Berlin - Auf dem Kanal „Demokratischer Widerstand Offiziell“ auf Telegram ist am 2. Dezember dieser Satz zu lesen: „Das Berliner Stadtgouvernement unter der persönlichen Verantwortung des deutschlandweit berüchtigten Innensenators Andreas Geisel (SPD) hat die obige Versammlung in verfassungsbrüchiger Manier verboten.“ Weiter wird dort behauptet, die Bürger seien „bis aufs Blut gereizt“, da ist die Rede vom „Impf-Genozid“, von der „Corona-Schreckensherrschaft“, vom „Lügenregime“. Und weiterhin wird für den Sonnabend zur Demonstration in Berlin aufgerufen. Offiziell heißt es nicht mehr Protest, sondern „weihnachtliches Familienfest“.

Tatsächlich überschlagen sich in der Woche nach dem 1. Advent die Nachrichten in Bezug auf Corona: Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Corona-Maßnahmen rückwirkend für verfassungsmäßig, Merkel befürwortet eine Impfpflicht und wird am Donnerstag mit militärischen Ehren als Kanzlerin verabschiedet, die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt am gleichen Tag flächendeckend 2G im ganzen Bundesgebiet, Masken in allen Schulklassen, Veranstaltungen nur bis 50 Personen (wenn alle geimpft sind) und ein Verbot von Großveranstaltungen - und etwas kleiner dann noch diese Meldung: Die Demonstration gegen diese Maßnahmen, die für den 4. Dezember in Berlin angekündigt war, wird ebenfalls verboten.

Die Berliner Polizei kündigt an, das Verbot durchsetzen zu wollen, auch wenn, wie bei früheren Demonstrationen, damit zu rechnen sei, dass sich die Teilnehmer nicht an die Abstandsregeln oder die Demo-Verbote halten. Auf Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende heißt es: „Die Polizei Berlin bereitet sich dennoch am kommenden Samstag für einen möglichen Einsatz vor, da die Erfahrungen in Zusammenhang mit verbotenen Versammlungen der ‚Corona-Kritiker‘ zeigen, dass in der Szene trotzdem mobilisiert wird und sich trotz bestehenden Versammlungsverbotes Gruppen ansammeln.“ Die Berliner Polizei rechnet insgesamt aber mit einem störungsfreien Verlauf.

„Alles was sie sagen, klingt nach Gewalt“

Gleichzeitig seien auch Gegenproteste in der Hauptstadt geplant, zum Beispiel am Maheineckeplatz, wo die Anti-Corona-Proteste enden sollten. Der Titel der Demonstration war schon provokant für Impfgegner: „Jung und Alt sind Antifa, durchgeimpft und wunderbar“. Weitere angekündigte Demos nördlich des Kottbusser Tors lassen vermuten, dass Kreuzberg an diesem Wochenende einmal mehr zur Kampfzone für oder gegen die Corona-Impfung wird.

Der Berliner Politikwissenschaftler Hans-Joachim Funke beschäftigt sich seit Jahren mit Menschen, die einem Verschwörungsglauben anhängen. Der Extremismusforscher der Freien Universität beobachtet bei dieser Gruppe eine zunehmende Radikalität. „Die erste Zuspitzung hatten wir vor einem Jahr, als eine Gruppe Radikaler versuchte, den Reichstag zu stürmen“, sagt er. „Schon damals leugneten einige die Existenz einer Pandemie.“ Jetzt beobachte er auch wieder eine ähnliche Stimmung, vor allem bei einer Gruppe, die sich hinter „The Great Reset“ versammle, das seien Menschen die sich fremdbestimmt und angeblich durch „Fremde“ ersetzt sehen. „Alles was sie sagen“, sagt Funke, „klingt nach Gewalt.“

Funke beschäftigt sich außerdem seit deren Gründung mit der Partei „Alternative für Deutschland“. Ihr bayrischer Landesverband war in dieser Woche ebenfalls Thema: Der Bayrische Rundfunk hatte enthüllt, dass Mitglieder in Chatgruppen nicht nur Politiker anderer Parteien als „Untermenschen“ und „Pavianbande“ bezeichnen, sondern auch offen mit Gewalt drohen. „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden“, schreibt ein Abgeordneter und ein weiterer: „Ohne Umsturz und Revolution erreichen wir hier keinen Kurswechsel mehr.“ Wahlen hätten keinen Einfluss mehr.

63 Prozent der AfD-Anhänger glauben an Verschwörungen

Hajo Funke, der in seinem Buch „Die Höcke-AfD“ die zunehmende Radikalisierung der Partei bereits beschrieben hat, wundern diese Zitate nicht. „Der Brandenburger Ex-AfD-Mann Andreas Kalbitz hat schon früher von Revolution gesprochen“, sagt Funke, „und auch Björn Höcke hatte in seinen Reden das Spektrum in Richtung Gewalt geöffnet.“ So habe Höcke in einem Text gegenüber Zugewanderten von „wohltemperierter Grausamkeit“ gesprochen, die nötig sei. Ähnlich wie bei der Debatte um Geflüchtete spiele die AfD wieder mit Ängsten der Bürger. „Wie damals arbeitet die Partei mit Falschnachrichten, um die Impfskeptiker auf ihre Seite zu bringen.“ Unter AfD-Anhängern sei die Zahl der Verschwörungsgläubigen besonders hoch, fügt er an.

