Berlin - Grüne und FDP wollen es schon lange, jetzt hat sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Erlebt Deutschland also bald die Entkriminalisierung vom Kiffen? Und, ist das gut? Auch unsere Redaktion ist sich nicht einig. Ein Pro und Kontra.

Pro: Endlich gibt es eine parlamentarische Mehrheit

Doch, das kann man schon mal machen, Äpfel mit Birnen vergleichen, etwa, wenn Gesprächspartner konsequent festlegen, nur über Geschmacksrichtungen zu sprechen, in die man gehen kann bei der Zubereitung eines Obstsalats. So gesehen ist auch ein Vergleich zwischen Alkohol und Cannabis zulässig, oder? Denn beide sind Drogen, Volksdrogen sogar, und beide, wenn auch unterschiedlich gravierend, werden zu Gift, wenn die Dosis nicht stimmt. Alkoholtote in Deutschland pro Jahr: etwa 75.000. Cannabistote: ziemlich genau null.

Der größte Unterschied allerdings ist: Während man sich straffrei zu Tode saufen kann, unterliegen der Erwerb und der Besitz von Cannabis den Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes. Das Recht auf Rausch ist ein ungleiches. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Verfahren gegen einen Cannabiskonsumenten eröffnet. Wäre es also nicht an der Zeit, das Kiffen zu legalisieren und die Kiffer nicht länger zu kriminalisieren? Fragen sich nicht nur die etwa vier Millionen Konsumenten in Deutschland schon lange. Sondern aktuell auch die Sondierungspartner SPD, Grüne und FDP, die eine Koalitionsampel aufstellen wollen. Kommt sie also bald, die grüne Welle in Deutschland?

Sehr wahrscheinlich schon, denn alle drei Parteien haben bereits in ihren Wahlprogrammen die legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene versprochen. Wie viel und wo? Da ist sich das Joint Venture aus Grünen und FDP fast einig, und auf einen Kompromiss mit der lediglich Modellprojekte favorisierenden SPD werden sie sich schon einigen. Zu gewichtig liegen die Pro-Argumente in der Waagschale. Endlich gibt es eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag, die das nicht leugnen will. Und hier noch einmal ein sachdienlicher Hinweis: Wer behauptet, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, der weiß es entweder nicht besser oder verbreitet absichtlich eine falsche, weil durch keine Studie belegte Unwahrheit.

Gäbe es eine Hitparade der besten Legalisierungsargumente, könnte die so aussehen. Platz eins: Mit dem Ende der Prohibition würde für den Staat eine neue Rolle beginnen. Wenn man so will, dann wird er zum Dealer, der Einfuhr und Herstellung kontrolliert, damit in Konkurrenz tritt mit den Schwarzmarkthändlern, den Drogenkartellen. Staatlich geregelt wäre auch der Verkauf, den Apotheker übernehmen könnten, und vor allem die Qualitätsprüfung.

Auf der Seite dirty-weed.com, die Erfahrungsberichte von Konsumenten sammelt, lässt sich nämlich der Trend beobachten, dass immer mehr mit Sand, Zucker, Glas oder Gewürzen gestrecktes Gras auf den Markt gelangt, nicht selten verklebt mit Haarspray. Außerdem wird minderwertiges Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden, Heroin oder mit sogenannten Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) versetzt. Gerade in Berlin häufen sich die Meldungen: „Hat komisch geschmeckt“, „seltsame Nebenwirkungen“. Eine erfolgreiche Drogenpolitik wird sich in Zukunft auch an der Zufriedenheit der Kunden messen lassen.

Platz zwei: Ja, Cannabis ist keine harmlose Substanz. Oder, wie die im Dein-Obst-ist-mein-Gemüse-Vergleich geübte Bundesdrogenbeauftrage Daniela Ludwig (CSU) einmal sagte: „Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli.“ Deswegen müssten die Milliarden, die der Dealerstaat in Zukunft einnimmt, direkt in die Suchtprävention fließen, in Aufklärungsarbeit und Therapieforschung, um die Jugend zu schützen. Unbestritten ist das gesundheitliche Risiko, das Kiffer gerade in ihrer Adoleszenz eingehen.

Platz drei: Dass die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Legalisierung von Cannabis ablehnt, ist einerseits überraschend, weil eine Gesetzesänderung ihre Arbeit verändern könnte. Die Beamten müssten nicht mehr den Gelegenheitskonsumenten und Kleindealern nachjagen, sie hätten endlich mehr Zeit, sich den Hintermännern zu widmen. Was nebenbei auch die Arbeit der Justiz erleichtern würde, die sich nicht mehr mit Bagatelldelikten herumplagen müsste. Andererseits ist die Gewerkschaftshaltung kaum überraschend, wenn der Vorsitzende Rainer Wendt Cannabis als „gefährliche Einstiegsdroge“ bezeichnet und sie wegen der „Unkontrollierbarkeit der Zusammensetzung“ für gefährlich hält. Wer sagt es ihm? Paul Linke

Contra: Kiffen macht doof

Mir ist klar, dass man, zu gut Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen hat, wenn man sich auf diesem Platz gegen die nach Meinung vieler längst überfällige Legalisierung von Cannabis ausspricht. Man spielt die Gegenargumente im Kopf durch, lauscht seinen Gedanken und hört sich dabei plötzlich an wie der eigene Vater. Und wer will das schon? Hellhörig werden sollte man dann aber, wenn Politiker sich plötzlich für eine Legalisierung von Cannabis aussprechen, die in dieser Frage so glaubwürdig und vor allen Dingen versiert wirken wie der Papst beim Thema Sex.

