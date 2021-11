Berlin - Es zeichnet sich ab, dass die Ergebnisse der Klimakonferenz in Glasgow eine Enttäuschung sind. Da werden klimaneutrale Ziele für 2050 anvisiert und die Industriestaaten tun alle so, als ob sie der Schadstoffausstoß und die Erderwärmung nichts anginge. Der Einzelne kann sicherlich wenig tun. Es reicht halt nicht, aufs Auto zu verzichten, um dann in den Ferien wieder per Langstreckenflug um die Welt zu düsen. Neulich hörte ich von einer Rechnung, der zufolge man zwei Jahre komplett vegan leben müsste, um den Schadstoffausstoß eines Fluges nach Mallorca auszugleichen. Macht natürlich keiner.

Aber seien Sie ehrlich. Es gibt auch in Ihrem Haushalt sicherlich ein paar Dinge, auf die man zur Entlastung der Umwelt verzichten kann. Zum Beispiel Aluminiumfolie. Ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit viele meiner Freundinnen und Freunde ihre Schulbrote in Alufolie verpackt mit auf den Pausenhof brachten. Jedes Kind hat so wohl im Laufe seiner Schulzeit gefühlt 400 Kilometer Alufolie verschwendet. Ich fühlte mich immer ein bisschen ausgegrenzt, denn ich bekam immer Tüten aus Papier, meine Mutter fand Alufolie irgendwie schäbig, wie sie sagte.

Partikel der Alufolie gelangen über Lebensmittel oder Kosmetika in den Körper

Heute würde man das als ökologisch korrekte Weitsicht deuten, denn man vermutet, dass Partikel der Alufolie über Lebensmittel oder Kosmetika in den Körper gelangen. Dort kann das Aluminium das Nervensystem, die Fruchtbarkeit und die Knochenentwicklung schädigen. Also weg mit der Folie aus dem Haushalt. Selbiges gilt für feuchtes Toilettenpapier. Es mag zwar sein, dass es sich schön sauber anfühlt, wenn man sich den Popo damit putzt, doch das feuchte Toilettenpapier hat die unangenehme Eigenschaft, sich nach Gebrauch in der Kanalisation nicht in Wohlgefallen aufzulösen, sondern zu einem unappetitlichen Ball zu verkleben, der den Abwasserfluss behindert.

Zudem sollten Sie bedenken, dass Sie Ihren Allerwertesten mit den feuchten Tüchern immer einer ordentlichen Portion Chemie aussetzen, und die gehört da einfach nicht hin, denn sie schadet den Schleimhäuten und den Rest können Sie sich ausmalen. Ebenso wenig ist es nötig, dass Sie ihre intimeren Stellen mit samtweichem Klopapier reinigen, denn auch dafür werden Bäume gefällt. Verwenden Sie idealerweise Recycling-Toilettenpapier. Wenn es ein wenig kratzt, dann üben Sie nicht so viel Druck beim Putzen aus, und darüber hinaus möchte ich mit den Worten meiner Großmutter sprechen: Stellen Sie sich nicht so an!

Ebenfalls unnötig sind Peelings. Die Kosmetikindustrie möchte uns ja weismachen, dass wir damit strahlende und frische Hautschichten freilegen, wenn wir uns nur ordentlich damit abschrubben. Das ist totaler Nonsens, es sei denn, Sie arbeiten unter Tage oder werden regelmäßig geteert und gefedert. Allen anderen reicht die herkömmliche Seife, die man auch nur da anwenden sollte, wo es lustig riecht. Also unter den Armen und an den anderen beiden Stellen. Ansonsten gilt auch hier: Weniger ist mehr, das schont Geldbeutel, Umwelt und spart Zeit. Nächste Woche geht es weiter mit diesem Thema, und wenn Sie Fragen zum Haushalt haben, dann schreiben Sie mir: marcus.weingaertner@berliner-zeitung.de

