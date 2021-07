London - Schon als Kind hatte Raheem Sterling einen Traum vor Augen. Sein Traum war nur zehn Gehminuten entfernt, auf der anderen Seite der Bahngleise, und er war so groß, dass Sterling ihn immer sehen konnte. Er sah ihn, wenn er morgens das Haus verließ, wenn er mit seinen Freunden Fußball spielte und wenn er abends nach Hause kam, zu seiner Mutter, die ihn und seine Schwester alleine aufzog. Raheem Sterlings Traum war es, irgendwann einmal Tore für England zu schießen, im Wembley-Stadion. Der heiligen Heimstätte des englischen Fußballs mit 90.000 Sitzplätzen, überspannt von einem Bogen aus Stahl, der wie ein gigantischer Henkel aussieht, für den Fall, dass die Götter aus dem Himmel steigen und das Stadion aus dem Nordwesten Londons an einen anderen Platz versetzen wollen.

Sterling wurde in Kingston, Jamaika, geboren und kam nach England, als er fünf Jahre alt war. Das Haus, in dem er aufwuchs, liegt im Neeld Crescent, einer kurvenförmigen Straße im Schatten des Wembley-Stadions. Luftlinie beträgt die Entfernung genau 523 Yards, knapp 480 Meter. Man weiß das deshalb so genau, weil in der Fußballbeilage der Times neulich ein Luftbild der Gegend zu sehen war. Rechts das Stadion, links unten davon Sterlings Haus. Die Zeitung druckte das Bild, weil Sterling, mittlerweile 26 Jahre alt, sich seinen Traum gerade erfüllt hat. Er schoss England beim Auftaktspiel der EM gegen Kroatien zum 1:0-Sieg - in seinem „back garden“, wie er es formulierte. Seinem Hinterhof.

Seitdem ist viel passiert: England ist ins EM-Finale an diesem Sonntag gegen Italien eingezogen, Sterling schoss noch zwei weitere Tore, und der Neeld Crescent ist eine Pilgerstätte für Reporter geworden. Weil es die Straße ist, in der Sterling aufwuchs, seinen Traum immer vor Augen. Und weil sich anhand der Straße gut erklären lässt, was diese englische Nationalmannschaft der Männer so besonders macht, die da um den ersten Titel seit dem WM-Erfolg 1966 spielt.

Echte Menschen mit echten Sorgen, Nöten, Wünschen

Es ist der 29. Juni, kurz nach 20.30 Uhr Londoner Zeit. Vor zwei Stunden wurde das EM-Achtelfinale gegen Deutschland abgepfiffen, den alten Angstgegner. 2:0 für England. Von der Hauptstraße sind ein paar hupende Autos zu hören, manchmal ziehen aus einem Biergarten in der Nähe Fetzen von etwas herüber, das man wohl als Gesang englischer Fans bezeichnen muss. Die Häuser im Neeld Crescent sehen nicht aus wie die Häuser in der Londoner Innenstadt, die helle Fassaden haben und prachtvoll verzierte Fensterrahmen, sondern wie Häuser, in denen echte Menschen leben. Mit echten Sorgen, Nöten, Wünschen.

Die Straße ist ruhig. Eine ältere Frau bringt den Müll raus. Eine jüngere Frau fragt, ob sie helfen könne. Man sehe ein bisschen verloren aus. Reporter aus Deutschland? Ach, cool. Klar, sie erzähle gerne ein bisschen was darüber, wie es gewesen sei, in einer Straße mit Raheem Sterling aufzuwachsen. „Es war eine Gruppe aus guten Freunden. Wir kamen alle gut miteinander klar. Er war immer schon ein Fußball-Freak“, sagt die Frau. Sie ist 28 Jahre alt und heißt India, nach dem Land, aus dem ihre Eltern kommen.

Hendrik Buchheister Neeld Crescent.

Wembley ist ein multikultureller Stadtteil, angeblich ist nur ein Drittel der Bewohner in England geboren, nur in sechs Stadtteilen soll landesweit der Anteil der Menschen, deren Hintergrund als „White British“ bezeichnet wird, niedriger sein. Im Neeld Crescent, bestätigt India, sei die Welt zu Hause. Viele Pakistanis, Menschen von den Fidschi-Inseln, polnische Familien. „Jeder kennt hier jeden, jeder ist willkommen“, sagt sie. Und natürlich: Jeder hier schaue auf Raheem Sterling, den Jungen aus der Straße. Jeder sei stolz auf ihn.

