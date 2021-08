Berlin - Sollte Berlin mehr Bullerbü wagen? Unsere Autoren diskutieren.

Am 7./8. August 2021 im Blatt:

Freiheit oder Furcht? Wie die Pandemie uns verunsichert, trennt und vereint



Lars Eidinger in Bad Gastein: Der Schauspieler will als Fotokünstler ernst genommen werden



Die Grünen wollen Berlin zum Bullerbü machen. Ist das gaga oder visionär?



Rechtsradikal oder geläutert: Der Kampfsportler Timo Feucht verteidigt sich



Emmy für Berlin? Ein Porträt der Kostümbildnerin von „Das Damengambit“























Mehr New York wagen (Pro)

Die Grünen wollen die Stadt durch mehr Grünflächen umbauen. Das wurde auch Zeit, sagt Nicole Zepter.

Es gibt ein schönes, kleines Büchlein über Stadtentwicklung. Es heißt: „Von New York lernen. Mit Stuhl, Tisch und Sonnenschirm.“ Das Buch zeigt, mit welchen Maßnahmen New York, eine der am dichtesten besiedelten Städte in den USA, zu einer nachhaltigen Stadt werden möchte. Mit neu angelegten Parks, kleinen öffentlichen Plätzen, Gemeinschaftsgärten, Radwegen und dauerhaft verkehrsberuhigten Zonen wie dem Times Square. Eines der bekanntesten Projekte ist die Highline, eine 22 Meter hohe, ehemalige Frachtbahnstrecke, die zu einem öffentlichen Park umgebaut wurde. Sie ist heute, zehn Jahre nach der Fertigstellung, eine Touristenattraktion, Erholungsgebiet für New Yorker und hat ein ganzes Stadtviertel neu belebt. Nicht schlecht für eine alte Bahnstrecke. Dem Umbau war ein jahrelanger Kampf vorausgegangen, er hat sich gelohnt.

Berlin wurde schon oft mit New York verglichen, von der Stadtplanung her erinnerte es aber mehr an eine stetige Wiederkehr der Ankunft am Bahnhof in Essen: traurig, grau betoniert und irgendwie aus der Zeit gefallen. Der Tiergarten ist im Sommer überfüllt, viele Parks sind vermüllt, der Verkehr staut sich regelmäßig auf der Stadtautobahn A100. Durch die Vergabe von Altbauten an Investoren werden vor allem teure Wohnungen gebaut, was auch dazu führt, dass Menschen vom Stadtrand rein- und rausfahren müssen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Eine moderne, europäische Hauptstadt sieht anders aus. Trotz rot-rot-grüner Koalition ist es der Regierung nicht gelungen, das kreative Potential zu nutzen, dass dieser Stadt zugrunde liegt: Seien es nun Architekten, Designbüros, universitäre Einrichtungen oder Bürgerinitiativen.

Nun hat die grüne Bürgermeisterkandidatin Bettina Jarasch eine ‚grüne Hauptstadtvision‘ vorgestellt. Berlin müsse „mehr Bullerbü“ wagen, hatte Jarasch gesagt. Sie meinte natürlich: mehr New York wagen. Mehr Rotterdam, Paris oder Singapur. Das wurde auch Zeit.

Menschen - und klimafreundlicher soll die Stadt werden. Aus dem Tauentzien soll eine autofreie, begrünte Flaniermeile werden, der Elsterwerdaer Platz mit Bäumen bepflanzt und mit Brunnen und Spielgeräten ausgestattet, in der Danziger Straße sollen Hauswände begrünt und Flächen entsiegelt werden. Dafür müsse der Verkehr neu geplant werden. Die A 100 zwischen Neukölln nach Treptow solle nicht weiter ausgebaut, sondern zur Bundesstraße umgebaut werden. In Kürze: mehr Grünflächen, mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer, weniger Autos, mehr Busse und Bahnen.

