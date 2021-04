Berlin - Alles muss schnell gehen, alles ist dringend. Ein kleines Gericht in Karlsruhe blockiert wieder einmal ganz Europa. So lautet der Tenor in der Presse zur Vorabentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die den neuen Corona-Fonds der EU erst mal auf Eis legt. Das Verhältnis von Politik und Presse zum höchsten unabhängigen Verfassungsorgan der Justiz ist schon seit einiger Zeit alles andere als rosig.

Immer wenn es um die großen Rettungspakete, Hilfen und Budgetverschiebungen in der EU geht, wird beklagt, dass sich die Karlsruher Richter an der europäischen Einigung versündigen. Die Richter in den roten Roben werden dabei wahlweise als sture Rechthaber oder als scholastische Eremiten skizziert, die nichts von den Sachzwängen der großen weiten Welt oder dem Geiste des großen Europäers Robert Schumans, dem Wegbereiter der Montanunion, verstehen.

750 Milliarden Kredit für Europa

Darum geht es aktuell: Der sogenannte Eigenmittelbeschluss der EU-Kommission soll die EU erstmals dazu ermächtigen selbst Schulden zu machen. Bis zu 750 Milliarden Euro soll die EU-Kommission auf den Kapitalmarkt aufnehmen, um den neuen europäischen Corona-Hilfsfonds zu finanzieren. Dabei sollen 390 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Mitgliedstaaten fließen und die restlichen 360 Milliarden Euro als Kredite verteilt werden. Alle EU-Staaten haften dabei gesamtschuldnerisch, das heißt, jeder EU-Staat kann einzeln für bis zu 750 Milliarden Euro in Anspruch genommen werden. Unwahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 liegt die Höhe des deutschen Bundeshaushalts bei 498,62 Milliarden Euro.

Eine Gruppe um den Ökonomen und AfD-Gründer Bernd Lucke hat gegen das deutsche Ratifizierungsgesetz für den EU-Hilfsfonds vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Der Antrag der Gruppe, die sich „Bündnis Bürgerwillen“ nennt, war erfolgreich: Steinmeier darf das Gesetz nun vorerst nicht unterzeichnen (Az. 2 BvR 547/21). Erst kurz zuvor hatte der Bundesrat für die Vorlage gestimmt, am 25. März votierte der Bundestag mit breiter Mehrheit für das Gesetz – einzig die AfD stimmte geschlossen dagegen.

Den Richtern am Bundesverfassungsgericht wird gerade Letzteres zum Vorwurf gemacht: Sie machen sich – gewollt oder nicht – zum Büttel der Populisten. Dieser Vorwurf ist gleich aus mehreren Gründen bizarr, denn mindestens bis zum Ende des 21. Jahrhunderts galt eine Rechtsprechung, die juristisch-kühl und unabhängig vom Ansehen der Prozessparteien entscheidet noch als Idealbild. Weiterhin wird mit dieser absurden Logik der AfD eine Macht eingeräumt, die weit über ihre tatsächlichen Möglichkeiten hinausgeht – auf die Spitze getrieben, könnte der parlamentarische Narrensaum so jeden Tag die Politik entscheiden und zwar indem er lauthals Forderungen aufstellt und sich dabei darauf verlässt, dass sich die Gemeinschaft der Wohlmeinenden stets dem Gegenteil verpflichtet fühlt.

Ohnehin ist die Lage komplexer als behauptet: Die Verhandlungen zum 750-Milliarden-Euro-Paket zogen sich in Brüssel über den ganzen letzten Sommer hin, viele, insbesondere nordeuropäische Staaten hatten gewichtige Einwände – auch dort bestanden handfeste Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und der Europarechtskonformität des Hilfspakets. Aber das Bundesverfassungsgericht soll bitteschön innerhalb einer Woche über grundsätzliche Fragen des Staatsgefüges entscheiden.

Ohne Budgethoheit sind Parlamente praktisch machtlos

Die Richter in Karlsruhe werden regelmäßig dann unruhig, wenn es darum geht, grundsätzliche Kompetenzen ohne ausreichende Rechtsgrundlage nach Brüssel zu verlagern. Aus gutem Grund: Ohne Budgethoheit sind die Parlamente praktisch machtlos. Die Haftungsrisiken innerhalb der EU werden mittlerweile so groß, dass die Handlungsfähigkeit des Parlaments im Fall der Fälle funktional eingeschränkt ist – darum geht es. Die Urteile scheinen extremer, weil es die immer neuen Maßnahmen-Pakete tatsächlich sind. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, liegt an der Politik, die es versäumt hat, den Bürgern rechtzeitig reinen Wein einzuschenken: Eine gemeinsame Währung ohne Transferunion funktioniert nicht. Wer den Euro will, muss im Zweifelsfall auch dazu bereit sein, wirtschaftliche Disparitäten in der Eurozone auszugleichen. Eine unbequeme Wahrheit. Karlsruhe ist nur der Prügelknabe.