Was Englands Nationalmannschaft mit dem Stadtteil Wembley verbindet, ist nicht nur der Umstand, dass sie ihre Spiele im Wembley-Stadion austrägt. Sie ist dem Stadtteil auch ziemlich ähnlich. Sie ist multikulturell, nicht mehr ganz so „White British“, wie man es von englischen Nationalmannschaften aus der Vergangenheit kennt. Und anders als in der Vergangenheit ist die Mannschaft sensibilisiert für politische Themen, hat ein starkes Bewusstsein für gesellschaftliche Fragen, hält nichts von dem Grundsatz, dass Fußballer nur Fußball spielen und sonst still sein sollen.

Ein Vorkämpfer gegen Rassismus

Marcus Rashford zum Beispiel, Außenstürmer von Manchester United, hat sich im ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, dass Kinder aus armen Haushalten weiter die kostenlosen Mahlzeiten bekommen, die es in der Schule für sie gab. Mit seiner Kampagne bewegte er Premierminister Boris Johnson dazu, ein entsprechendes Programm zu verlängern, und das zweimal. „Rashford for PM!“ forderten danach viele Menschen im Land. Rashford zum Premierminister! Jordan Henderson, Kapitän des FC Liverpool, sammelte Geld für den NHS, den National Health Service.

Raheem Sterling selbst ist zu einer Art Vorkämpfer gegen Rassismus geworden. Er sah sich dazu gezwungen, nachdem er immer wieder Ziel rassistischer Vorurteile in der berüchtigten englischen Boulevardpresse war und bei einem Spiel mit seinem Klub Manchester City beim FC Chelsea von einigen Chelsea-Fans, die sehr „White British“ waren, rassistisch beleidigt wurde. Und Nationaltrainer Gareth Southgate ist ein emphatischer Charakter, der jedes Mal die richtigen Worte findet, wenn er über politische Fragen spricht. So wie zum EM-Start, als sich abzeichnete, dass das englische Nationalteam gegen Teile seines eigenen Publikums spielen würde.

Seitdem die englische Liga, die Premier League, im Juni des vergangenen Jahres aus dem Lockdown zurückkam, gehen die Mannschaften vor dem Anpfiff auf die Knie, als Zeichen gegen Rassismus. Vorbild ist der amerikanische Footballer Colin Kaepernick. Die Spieler der englischen Nationalmannschaft machen das auch bei der EM, vor jedem Spiel. Und bei jedem Spiel gibt es Buhrufe von den Rängen. Englands Presse schreibt stets, dass die Buhrufe nur von einer Minderheit des Publikums kommen würden. Das stimmt natürlich auch. Aber Fakt ist, dass es diese Minderheit gibt. Und dass die Buhrufe zeigen, in welchem Spannungsfeld Englands Nationalmannschaft unterwegs ist.

Die englische Gesellschaft ist tief gespalten, das hat das Brexit-Votum bewiesen, aber auch der Umgang mit der Pandemie und eine aufreibende Debatte zur englischen Kolonialvergangenheit im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung. Von einem Kulturkampf ist die Rede, und in diesem hat die Nationalmannschaft eine Seite gewählt. Sie setzt sich ein für Vielfalt und Offenheit, für Gleichberechtigung und Anstand. Und sie hat beschlossen, diese Werte nicht nur im Stillen zu vertreten, sondern auf großer Bühne – bei der EM, indem sie vor dem Anpfiff kniet. Auf der anderen Seite steht die buhende Minderheit. Es gab sie schon immer im Umfeld der englischen Nationalmannschaft. Es ist die gleiche Minderheit, die Lieder über den Zweiten Weltkrieg singt und „Black Lives Matter“ für eine marxistische Umsturzbewegung hält.

Je weiter Englands Nationalmannschaft bei der EM kommt, desto präsenter wird auch die politische Elite des Landes. Der konservative Premierminister Boris Johnson lässt Fotos davon in Umlauf bringen, wie er vor dem Fernseher Englands Tore bejubelt, genau so die noch konservativere Innenministerin Priti Patel. Dabei hatte Patel Englands Fans zum EM-Start ausdrücklich gestattet, die Spieler auszubuhen, wenn diese auf die Knie gehen. Auch Johnson konnte sich bei dem Thema erst eine Solidaritätsadresse abringen, als er durch unverbindliche, ausweichende Antworten jede Glaubwürdigkeit in der Sache verloren hatte.

