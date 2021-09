Berlin - Zum zehnten Mal treffen in diesem Spätsommer in Berlin die Begabten, Begeisterten und Wohlhabenden aufeinander. Was sie vereint, ist die Kunst. Die Berlin Art Week gibt Berlinerinnen und Berlinern jährlich die Gelegenheit, sich gewissermaßen am Zahn der Zeit progressiver Kunstproduktion zu fühlen. Die Jahresschau hat es sich zur Aufgabe gemacht, die eigentümliche Sprengkraft fühlbar zu machen, die der Kunst – zumindest potenziell – innewohnt. Sowie ein Gefühl für den oft als nebulös verrufenen Markt zu vermitteln, der letztere stets aufs Neue einzufangen versucht.



Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. September 2021 im Blatt:

Wo warst Du? 20 Jahre nach 9/11: Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich



Street-Style bei der Fashion Week: Das trägt Berlins Mode-Avantgarde wirklich



Auto oder Fahrrad, Christian Lindner? „Taxi.“ Das Interview mit dem FDP-Chef



Hinkelsteine und Pflanzenkübel: Der Bergmannkiez kämpft gegen Autolärm – und seine Anwohner?



Wo knutscht es sich diskret? Unsere Autoren kennen Berlins beste Orte fürs Date



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe