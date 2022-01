Olesya Khromeychuks Bruder Wolodja war ein Künstler, kein politischer Mensch, und lebte lange in Westeuropa. Doch als Russland sein Heimatland, die Ukraine, angriff, meldete er sich freiwillig zur Armee. Bei seinem ersten Einsatz diente er als Maschinengewehrschütze in der Region Donetsk. Später war er in der Region Luhansk stationiert. Dort wurde er durch Artillerieschrapnell getötet. Die Militärhistorikerin Olesya Khromeychuk hat ihre Trauer in einem Buch verarbeitet. Im Interview erklärt sie, was der Tod ihres Bruders mit ihr gemacht hat – und was sie über Russland und Putin denkt.

Berliner Zeitung am Wochenende: Frau Khromeychuk, Sie leben in Großbritannien. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie derzeit die Nachrichten über die Ukraine?

Als westliche Medien begannen, von dem russischen Truppenaufzug an der ukrainischen Grenze und einer möglichen russischen Invasion zu berichten, wollte ich laut zurückrufen, dass diese Invasion bereits 2014 stattgefunden hat, als Russland illegal die Krim annektierte und seine Aggression gegen die Ostukraine begann. Seitdem sind 14.000 Menschen gestorben, 1,5 Millionen mussten ihr Zuhause verlassen, hunderte Menschen sitzen in illegaler Gefangenschaft im besetzten Donbass oder in Russland. All das machen die Medien unsichtbar, wenn sie jetzt vor dem Beginn eines Krieges warnen. Mein Bruder Wolodja starb im Jahr 2017 im Kriegsgebiet. Russland droht nicht, einen Krieg zu beginnen, sondern ihn so eskalieren zu lassen, dass er nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa und den Rest der Welt zu einem Problem wird.

Was denken Sie über die Verhandlungen mit Russland, die derzeit stattfinden?

Es gibt mir etwas Zuversicht, dass die westlichen Regierungen geeint auftreten. Dass sie nicht nur die üblichen Erklärungen über ihre „tiefe Besorgnis“ abgeben, die man als Ukrainerin nicht mehr hören kann, sondern klar sagen, dass weitere Verletzungen des internationalen Rechts, der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine nicht toleriert werden. Wäre die internationale Gemeinschaft bereits 2014 so aufgetreten, wären wir nicht in der Situation von heute. Ich hoffe, dass den Europäern klar ist, dass es sich nicht um einen Konflikt „in einem fernen Land zwischen Völkern, von denen wir nichts wissen“ handelt, wie der britische Premierminister Neville Chamberlain 1938 die Appeasementpolitik gegenüber dem deutschen Reich rechtfertigte. Dieser Krieg findet in Europa statt. Mit der Ukraine destabilisiert Russland ganz Europa. Jetzt dem Kreml nachzugeben, würde zu weiterer Destabilisierung führen.

Was ist Ihr Eindruck davon, wie die Menschen in der Ukraine sich auf die Lage einstellen?

Ich lebe in London in Sicherheit. Aber wenn man darüber liest, was für Verheerungen die russische Armee in meinem Land anrichten könnte, auch gegenüber der Zivilbevölkerung, ist es unmöglich, sich keine Sorgen zu machen. Die Gesellschaft in einen Zustand der Panik zu versetzen, ist eines von Putins Zielen. Es wirkt demoralisierend. Allerdings leben die Bürger der Ukraine schon seit fast acht Jahren mit dem Krieg. Sie haben gelernt, ihr Leben weiterzuführen, trotz der Erfahrungen von Trauer, Verlust und Zerstörung. Die Menschen bereiten sich auf verschiedene Weise auf eine mögliche Eskalation vor. Einige meiner Freunde, die immer pazifistische Ansichten vertraten, haben sich als Soldaten, Sanitäter oder freiwillige Helfer für den Kriegseinsatz gemeldet, weil ihnen in dem Moment, wo die Staatlichkeit ihres Landes bedroht war, Pazifismus als keine Option mehr erschien. Ich habe das Glück, dass ich solche Entscheidungen bisher nicht treffen musste.

