Berlin - Ich bin – ganz offiziell – eine der letzten DDR-Bürgerinnen. Nach dem Mauerfall, aber noch vor dem Tag der Deutschen Einheit geboren, bestätigt mir eigentlich nur noch meine Geburtsurkunde und der in letzter Zeit immer wichtiger werdende Impfpass, dass ich in einem mir völlig fremden Land zur Welt gekommen bin. Als Mecklenburgerin fühlte ich mich zu Schulzeiten sowieso eher norddeutsch, mit Sachsen verband mich genauso wenig wie mit Baden-Württemberg. Musik in meinen Ohren war und ist keiner der beiden Dialekte, dem Hamburger Schnack könnte ich dagegen stundenlang zuhören.

Im wiedervereinten Deutschland bin ich groß und größer geworden, Ost und West, das waren für mich vor allem Geschichten meiner Eltern und Großeltern. Als Kind gierte ich zwar nach „Geschichten von früher“, versank neugierig in den Kriegserzählungen meines Opas und auch in den DDR-Erzählungen meiner Eltern, ich wusste, für wen in der Schule Plakate gebastelt worden sind („Genossin Angela Davis“), und auch Bescheid über die ersten Konsumerfahrungen in Berlin-West („Da gab’s Tulpen im Winter, unfassbar. Und so viele Bücher“). Doch waren es für mich eben kaum mehr als Geschichten aus längst vergangenen Zeiten.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Erst mit dem Auszug aus Mecklenburg begann ich mich als Jungerwachsene mehr und mehr auch als Ostdeutsche zu sehen, weniger als Norddeutsche. Heute fühle ich mich nie so ostdeutsch wie „im Westen“ oder bei Gesprächen mit Westdeutschen. Freunde und Freundinnen „aus dem Westen“ sprechen wie selbstverständlich über „Frankfurt“, zeigen sich oft belustigt-irritiert über meine ehrliche Nachfrage, welches Frankfurt denn nun gemeint sei.

Das individuelle Nettovermögen ist im Westen doppelt so hoch wie im Osten

Wie wenig wir über 30 Jahre nach der Wende wiedervereint sind, zeigen neben persönlichen Erlebnissen aber vor allem eben auch trockene Zahlen. Von den sieben Bundesländern mit dem geringsten Haushaltseinkommen pro Kopf ist nur das Saarland aus der alten Bundesrepublik vertreten. Es gibt hier kein Nord-Süd-Gefälle, sondern weiterhin eine Mauer zwischen Ost und West. Die Löhne im Osten sind weiterhin geringer, die Lebenshaltungskosten aber auch, sodass sich geringere Ostlöhne kaum auf das verfügbare Einkommen auswirken. Vermögen kann man aber auch damit nicht ansammeln. Laut einer 2019 erschienenen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist das individuelle Nettovermögen in Westdeutschland im Schnitt doppelt so hoch wie in den neuen Bundesländern.

Privateigentum können sich ostdeutsche Familien, gehören sie zu den Wendegewinnerinnen, erst seit den 90er-Jahren leisten. Viele damals gekaufte Immobilien sind heute erst abbezahlt, haben vermutlich – der kapitalistische Markt bestimmt es – aber schon an Wert verloren. Ich bin die erste Ostgeneration, die überhaupt Immobilien erben kann. Die Großeltern einer Freundin aus dem Westen kauften in den 70er-Jahren relativ günstig eine Wohnung in München, vererbten diese an die Kinder, bald gehört sie besagter Freundin. Diese Mitte 30-Jährige besitzt also eine Immobilie mit siebenstelligem Marktwert, kommt gleichzeitig aber aus ähnlichen Familienverhältnissen wie ich. Über diese Art der Geborgenheit verfügen die Menschen in Ostdeutschland einfach nicht.

Die dümmliche Zonen-Gaby hat sich wohl zu sehr ins Gedächtnis gebrannt

Bei einem Studentinnenjob in München hörte meine Schwester einmal anerkennend von einer bayerischen Kollegin, dass sie ja „gar kein Ost“ spreche. Auch ich bekam schon Lob, dass man mir ja nicht anmerke, dass ich „aus dem Osten“ komme. Immer von Westdeutschen, die ja gleichzeitig so gern behaupten, dass die Einheit schon längst vollzogen sei. Dabei sagen sie mit dieser Art „Kompliment“ aber auch immer: Aus Ostdeutschland zu kommen, ist auch in der wiedervereinten Bundesrepublik irgendwie ein bisschen schmachvoll. Vielleicht hat sich die dümmliche Zonen-Gaby da zu sehr in das kollektive Gedächtnis gebrannt. Wer nicht wirkt wie „Gaby“, auch als Anfang 30-Jährige, hat sich eben gut angepasst an die westdeutsche Deutungshoheit der Ossis. Anpassung statt Einheit, auch das schwingt bei solchen „Komplimenten“ mit.

Das allein sollte der Gradmesser für Erfolg oder Misserfolg der Wiedervereinigung sein. Lebensverhältnisse in Ost und West werden sich auch mit meiner Generation kaum angleichen, Strukturunterschiede wird es zwischen Leipzig und Mecklenburg genauso geben wie zwischen dem Saarland und München. Fühlen sich Norddeutsche aber plötzlich ostdeutsch, den Sachsen näher als Schleswig-Holstein, weil sie von Westdeutschen eben nur darauf reduziert werden, dann hat es mit der Einheit eben so richtig noch nicht geklappt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.