Die Stadt betreibt bereits eine nachhaltige Stadtentwicklung. Dass sie jetzt in den Fokus gerückt wird, ist nur vorteilhaft. Denn ob die Visionen erfüllt werden oder nicht, Berlin wird sich verändern. Es wird voller werden, wie überall. Durch die Verdichtung der Lebensräume sind Städte weltweit gefordert für die Zukunft zu planen. Berlin wird da keine Ausnahme sein. Denn mehr Menschen bedeuten mehr Energieverbrauch, mehr Versorgung und mehr Verkehr. Alle drei Aspekte müssen klimagerecht geplant sein. Es wird heißer werden, bis zu 4,4 Grad heißer als auf dem Land, prophezeien Wissenschaftler den Städten. Klimawandel, Beton und Asphalt sei dank. Eine Begrünung kann deshalb nicht nur Erholungsflächen schaffen, sondern auch steigenden Regenmengen auffangen. Vor allem aber steigern sie die Aufenthaltsqualität in der Stadt. Licht, Raum und Natur sind für Großstädter Luxus.

Mit der Absage des Ausbaus der A100 ist die Verkehrsplanung sicher nicht gelöst. Aber es lenkt die Diskussion in die richtige Richtung: wie eine Stadt auto- und emissionsfreier werden. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hildago hat während des Lockdowns alle Autos aus der Innenstadt verbannt und damit nicht nur Fußgängern einen Raum gegeben, sondern auch dort eine notwendige Diskussion entfacht. Dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden soll, ist Grundlage dafür, klimagerechter zu werden. Paris verdoppelt gerade sein Metronetz und baute bisher 700 Kilometer Radweg aus. Ob es Berlin schaffen wird, bis 2030 emissionsfrei zu werden, wie Jarasch ebenfalls plant, bleibt spannend. Vielleicht mit den zur Zeit in den Wahlprogrammen viel beschriebenen Anreizen und Erfindergeist, die alle Parteien, allen voran FDP, CDU, aber auch die Grünen so beschwören.

Man muss sich nur erinnern: Eine Million E-Autos sollte es bis 2020 einmal sein, bis vor fünf Jahren hatte noch niemand daran geglaubt. Bis die Prämie kam. Im Juli diesen Jahres kam das millionste Auto auf die Straße. Auch die Industrie könnte mit Anreizen gelenkt werden: Als Gegenleistung für die Genehmigung einer Ikea-Filiale am Ufer des Hudsons musste das Unternehmen einen Park anlegen und eine Bus- und Fährverbindung nach Manhattan einrichten. Eine gemeinsame Leistung, die zeigt wie Politik, Bürgerinitiativen und die Industrie gemeinsam daran arbeiten, die Stadt besser zu machen.

Schon 2012 bekam New York von Singapur den Lee Kuan Yew World City Prize verliehen, die Auszeichnung, die nachhaltigste Stadt der Welt zu sein. Fast zehn Jahre später beginnt Berlin damit, sich in diese Richtung zu entwickeln. Immerhin.

Komm mit mir nach Köpenick (Kontra)

Wer eine Großstadt enturbanisieren will, sollte überlegen, vielleicht lieber an den Stadtrand zu ziehen, sagt Max Ohlert.

Bettina Jarasch, die Verkehrs- und Klimaschutzsenatorin der Grünen Landesregierung, kommt aus Augsburg. Eine Großstadt im schwäbischen Bayern, deren knapp 300.000 Einwohner ein Faible für Pflaumenkuchen und ihre Puppenkiste haben und sich zur geistigen Entspannung gerne in einen der zahlreichen Parks zurückziehen, wegen derer die Stadt 1997 zur grünsten Stadt Europas ausgezeichnet wurde. Ich war noch nie in Augsburg, aber die dortige Lebensqualität muss brutal gut sein.

Kein Wunder also, dass sich Jarasch, die nun schon seit über 20 Jahren in der Hauptstadt wohnt, eine ähnliche Lebensqualität für Berlin wünscht. Ehrlich, ich kann das gut verstehen, ich bin Treptow-Köpenicker. Geboren, aufgewachsen, weggezogen und schließlich wieder zurückgekommen in den grünsten Bezirk Berlins, „zwischen Wiesen und Wäldern, Tälern und Seen“, wie es die Fans des 1. FC Union so romantisch wie treffend singen. Und doch stört mich die Art und Weise, wie die Bürgermeisterkandidatin ihre „grüne Hauptstadtvision“ am Mittwoch vorgestellt hat.

