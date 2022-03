Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist auch ein Informationskrieg. Letzteren gewinnt Kiew zweifellos an allen Fronten und schafft es dadurch, die militärische Ebene in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund zu rücken. Die militärische Komponente des Krieges spricht allerdings nicht unbedingt für die Ukraine. Zwar haben sich die ukrainische Armee als sehr kampffähig und die ukrainische Gesellschaft als äußerst wehrfähig und wehrwillig gezeigt und auf diese Weise den russischen Vormarsch offenbar stark verlangsamt, doch rückt Russland nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam, aber unaufhaltsam voran. Darüber hinaus ist jeder militärische Verlust der Ukraine faktisch unwiederbringlich, während die russischen Verluste vergleichsweise problemlos ausgeglichen werden können.

Prokofief Foto Zum Autor Dr. Alexander Dubowy ist Politik- und Risikoanalyst sowie Forscher zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt auf Osteuropa, Russland und GUS-Raum. Er ist Mitarbeiter der Berliner Zeitung am Wochenende.

Der lange Schatten Wladimir Lenins

In seiner Kriegsrede vor Beginn der Invasion in den frühen Morgenstunden des 24. Februars kündigte Wladimir Putin eine Entkommunisierung der Ukraine an. Unverdientermaßen geriet dieser Begriff angesichts der Entnazifizierungsforderungen Russlands in den Hintergrund. Das verquere Geschichtsverständnis des Hobby-Historikers Wladimir Putin lautet so, dass die Ukraine einerseits ihre Existenz sowie andererseits die großzügigen, auf Kosten Sowjetrusslands erfolgten Gebietszugewinne im Osten und Süden der Leitfigur der russischen Revolution, Wladimir Lenin, verdanke. Diese Behauptungen lassen Putins Ankündigung einer Entkommunisierung der heutigen Ukraine in einem bedeutungsschwangeren Licht erscheinen.

Offensichtlich stellt der Kreml ernst zu nehmende Überlegungen an, die in den 1920er-Jahren unter Wladimir Lenin der jungen, ländlich geprägten Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik angegliederten industrialisierten Gebiete, welche zur Erhöhung der Zahl revolutionssensibler Proletarier in der Ukraine beitragen sollten, inklusive der gesamten ukrainischen Schwarzmeerküste zu annektieren. Einer potenziellen Annexion könnte dabei die Gründung einer Reihe von Volksrepubliken nach dem Vorbild der Volksrepubliken von Donezk und Luhansk bzw. eines Föderativen Staates Neurussland vorgeschaltet werden.

Im Übrigen gab es bereits im Frühjahr 2014 am Beginn des Krieges im Donbas den Versuch, diesen Plan zu verwirklichen, selbst ein Föderativer Staat Neurussland wurde damals gegründet. Im Frühjahr 2015 zerplatzte dieser Traum. Mit sieben Jahren Verspätung soll offenbar das ominöse Neurussland mit Gewalt in den Schoß des angeblichen Mutterstaates getrieben werden. Somit scheinen sich die aufgrund ihrer faktischen Unerfüllbarkeit international gescholtenen Maximalforderungen Russlands lediglich als der Anfang zu entpuppen.

Die unheilvollen Lebenszeichen Neurusslands (Novorossija)

Parallel zu laufenden Kriegshandlungen und den diplomatischen Gesprächen mit Kiew versucht Russland, diese politischen Pläne schrittweise umzusetzen. Laut einem Facebook-Eintrag vom 12. März von Serhii Hlan’, einem Abgeordneten des Regionalrates von Cherson, plant Russland ein Referendum über die Gründung einer sogenannten Volksrepublik Cherson; offensichtlich nach dem Vorbild der sogenannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk.

Ein Angebot zur Beteiligung an diesem Politprojekt habe er abgelehnt, so Hlan’. Ähnliche – bislang unbestätigte – Gerüchte sind auch aus anderen Regionen im Osten und Süden der Ukraine zu vernehmen; so beispielsweise aus Saporischschja. Während im Gebiet Cherson die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten des Regionalrates das Angebot Russlands ablehnte, kann Moskau mit der Unterstützung der ersten willigen Helfer bereits rechnen. So sollen einige Mitglieder der ehemaligen Partei der Regionen die Menschen in den besetzten Gebieten dazu aufgerufen haben, sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen.

Der drohende politische Pyrrhussieg Moskaus

Während es anzuerkennen gilt, dass der militärische Sieg Putin kaum mehr zu nehmen sein wird, dürfte dieser sich jedoch für Moskau als politischer Pyrrhussieg erweisen. Denn aktuell ist eine stabile prorussische politische Nachkriegsordnung kaum vorstellbar. Auf Bajonetten sitzt man ja bekanntlich nicht allzu bequem. Zweifelsohne war die Ukraine aufgrund ihrer langen blutigen und bewegten Geschichte eine innerlich gespaltene Nation.

Doch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und dem Ausbruch des Krieges im Donbas begann ein langsamer innerer Einigungsprozess der ukrainischen Nation. Dieser Einigungsprozess scheint am 24. Februar 2022 über Nacht abgeschlossenen worden zu sein. Zu keinem anderen Zeitpunkt in ihrer Geschichte war die ukrainische Nation geeinter und gleichzeitig Russland gegenüber so fremd wie heute. Doch bleibt es nach wie vor überaus fraglich, ob diese einfache Erkenntnis bereits im Kreml angekommen ist.

Ein schwacher Hoffnungsschimmer am Horizont

Nach aktuellen Informationen von Michailo Podoljak, Berater des Präsidialamtes der Ukraine und zentrales Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams bei den ukrainisch-russischen Friedensgesprächen in Belarus, gegenüber der russischen Tageszeitung Kommersant soll die vierte Runde der Verhandlungsgespräche bereits in der ersten Wochenhälfte stattfinden. Zwischen den Treffen finden laufend Verhandlungen über Videoschalten zwischen nicht näher bestimmten Arbeitsgruppen statt.

Laut Podoljak soll das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine die Antwort auf vier Zielsetzungen geben: angefangen bei den Bedingungen für den Waffenstillstand über Voraussetzungen und den Zeitplan für den Abzug der russischen Truppen aus dem Territorium der Ukraine bis hin zum Friedensabkommen sowie den Sicherheitsgarantien sowohl für die Ukraine als auch für Russland.

Schließlich werde auch über die Frage nach der Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur und der Kostentragung diskutiert, so Podoljak. Insgesamt zeigte sich Podoljak über den Ausgang der Verhandlungen vorsichtig optimistisch. Eine Frage blieb dennoch unbeantwortet – die nach dem Zeitrahmen für den Abschluss eines potenziellen Abkommens mit Russland. Denn gänzlich unbeeindruckt von diplomatischen Bemühungen gehen die Kriegshandlungen ununterbrochen weiter. Mit jedem vergehenden Tag wächst die Zahl der zivilen Opfer und schränkt die Handlungsoptionen der ukrainischen Führung erheblich ein. Die Zeit arbeitet gegen die Ukraine.

