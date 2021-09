Berlin - Armin Laschet wird seinen Einzug in den Deutschen Bundestag der erstarkten SPD zu verdanken haben. So sieht es eine neue Prognose der Politikberatung Johanssen und Kretschmer. Dahinter steckt aber laut Berechnungen der Berliner Politikberater kein Stimmungswandel zugunsten der Union. Stattdessen ist eine Schwäche bei den CDU-Direktmandaten der Grund.

Vor einem knappen Monat hatte die SPD-nahe Politikberatung noch ein anderes Ergebnis vorhergesagt. Damals kam sie zu dem Schluss, dass die Kombination aus einem starken Erst- und schwachen Zweitstimmenergebnis der Union in Nordrhein-Westfalen dazu führen würde, dass kein CDU-Politiker über die Landesliste in den Bundestag einzieht – auch nicht Laschet, der dort auf Platz 1 steht.

Doch anders als vor vier Wochen hat sich nach den Berechnungen mittlerweile nicht nur die Situation bei den Zweit-, sondern auch bei den Erststimmen verschlechtert. Da die CDU laut J&K nun auch weniger Direktmandate in NRW holt, ziehen acht Abgeordnete über die Landesliste ein. Sollte die CDU nach der Wahl also nicht mehr den Kanzler stellen, könnte Laschet in diesem Fall theoretisch Fraktionsvorsitzender der CDU und damit Oppositionsführer werden. Würde das nicht gelingen, wäre seine politische Zukunft ungewiss.

Kühnert könnte Vetomacht in Bundestagsfraktion bekommen

Insgesamt könnte das Erstarken der Sozialdemokraten weitere interessante Konsequenzen haben. Gemeinsam mit Kevin Kühnert, der in seinem Direktwahlkreis Tempelhof-Schöneberg schwer gegen die Grünen zu kämpfen hat, aber über die SPD-Landesliste abgesichert ist, würden laut der Prognose zwischen 30 und 50 weitere Jusos Teil der neuen Bundestagsfraktion werden. Damit hätte der 32 Jahre alte SPD-Parteivize eine eigene Hausmacht. Ohne die Stimmen des Juso-Blocks wären schwerlich Gesetze einer SPD-geführten Regierung zu verabschieden, geschweige denn ein SPD-Kanzler zu wählen.

Außerdem haben andere Genossen, die schon als abgeschrieben galten, durch den SPD-Aufschwung plötzlich wieder Chancen auf einen Verbleib im Parlament. Außenminister Heiko Maas wird der aktuellen Analyse zufolge Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Rennen um das Direktmandat in Saarlouis schlagen.

„Dennoch wird die Prognose immer schwieriger, weil das Rennen in den Wahlkreisen durch die Veränderungen eher knapper geworden ist, als an Deutlichkeit zu gewinnen“, wie Heiko Kretschmer sagte. Er ist nicht nur Chef der Beratungsfirma, die die Prognose erstellt hat, sondern fungiert auch als Schatzmeister des SPD-Wirtschaftsforums.

Größter Bundestag jemals mit einem Drittel Neulingen

Insgesamt prophezeien die Politikberater einen Bundestag mit 823 Abgeordneten und damit 114 Sitzen mehr als in dieser Legislatur – darunter 324 Neulinge. Das hat vor allem damit zu tun, dass manches gleich geblieben ist, während sich andernorts große Veränderungen vollziehen.

Noch immer teilen Union und SPD mehr als 90 Prozent der Direktmandate untereinander auf. Daran hat sich seit Bestehen der Bundesrepublik wenig geändert. Gleichzeitig sind die kleineren Parteien gar nicht mehr so klein. Im aktuellen INSA-Meinungstrend kommen FDP, Grüne, AfD und Linke auf zusammen 44,5 Prozent. Gerade bei den Zweitstimmen sind sie stark.

Ein CSU-Direktmandat bedeutet 20 Sitze für die anderen Parteien

Bemerkenswert sind auch die Zahlen zu Bayern. Dort liegt die CSU derzeit bei ungefähr 28 Prozent. Es stünden ihr dementsprechend circa 29 Bundestagssitze zu. Doch gewinnt sie laut Analyse alle bayerischen Wahlkreise außerhalb Münchens – 43 von 46. Dieses Ungleichgewicht muss in der Folge ausgeglichen werden. Den Berechnungen von Johanssen und Kretschmer nach, führt jedes CSU-Direktmandat bei den aktuellen Umfragen zu 20 Sitzen für die anderen Parteien.

Gelaufen ist der Wahlkampf trotz des Trends noch nicht. Gerade in Großstädten wie München und Berlin sind die Mandate umkämpft. Ein Zeitlupenfinish ist wahrscheinlich.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.