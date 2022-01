Saint-Rémy-de-Provence - Sie trauern immer noch einem bestimmten Kleidungsstück nach? Oder einem speziellen Accessoire? Irgendetwas, das Sie schon immer besitzen wollten von einer Designerin oder einem Designer der Avantgarde? Die Jeansjacke aus einer Kollektion von Helmut Lang zum Beispiel, aus dem Jahr 1997, die bis heute als ultimatives Teil des Denimwear gilt. Als Schülerin oder Schüler konnten Sie sich diese aber nicht leisten. Oder Sie denken jetzt an das Hemd von Raf Simons. Das mit den aufgedruckten Robert-Mapplethorpe-Fotos, das im Frühjahr 2017 viel zu schnell ausverkauft war.

Für diese Fälle gibt es Vintage-Spezialisten, die sich auf die Suche nach solchen Kollektionen oder nach den Entwürfen spezieller Designerinnen und Designer konzentrieren. Im klassischen stationären Secondhand-Handel oder auf den vielen digitalen Vintage-Portalen sind neuere Designs oder Avantgarde-Teile nämlich viel seltener vertreten. Das liegt zum einen daran, dass jüngere Marken viel kleinere Auflagen produzieren, ihre Produkte also seltener sind. Und es liegt natürlich auch daran, dass nur wenige Leute sich überhaupt trauten, solche Teile zu tragen.

Die weltweit größte Sammlung originaler Entwürfe von Helmut Lang

In Berlin gibt es einen ganz besonderen unter den besagten Spezialisten: Endyma Archives. Der von Michael Kardamakis gegründete Showroom ist allerdings kein Geheimtipp mehr. Seit 2014 hat Endyma die weltweit größte Sammlung originaler Entwürfe zusammengetragen, die Helmut Lang zwischen 1986 und 2005 entwarf. Außerdem gibt es eine umfangreiche Auswahl an frühen Raf-Simons-Designs sowie an Teilen von Burberry Prorsum, Miu Miu und anderen einflussreichen Labels, die schon in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren aktiv waren.

Über die Webseite des Showrooms, www.endyma.com, können gezielt Teile angefragt oder Besuchstermine vereinbart werden. Dem Team gelingt es, selbst ausgefallenste Stücke aufzutreiben, zum Beispiel die von Jean Colonna, einem gebürtigen Algerier, der vor allem in den Neunzigern Erfolge feierte, oder die legendären Sabotage Sweater, die im selben Zeitraum sehr beliebt waren. Und wer so ein geliebtes Designerstück bereits zuhause hat, kann auf den Restaurierungsservice zurückgreifen: Der macht müde Designerteile wieder munter, von denen sich die Besitzerin oder der Besitzer einfach nicht trennen will.

Raf Simons Simons druckte Mapplethorpe-Fotos auf seine Hemden.

Das Team, das eine perfekte Qualität der angebotenen Stücke garantiert, liefert gleich noch Erkenntnisse aus der Recherche mit, gibt an, aus welcher Saison der Entwurf stammt, welchen Stil er widerspiegelt. Möchte jemand wiederum ein eigenes aufbewahrtes Stück von Raf Simons, Miu Miu oder Helmut Lang zeitlich einordnen, gibt es auch dazu auf der Webseite des Archivs umfangreiche Infos, manchmal hilft auch eine E-Mail an das Team. Schließlich weiß man ja nicht bei jedem Schätzchen im Kleiderschrank noch so genau, wann und wo man es erstanden hat.

Endyma Archives – das ist Vintage akribisch und perfekt organisiert. Super interessant, nicht nur für Expertinnen und Experten. Die Plattform bildet auch einen idealen Einstieg für all jene, die sich an alte Mode abseits des Mainstreams herantasten wollen. Kein Wunder also, dass Endyma-Fans einiges von dem, was uns als neu verkauft wird, bekannt vorkommt: Denn die Plattform wird auch von vielen zeitgenössischen Designerinnen und Designern konsultiert, genau wie von großen Brands, die dort selbst Teile aufspüren. Mit ihnen reichern sie ihr eigenes Archiv an – und lassen sich gelegentlich auch zu neuen Produkten inspirieren.