Privat Olesya Khromeychuk

Warum entschied sich Ihr Bruder, sich zur Armee zu melden?

Wolodja war ein gewöhnlicher Mensch, aber ein außergewöhnlicher gewöhnlicher Mensch. Er war kein Soldat und auch kein Mitglied irgendeiner politischen Partei. Er war ein Künstler, ein Abenteurer, der elf Jahre in den Niederlanden lebte, bevor er sich entschied, sein Migrantenleben zu beenden und in seine geliebte Heimatstadt Lwiw zurückzukehren. Ich weiß nicht genau, warum er sich entschied, sich zur Armee zu melden. Er war 40 Jahre alt, als der Krieg begann. Ich vermute, dass er sich sehr hilflos fühlte, als er mit ansah, wie Männer und Frauen, oft viel jünger als er, verwundet oder tot von der Front zurückkehrten. Zur Armee zu gehen, war wohl ein Weg, sich weniger hilflos zu fühlen. Nur wenige Woche nach Ende seines ersten Einsatzes entschied er sich, wieder an die Front zurückzukehren. Er erzählte mir damals am Telefon, dass er in seinem Zivilistenbett jede Nacht Alpträume hatte. Im Kriegsgebiet hatte er keine Alpträume.

Worin bestand sein Militärdienst?

Bei seinem ersten Einsatz diente er als Maschinengewehrschütze vor allem in der Region Donetsk. Später war er Kommandeur einer Aufklärungseinheit. Er war in der Region Luhansk stationiert. Dort wurde er durch ein Artillerieschrapnell getötet. Ich weiß mittlerweile, dass seine letzte Aufgabe darin bestanden hatte, in einem Schützengraben zu stehen, um zu bestimmen, von wo der feindliche Artilleriebeschuss kommt, damit das Feuer erwidert werden konnte. Er hat auf diese Weise drei Artillerieangriffe gemeldet. Der vierte Angriff hat ihn getötet. Es fällt schwer, daran zu denken, dass diese Aufgabe in einer modernen Armee von einer Drohne hätte erledigt werden können, was meinem Bruder wohl das Leben gerettet hätte. Die ukrainische Armee ist heute viel besser ausgerüstet als damals, als mein Bruder gedient hat, aber der Krieg besteht immer noch aus einer Mischung aus moderner Technologie und Stellungskämpfen in Schützengräben, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg. Mein Bruder hat an der Front einige Videos aufgenommen. In einem davon zeigt er auf seinen Graben und sagt: „Das ist unsere Stellung.“ Dann dreht er das Handy, filmt die andere Seite und sagt: „Da ist der Feind, ungefähr 50 Meter entfernt.“ So etwas klingt für Europäer wie aus einem Film, aber für Ukrainer ist es die Realität.

Warum haben Sie sich entschieden, ein Buch über Ihren Bruder und den Krieg zu schreiben?

Ich wollte zunächst Aufmerksamkeit auf diesen Krieg mitten in Europa lenken, der vom Rest des Kontinentes offenbar leicht vergessen werden konnte, bis jetzt die Bedrohung auch sie betrifft. Es war auch der Versuch, mit meinem persönlichen Verlust umzugehen, den so ähnlich mittlerweile Tausende von Familien in der Ukraine erlebt haben. Ich bin mir meiner privilegierten Position bewusst – ich lebe im Ausland, ich schreibe und veröffentliche auf Englisch –, also wollte ich diese Geschichte erzählen, auch in der Hoffnung, meine Stimme anderen zu leihen, die ihren Schmerz nicht derart ausdrücken können.

In Ihrem Buch drücken Sie auch Ambivalenz über die Art und Weise aus, wie Soldaten zu Helden gemacht werden.

