uhr, die zwei Stunden werden in 90 Minuten erzählt.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 4./5. September 2021 im Blatt:

Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Regisseur Dominik Graf, ein erklärter Fan des „Polizeifilms“, hat sich noch nie für den konventionellen Fernsehkrimi interessiert und veranstaltet auch diesmal kein Rätselraten um den Täter. Kurze Rückblenden zeigen, dass Jonas tatsächlich der brutale Messerstecher ist. Schon zwei andere „Polizeirufe“ sind in diesem Jahr aus der Routine ausgeschert: Sowohl der Rostocker Fall „Sabine“ als auch der Einstand der Ermittler aus Halle zauberten zum Schluss keinen Täter aus dem Hut – waren aber spannender als alle „Tatorte“ dieses Jahres.

Welche polizeilichen Mittel sind im Notfall legitim?

Auch der Münchener Fall ragt dramaturgisch, atmosphärisch und schauspielerisch heraus. Das Drehbuch von Tobias Kniebe, dem Filmchef der Süddeutschen Zeitung, verdichtet den Countdown. Immer wieder diskutiert der Film die Methoden der Polizeiarbeit: Ein junger Kollege versucht es mit Gewalt, der Chef lässt Bessies pensionierten Vorgänger (Michael Roll) einfliegen, was die junge Kommissarin in Rage bringt. Schließlich wird sogar das überlebende Opfer in den Verhörraum gebracht.

Dem Regisseur Dominik Graf gelingt es, den Druck auf der Polizeiwache fast körperlich auf die Zuschauer zu übertragen – man schwitzt mit den Ermittlern. Verena Altenberger und Thomas Schubert spielen im Verhörraum nicht einfach ein konfrontatives Psycho-Duell: Es ist vielmehr ein verzweifeltes Ringen um Verständnis, um Anerkennung, ja die Suche nach einer Art Erlösung. Wirklich mutig!



Wertung: 5 von 5 Punkten

Polizeiruf 110: Bis Mitternacht – Sonntag, 5. September, 20.15 Uhr, ARD

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.