Werbung für das Land

Wenn Politiker die Nähe zum Sport suchen, ist das oft verdächtig, aber selten ist die Instrumentalisierung so offensichtlich wie in diesem Fall. Selten ist der Gegensatz zwischen Instrumentalisierten und Instrumentalisierenden so groß. Denn das England, das die Nationalmannschaft vertritt, ist nicht das England von Johnson und Patel. Der Guardian hat das gerade so beschrieben: „Der öffentliche Widerstand des Kaders gegen Ungerechtigkeit macht es schwer für Teile von Westminster, die Freuden von Wembley für sich zu nutzen.“ Englands Nationalmannschaft macht keine Werbung für Englands politische Klasse, sie macht Werbung für England als Land, und das kann dieses Land gut gebrauchen.



Denn England ist ein gespaltenes Land. Doch das bedeutet eben auch, dass es eine andere Seite gibt, einen Gegensatz zu Johnsons Brexit-Britannien, zu den Buhenden im Stadion. Wenn man mit jungen Leuten spricht, insbesondere in Großstädten, findet man kaum jemanden, der den Brexit für eine gute Idee oder Johnson für einen fähigen Politiker hält. Viele schämen sich für ihr Land und sagen, sie müssten sich im Urlaub immer dafür entschuldigen, aus England zu kommen. Ihren Urlaub verbringen sie übrigens gerne in Deutschland. Berlin? Amazing! Best place in the world!

United Archives England gewann die Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Das Leben in den größeren englischen Städten ist bunt, multikulturell, progressiv. Nicht nur in London, auch in den Metropolen des Nordens, in Manchester, Liverpool, Leeds und sogar in Huddersfield. Das gute England ist noch da. Auch auf den Rängen bei den Spielen der Nationalmannschaft.

Vor dem Halbfinale gegen Dänemark im Wembley-Stadion sind die Spieler wieder auf die Knie gegangen, wieder waren Buhrufe zu vernehmen, doch sie gingen unter in donnerndem Applaus. Einige Zuschauer erhoben die Faust. Auf der Haupttribüne, in prominenter Position, war eine Regenbogenflagge zu sehen. Der angesehene Autor Simon Kuper twitterte später mit Blick auf den Konflikt zwischen der Mannschaft und Teilen des Publikums: „Die Spieler haben den Kampf gewonnen. Ich glaube nie, dass Fußball viel in einer Gesellschaft verändert, aber das ist etwas.“

Vielleicht ändert nicht der Fußball die Gesellschaft. Vielleicht ändert sich der Fußball einfach mit der Gesellschaft. Darauf deuten auch die Erlebnisse eines homosexuellen England-Fans hin, der beim Achtelfinale gegen Deutschland zum ersten Mal voll geschminkt im Wembley-Stadion war. Er bekam nur positive Reaktionen, „dabei hatte ich vor dem Spiel echt Angst“, schrieb er bei Twitter. Die Anekdote erlangte Bekanntheit, weil Nationalspieler Jordan Henderson sie an seine 1,4 Millionen Follower weiterleitete. Dazu schrieb er, dass niemand Angst haben sollte beim Fußball. Fußball sei für alle da. Regenbogen-Emoji.

Eine richtige Wir-Mentalität

Ein Spiel also noch. 90 Minuten, vielleicht 120 plus Elfmeterschießen im Finale gegen Italien. Dann könnte England zum ersten Mal seit 1966 wieder einen bedeutenden Pokal in den Händen halten. Die Stimmung im Wembley-Stadion dürfte episch werden. Und zehn Gehminuten die Straße runter, im Neeld Crescent, wo Raheem Sterling aufgewachsen ist. India, die Gesprächspartnerin aus seiner der Straße, spricht davon, wie sich ihre Freunde verwandeln würden, wenn England spielt. Sie würden dann alle „Wir“ sagen, wenn sie England meinen, selbst diejenigen, die nicht besonders englisch seien. „Es gibt eine richtige Wir-Mentalität“, sagt sie.

Es macht India stolz, dass es ausgerechnet Sterling ist – der Junge mit dem Traum von Wembley, mit fünf Jahren aus Jamaika gekommen –, der eine prägende Figur in der englischen Nationalmannschaft wurde. Sie hat eine schöne Antwort auf die Frage, was das über das Land sage: „Es zeigt, wie viele Möglichkeiten wir hier alle haben und wie privilegiert wir sind, in dieser Gesellschaft zu leben.“ Das England, über das sie spricht, ist das gute England, der Gegenentwurf zu Boris Johnsons Brexit-Britannien. Man muss es manchmal ein bisschen suchen, aber es existiert. Und es hat eine eigene Nationalmannschaft. Sie könnte an diesem Sonntag Europameister werden.