Es ist unvermeidlich, dass Soldaten, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, heroisiert werden, und ich verstehe auch die Funktion davon. Es hilft der Gesellschaft, mit schmerzhaften Verlusten umzugehen. Was ich am problematischsten fand, war es, wenn die echte Person in dem heroischen Narrativ verloren geht. Das war der Fall bei den Nachrufen, die in einigen Zeitungen über meinen Bruder veröffentlicht wurden. Viele stellten meinen Bruder als einen erfolgreichen jungen Mann dar, der ein komfortables Leben in Westeuropa aufgegeben hatte, um für die Ukraine zu kämpfen. Das ist nicht ganz richtig. Ja, er entschied sich, zur Armee zu gehen, um für die Ukraine zu kämpfen, aber als der Krieg begann, war er bereits wieder in der Ukraine. Und er hatte auch kein komfortables Leben in Westeuropa gehabt. Er war ein Immigrant, der mehrere Jobs hatte, um über die Runden zu kommen, und wie viele Migranten erfuhr er oft Abweisung von den Eingesessenen. Ich kann verstehen, warum Journalisten seine Geschichte ausschmückten, aber ich sehe auch die Gefahren dieses Ansatzes, nämlich dass andere Leben nicht auf die gleiche Weise gewürdigt werden. Die Ukrainer waren nicht auf den Krieg vorbereitet. Und auch zivile Journalisten waren nicht darauf vorbereitet, über Kriegstote zu schreiben. Die ganze Gesellschaft musste lernen, damit umzugehen.

Wieso war die Ukraine nicht auf den Krieg vorbereitet?

Dieser Krieg war für die Ukrainer ein Schock. Es mag zwischen verschiedenen Gruppen in der Ukraine Spannungen und Uneinigkeiten gegeben haben, aber das gibt es in jedem Land. In Großbritannien gab es nach der Abstimmung über den Brexit große gesellschaftliche Spannungen, aber niemand erwartete, dass deshalb ein Krieg zwischen Anhängern des Brexits und „Remainern“ ausbrechen werde. Ohne die Einmischung des Kremls, ohne russische Truppen gäbe es keinen Krieg in der Ukraine.

ibidem-Verlag Cover des Buches von Olesya Khromeychuk

Was bedeutet das für die persönlichen Beziehungen zwischen Ukrainern und Russen?

Putin leugnet immer wieder, dass Ukrainer eine eigene Nation bilden; er nennt Ukrainer und Russen immer wieder ein Volk. Ich glaube, dass er nicht begreift, dass diese Leugnung der Subjektivität einer souveränen Nation nach hinten losgegangen ist: Selbst jene Ukrainer, die Russen als ihre Brüdern und Schwestern ansahen, sind jetzt misstrauisch einem Bruder gegenüber, der nicht nur uneingeladen in ihr Haus kommt, sondern auch noch die Tür eintritt und ihr Leben bedroht. Viele Ukrainer haben Verwandte in Russland, auch ich. Ich habe Freunde und Kollegen dort. Aber seit dem Beginn des Krieges habe ich das Gefühl, dass ich erst wissen muss, was ihre Haltung zur Besatzung im Donbass ist, bevor ich mit ihnen etwas zu tun haben kann. Das hat Putin erreicht.

Derzeit scheint es, als werde das Schicksal der Ukraine in Verhandlungen zwischen den zwei Supermächten USA und Russland entschieden. Was denken Sie über diese Situation?

Der Westen hat versprochen, dass es keine Verhandlungen über die Ukraine ohne Beteiligung der Ukraine geben werde. Putin tut alles, um nicht nur die Ukraine, sondern auch die EU-Länder an die Seite zu drängen und bilateral mit den USA zu verhandeln. Das ist eines der Mittel, um die Illusion von Russland als einer Großmacht mit Leben zu erfüllen. Aber Illusionen alleine werden Putin nicht an der Macht halten können. Auch in Russland nimmt der Widerstand gegen sein Regime zu, trotz der brutalen Mittel, mit denen dagegen vorgegangen wird. Deshalb ist die Ukraine – ein Land, das sich reformiert, das Richtung Westen blickt, das eine starke Demokratie schaffen will – so eine Bedrohung für ihn. Es zeigt der russischen Bevölkerung, dass sie kein korruptes, repressives, autoritäres Regime akzeptieren müssen, dass es eine Alternative gibt. Es hängt jetzt an den westlichen Regierungen, ob sie Putins Größenwahn weiter füttern oder ihm eine Grenze setzen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.