Junge Union und Junge Liberale sind da nun wirklich keine gute Adresse. Aber aus diesem Grund bin ich nicht gegen die Legalisierung, sondern vielmehr aus meinen eigenen schlechten Erfahrungen mit dem Kiffen, die sicherlich größer sind als die von Jens Teutrine oder Tilman Kuban. Es ist doch einfach so: Die meisten Leute sind nicht in der Lage, ein entspanntes Verhältnis zu Suchtmitteln zu unterhalten, wer einmal am Sonntagmorgen durch die Hasenheide oder den Mauerpark gelaufen ist, der weiß, dass hier am Vorabend nicht gepflegt ein Bierchen gezischt wurde, sondern gesoffen, als ob es kein Morgen gäbe. Das ist auch in Ordnung, Menschen wollen berauscht sein. Und wenn man sich im Park zulaufen lässt und dann nach Hause torkelt oder kriecht, hat das wirklich niemanden zu interessieren.

Es ist aber nun mal leider so, dass unter Alkoholeinfluss immer noch eine Menge Verkehrsunfälle verursacht werden, Gewalttaten verübt oder anderes. Und dazu kommt dann eventuell auch noch das Kiffen? Das kann ja heiter werden. Denn aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass das in der Popkultur ständig wiederholte und ausgelutschte Mantra, dass der regelmäßige THC-Konsum einen friedfertigen Menschen aus einem macht, einfach nicht stimmt.

Hierbei ist es aber wie bei vielen Drogen. Ich habe grundentspannte Menschen erlebt, die bekifft dann auch noch lustig wurden. Das war schön und hat viel Spaß gemacht. Und ich habe Männer erlebt – es waren meistens Männer, die von ihrer charakterlichen Disposition her eher angestrengte, unsichere und zum Jähzorn neigende Typen waren –, die auf Alkohol irgendwann oft laut, dann weinerlich, im übelsten Falle aggressiv wurden. Bekifft allerdings potenzierten sich alle diese Umstände oft um ein Vielfaches. Ich hatte einen Bekannten, der regelmäßig über Jahre kiffte und so unberechenbar war, dass das Zusammensein mit ihm einer explosiven Wundertüte glich.

Kiffer nicht unsympathischer als Säufer

Da war alles drin, vom schallenden Lachen bis zu schallenden Ohrfeige. Spaziergänge endeten in Großeinsätzen der Polizei und Restaurantbesuche mit Hausverbot. Was komisch klingen mag, war so anstrengend, dass ich den Kontakt irgendwann abbrach. Ich habe aber auch krassere Fälle im Freundeskreis erlebt, durch ewiges Kiffen ausgelöste Psychosen, Jungs, die sich für Bibelfiguren hielten und das auch noch taten, als der Rausch längst verflogen war und sie auf Wochen in psychiatrischen Einrichtungen verschwanden. Autounfälle und Prügeleien im bekifften Zustand waren in den Jahren als ich noch selbst Cannabis-Konsument war in meinem Freundeskreis keine Seltenheit. Auch mich machte das Kiffen irgendwann träge. Das ist jetzt 20 Jahre her und ich habe seitdem vielleicht ein oder zwei Mal an einem Joint auf einer Party gezogen, aber das war es dann auch schon. Glück gehabt, ich kenne Leute, die die Kurve nicht bekommen haben, denn der Nachtteil gegenüber dem Alkohol ist, dass man den chronischen Kiffer nicht sofort als solchen ausmacht, keine Fahne, kein Gelall, kein Getorkel.

Interessanterweise wird der Kiffer auch längst nicht so mit Abschätzigkeit bedacht wie der Alkoholiker, dabei ist Alkohol legal. Ich kann auch gar nicht sagen, dass mir der Kiffer unsympathischer ist als der Säufer, aber grundsätzlich sollte man sich einfach mal fragen, warum der Wunsch, breit zu sein, so ausgeprägt ist in unserer Gesellschaft und warum sich die Politik so schwertut mit der Legalisierung von Cannabis, denn diese Debatte wird nun bald schon seit 50 Jahren geführt und es wäre toll, wenn man sich endlich mal zu etwas durchringen könnte. Marcus Weingärtner