In der Tat hat eine Leipziger Studie im Jahr 2020 herausgefunden, dass unter AfD-Anhängern der Anteil der Verschwörungsgläubigen mit 63 Prozent besonders hoch ist. Bundesweiter Durchschnitt ist mit 14 Prozent immer noch hoch, besonders Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg haben einen hohen Anteil an Verschwörungsgläubigen. Gerade Sachsen hat zudem gerade mit rund 1300 eine hohe Inzidenz und mit 58 Prozent Impfquote die niedrigste in Deutschland. Wenn Sachsen ein Staat wäre, stünde er auf Platz zwei der weltweiten Inzidenz, parallel wurde Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in dieser Woche auf einer Demonstration bedroht mit den Worten: „Schießt ihn ab!“

Die Sozialpsychologin Pia Lamberty sieht vor allem dort eine zunehmende Radikalisierung. „Gerade in Sachsen kommt es gerade zu vielen dezentralen Demonstrationen, bei denen es auch vereinzelt zu Angriffen auf Journalisten oder Impfärzte gekommen ist.“ Sie sieht aber diese pauschale Verurteilung von Ostdeutschland problematisch. „Tatsächlich waren die Impfquoten im Osten immer besser als im Westen“, sagt Lamberty, „das hat sich erst mit Covid-19 gedreht.“ Sie habe die Vermutung, dass die Menschen im Osten Deutschlands stärker auf Krisen reagieren und durch die Erfahrung des Mauerfalls ein größeres Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen haben. „Die Unterschiede hatten sich in vielen Bereichen rund um die Gesundheit angenähert und werden gerade wieder größer.“ So habe sie beobachtet, dass gerade in Ostdeutschland das Vertrauen auf den russischen Impfstoff Sputnik größer ist als in anderen Teilen der Bundesrepublik.

Frage nach dem Impfstatus nur noch mit Personenschutz

Tatsächlich kam es in dieser Woche in Sachsen zu vielen Protesten, die zunehmend gewalttätigen Charakter hatten. So wurde in dieser Woche das Grundgesetz auf offener Straße verbrannt, es wurden Vergleiche mit dem Holocaust gemacht und in Zittau wurde ein Testzentrum geschlossen, weil die Mitarbeiter mehrfach mit Gewalt bedroht wurden. Impf-Gegner beschimpfen Impf-Willige auf offener Straßen, während Krankenhäuser in Dresden mehrere Patienten in andere Bundesländer ausfliegen müssen. Diese angespannte Stimmung ist allerdings nicht auf Sachsen beschränkt: Deutsche Flugbegleiter berichten, dass sie sich nicht trauen, die Passagiere auf die Maskenpflicht hinzuweisen und auch Schaffner im Zug berichten Deutschlandweit, sie würden nur dann Zuggäste nach dem Impfstatus fragen, wenn sie Personenschutz haben oder zumindest zu zweit auftreten. Und dann ist da der 48-Jährige, der im Rheinland-Pfälzischen Idar-Oberstein kürzlich einen 20-Jährigen in der Tankstelle erschoss, der als Grund angab, er sei aufgefordert worden, eine Maske zu tragen.

„Die Aggression ist schon spürbar da“, sagt Pia Lamberty. Die 37-jährige Wissenschaftlerin forscht seit Jahren über Verschwörungsideologien und ist Teil der Geschäftsführung der gemeinnützigen Organisation CeMAS – Center für Monitoring, Analyse und Strategie. „Die Menschen vernetzen sich“, sagt sie, „und haben gleichzeitig das Gefühl, dass sie das Richtige tun und zum Teil in Notwehr handeln.“ Obendrein sei die Einstellung zur Gewalt sehr unterschiedlich. „Viele halten es tatsächlich für das letzte Mittel.“ Wenn sich aber die Polizei nicht dagegen stelle und mitlaufe, wie es zum Teil in Sachsen geschehen sei, dann entstehe für die Corona-Leugner der Eindruck, sie können einen Schritt weiter gehe. „Außerdem ist bei vielen Impfgegnern eine Distanzierung zu Gewalttaten wie dem in Idar-Oberstein eben auch nicht zu erkennen.“ Einige würden sich sogar mit dem Täter solidarisieren.