Jarasch will das Zentrum der Stadt umbauen, „von Straßen und Plätzen zu Lebensräumen“, wie sie vollmundig erklärte und dabei implizierte, dass Berlin, so wie die Stadt derzeit existiert, offenbar nicht lebenswert ist. „Wir brauchen mehr Bullerbü mitten in der vibrierenden Hauptstadt“, forderte sie. Nun mag Bettina Jarasch aus beruflichen Gründen nach Berlin gekommen sein, doch die Mehrheit meiner zugezogenen Freunde und Bekannten wollte eigentlich nach Berlin, weil sie aus ihrem ländlichen, bullerbühaften Umfeld ausbrechen und in einer urbanen Metropole leben wollte. Sie lieben „Mama Berlin, Backstein und Benzin“ und wenn sie doch in die Natur oder ins Grüne wollen, steigen sie aufs Fahrrad, ins Auto oder in die Bahn und fahren in den Grunewald, in die Wuhlheide oder raus nach Brandenburg.

In der Vorstellung von Jarasch und ihren Mitstreitern scheinen diese Berlinerinnen und Berliner aber gar nicht vorzukommen. Hier existieren offenbar nur Einwohner, die auf einer angelegten Liegewiese am Tauentzien noch schnell ein Dinkel-Möhrenbrötchen essen, ehe sie sich auf ihr komfortables Rad schwingen und auf zwei Spuren den mittlerweile ebenso üppig begrünten Kurfürstendamm herunterradeln, während eine Karawane von Elektroautos emissionsarm auf dem einzigen Tempo-10-Pkw-Fahrstreifen im Stau steht, der noch für diese ewiggestrigen, klimaleugnenden Autofahrer freigehalten wurde.

Ich weiß, das war jetzt übertrieben und vielleicht auch ein bisschen gemein. Aber es ist doch so: Sobald es um die Lebensqualität in Berlin geht, ist der erste Reflex, nach breiteren Fahrradwegen und Bürgersteigen sowie mehr Platz für den Öffentlichen Nahverkehr zu schreien. Doch ist wahre Lebensqualität nicht die Freiheit, sich uneingeschränkt fortbewegen zu können, wie man es möchte? Und ist das nicht genau das, was Berlin seit langem schon auszeichnet und für so viele zuziehende Menschen attraktiv macht?

Berlin hat ein wunderbar ausgebautes ÖPNV-Netz, das wortwörtlich bis an den hintersten Stadtrand und darüber hinaus reicht und für dessen Vielfalt aus S- und U-Bahn, Tram und Bus uns Besucher aus aller Welt beneiden. Mir persönlich fällt darüber hinaus kein Ort ein, der nicht problemlos und ohne klaustrophobische Anfälle zu Fuß zu erreichen wäre. Das die Gesundheit von Fahrradfahrern besser geschützt werden muss, ist ein standortunabhängiger Fakt und hier macht die Rot-Rot-Grüne Regierung einen ordentlichen Job, der mit der Einführung eines für Kinder und Erwachsene verpflichtenden Fahrradführerscheins noch zusätzlich vertieft werden könnte. Als Autofahrer fühle ich mich in meiner Freiheit bislang kaum eingeschränkt.

Was die Begrünung angeht, hat Berlin so viele Grünflächen, dass ich mich in Grünau manchmal vergewissern muss, ob das jetzt noch Stadt ist oder ich schon nach Brandenburg rausmarschiert bin. Wenn es mir dann zu ländlich wird, setze ich mich in die S46 und fahre nach Neukölln. Oder ins Auto und lasse mir den Fahrtwind durch die Haare wehen (zwangsläufig, weil der Wagen keine Klimaanlage hat), während ich auf dem Adlergestell am Treptower Park vorbei nach Kreuzberg fahre. Oder ich nehme denselben Weg mit dem Fahrrad. Das ist Freiheit und Lebensqualität. Wenn es Bettina Jarasch in der Innenstadt daran mangelt, ist sie so frei wie jeder andere Berliner, in die weitaus grüneren Randbezirke zu ziehen. Dem bestehenden Stadtzentrum fehlende Menschenfreundlichkeit zu unterstellen schießt am Ziel vorbei.