Gewalttätige Corona-Proteste hatten erst vor wenigen Tagen die Nachbarländer Niederlande und Österreich erfahren. In Rotterdam wurden Ende November fast 20 Menschen verhaftet, vier wurden mit scharfer Munition verletzt, nachdem Medien von regelrechten Straßenschlachten berichtet hatten, die sich Demonstranten mit der Polizei geliefert hatten. In den Niederlanden gelten seit einigen Wochen früher Schließzeiten für Geschäfte und strenge Kontaktbeschränkungen. Auch in Österreich, wo Ungeimpfte weitgehend aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, gab es Proteste, bei denen Menschen verhaftet wurden. In Linz wurden zwei Tatverdächtige inhaftiert, nachdem sie zugegeben hatten, dass sie Polizisten bei einem Anschlag töten wollten.

Julian Reichelt meldet sich zur Impfpflicht zurück

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht gerade in den Niederlanden und Österreich einen Zusammenhang mit deren innenpolitischer Krise. „Beide Staaten leiden derzeit unter einem politischen Vakuum“, sagt er, „in den Niederlanden zieht sich die Regierungsbildung schon acht Monate hin und in Österreich ist gerade der zweite Kanzler innerhalb weniger Wochen zurückgetreten.“ Funke spricht von einer Stimmung im Land, welche die Radikalisierung begünstige, eine Gefahr, die er auch für Deutschland kommen sehe. „Die Politik agierte diffus“, sagt er. Der Übergang von Angela Merkel auf Olaf Scholz sei alles andere als glatt verlaufen. „Zudem ist der plötzliche Umschwung aller Politiker auf die Impfpflicht wirklich schwer zu vermitteln, wenn sie Wahlkampf gemacht haben mit dem Versprechen, dass diese nicht kommen werde.“

Dieser tatsächliche Wortbruch führt am Donnerstag dieser Woche noch zu einem ungewöhnlichen Comeback: Julian Reichelt, der Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung, meldet sich zurück. In einem langen Tweet nennt Reichelt die Impfpflicht „den größten Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik“, er kündigt an, niemals „Freunde an seiner Tür nach einem Papier zu fragen“ — und wird damit erwartbar auf den Kanälen der sogenannten Querdenker gefeiert. Der Mallorca-Querdenker Oliver Flesch schreibt: „Bravo, Julian!“ Und „Reichelt ist zurück, wie Schwarzenegger in Terminator II!“

„Vor der Pandemie war die Szene eher lose miteinander in Kontakt“

Muss man mit Impfgegnern trotzdem reden? Pia Lamberty von CeMAS sagt, dass dieses „Hand reichen“ bei anderen radikalen Bewegungen auch nicht funktioniert habe. „Pegida ist mehr oder weniger verschwunden, weil sie nicht mehr genügend Leute auf die Straße bekommen haben“, sagt sie, „nicht, weil man mit ihnen geredet hat.“ Für Rechtsextreme habe die Pandemie wie ein Katalysator gewirkt. „Vor der Pandemie war die Szene eher lose miteinander in Kontakt.“ Da waren Reichsbürger, die Menschen mit Angst, gechipt zu werden, und die Globuli-Anhänger. „Corona hat sie erst zusammengebracht.“ Nicht der Umgang mit Demokratie oder die Gewaltbereitschaft seien das verbindende Glied, sagt sie, sondern nur: die Ablehnung der Impfung.

Die Berliner Polizei möchte zu Ereignissen in Österreich oder Sachsen nicht Stellung nehmen. Aber sie hat inzwischen genug eigene Erfahrung mit Querdenkern gesammelt. Zur Berliner Zeitung am Wochenende sagt ein Sprecher, dass bisher keine Ausschreitungen in Berlin erwartet werden. Diese Gruppe sei zudem „sehr heterogen“ und setze sich „aus allen Bereichen der Gesellschaft“ zusammen. „Die Mehrheit stammt grundsätzlich aus dem regierungskritischen Milieu, welches sich hauptsächlich in alternativen Medien informiert.“ Bisher seien die Versammlungen der Szene überwiegend ohne größere Störungen verlaufen und zu Beginn meist friedlich. „Häufig eskalierte die Versammlungslage“, sagt der Polizeisprecher, „im Zuge der Versammlungsauflösung sowie bei der Durchsetzung von Auflagen."

Am Donnerstagabend kommt es noch gegen 23 Uhr zu einem bemerkenswerten Streit, den Millionen mitverfolgen: Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer diskutiert in der Sendung von Maybrit Illner mit Karl Lauterbach und dem designierten Justizminister Marco Buschmann. Sie reden sich in Rage über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, über Corona und über die drohende Gewaltphantasien, die in sozialen Medien geteilt werden.

Kretschmer und Buschmann reden irgendwann beide gleichzeitig, schreien einander an, werfen sich gegenseitig die schlimme Corona-Situation vor. Buschmann: „Reißen Sie sich am Riemen.“ Kretschmer: „Das ist völlig jenseits von Gut und Böse.“ Es ist Karl Lauterbach, der beide besänftigt mit diesem schönen Satz: „Wir müssen zusammenhalten, sonst kommen wir nicht weiter.“

„Das ist völlig jenseits von Gut und Böse“, ärgerte sich Kretschmer.

