Berlin - Als Sunny Müllers Leben eine neue Wendung nimmt, sitzt sie bei ihrer Mutter in West-Berlin auf dem Sofa. Sie ist damals zehn Jahre alt. Ihr Vater ist auch da – das ist ein schlechtes Zeichen. Ihre Eltern haben sich getrennt, da war die kleine Sunny ein Jahr alt. Seitdem haben sie nicht mehr viel miteinander zu tun. Wenn ihr Vater in die Wohnung kommt, muss es ernst sein: „Ich wusste sofort: Irgendetwas Schlimmes ist passiert“, erinnert sich Sunny. Sie erzählen ihr eine Geschichte, die sie lange geheim gehalten haben.

Während Sunny von früher erzählt, bugsiert sie große Papierbögen in einen Plotter, der diese lautstark auf die korrekte Größe zuschneidet. Auf dem Papier sind Züge abgebildet, Bahnhofspläne, das unendliche Labyrinth der U-Bahn-Schächte Berlins – Sunny arbeitet als Bürokauffrau für die Deutsche Bahn. Heute kommt nur ab und zu ein Auftrag rein, sie hat Zeit, sich zu unterhalten. Sunny ist 40 Jahre alt. Mit einer Haarfarbe, die leicht an einen Regenbogen erinnert, sieht sie jünger aus. Fragt man sie nach ihrer Familiengeschichte, antwortet sie direkt. Sunny ist kein Mensch, der sich verstellt.

„Ich bin nicht so aufgewachsen wie die normalen Kinder. So Vater, Mutter, Kind, ich habe immer schon eine ganz eigene Familie gehabt.“ Sie lächelt, wie um zu unterstreichen, dass sie sich freut, dass es so ist. Nachdem ihre Eltern sich getrennt hatten, lebte Sunny bei ihrer Mutter. Ihren Vater konnte sie sehen, wann immer sie wollte. Mit ihm ist sie auf den S-Bahn-Gleisen rumgetollt, um Sachen für seine Kunst zu suchen. „Papa war der Abenteuerspielplatz und Mama war der Ernst des Lebens.“ Es waren die 80er-Jahre in Berlin, die Mauer teilte die Stadt. Der Vater lebte in Tempelhof. Wenn sie ihn sehen wollte, musste sie die Bahn nehmen, da war sie sechs oder sieben. Einmal schlief sie ein und fuhr bis zur Endhaltestelle. Die Polizei brachte sie zurück. Ihre Eltern erwarteten von Sunny, selbstständig zu sein. Sie geht allein zur Schule, macht sich ihr Essen selbst.

Wie so häufig, wenn einschneidende Dinge passieren, hat auch Sunny das Gefühl, etwas zu ahnen, als sie ihre Eltern auf dem Sofa sitzen sieht. Sie fangen an, irgendwelche biologischen Sachen zu erzählen, die sie nicht versteht. „Jetzt kommt aber mal auf den Punkt“, denkt Sunny. „Dein Vater ist nicht dein biologischer Vater“, sagen ihre Eltern. Und Sunny denkt: „Mein Gott, ist doch egal.“

Im August 1979 fährt Sunny Müllers Mutter nach Schöneberg ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Ihr Mann hat einen Leistenhoden, auch Hodenhochstand genannt. Dieser Termin ist für die beiden die letzte Möglichkeit, doch noch ein Kind zu bekommen. Auf der gynäkologischen Station wird ihr von ihrem Frauenarzt der Samen eines Spenders eingesetzt. Viele Fragen stellt sie nicht. Bloß die Füße stillhalten. Zu groß ist die Angst, dass was schiefgeht. Sie will dieses Kind, unbedingt. Wer der Spender ist, weiß zu diesem Zeitpunkt nur der Arzt und er verspricht ihm Anonymität. Der Eingriff hat Erfolg, neun Monate später kommt Sunny zu Welt.

Marcus Glahn Sunny Müller blättert mit ihrer Mutter in Fotoalben ihrer Kindheit.

Gesetzlich war die künstliche Befruchtung lange eine Grauzone

Die Samenspende als eine Form der künstlichen Befruchtung war in Deutschland lange nicht gesetzlich geregelt. Die Eingriffe geschahen hinter verschlossenen Türen in den Kliniken, die unkontrolliert Kinderwunschbehandlungen durchführten. Um die 100.000 Kinder sollen so entstanden sein. Genau sagen kann man es nicht, weil es kein zentrales Register gab, das die Behandlungen dokumentiert hätte. In die Geburtsurkunde wurde der Mann eingetragen, der sagte, dass er der Vater ist. Weder die Eltern noch die Kliniken sahen weiteren Handlungsbedarf, von außen betrachtet war es ein Win-win-Geschäft. Die Kliniken verdienten viel Geld, Paare wurden zu Eltern. Die Kinder von damals sind mittlerweile erwachsen, viele von ihnen wissen bis heute nichts von ihrer Entstehung.

Wer ihr Spender war, interessiert die zehnjährige Sunny nicht. Sie ist stolz, dass ihre Eltern, die nie Geld hatten, einem Arzt 2000 Mark zahlten, um sie zu bekommen. Und überhaupt, wen interessiert es schon. „Mein Papa ist doch trotzdem mein Papa.“ Er wechselt die Partnerinnen. „Hat alle zehn Jahre geheiratet“, erinnert sich Sunny. Mit zwölf lernt sie die Tochter einer neuen Frau ihres Vaters kennen. „Sie konnte mich am Anfang überhaupt nicht leiden, weil ich die nervige Tochter von dem neuen Freund ihrer Mutter war“, sagt Sunny. „Aber für mich war sie immer toll, weil sie eine coole Mutter hatte und alles durfte.“ Am Nachmittag spielen Sunny und ihre neue Freundin Fangen. Die Frau und Sunnys Vater sitzen in der Küche, feuern sie an. Sie trinkt viel, Sunnys Vater sowieso.

Mit 14 soll Sunnys neue beste Freundin ins Heim. Sie alleinzulassen kommt für Sunny nicht infrage. Sie reißt von zu Hause aus, kommt in dasselbe Heim wie ihre Stiefschwester, draußen bei Liebenwalde. Viel Kontakt zu ihrem Vater hat sie nicht mehr, nur noch zur Mutter. „Es war immer klar, dass sie für meine Erziehung zuständig war. Er hat für seine Kunst gelebt. Ich glaube, für ihn bedeutete ein Kind nicht, dass man erzieherisch tätig werden muss“, sagt Sunny. Mit 18 Jahren brechen Sunny und ihre Stiefschwester den Kontakt zu ihren Eltern ab und ziehen zusammen – und bis heute nicht mehr auseinander.

Vielleicht ist die Frage nach ihrem Erzeuger in Sunnys Leben nicht wichtig gewesen, weil so viel aus den Fugen war. Ein paar Jahre später kommt das Thema zurück – an einem Nachmittag vor dem Fernseher. „Ich habe eine Talkshow gesehen, ‚Zwei bei Kallwass‘, und da war ein Mann, der früher Samenspender war“, erzählt Sunny. „Der hat nach seinen Kindern gesucht, weil er todkrank war, und er wollte sie unbedingt einmal sehen.“ Sie legt eine Pause ein. „Vielleicht kann es ja sein, dass mein Spender seine Meinung geändert hat. Er wollte vielleicht damals anonym sein, aber will es vielleicht inzwischen gar nicht mehr?“ An diesem Nachmittag vor dem Fernseher fiel der Startschuss für eine Suche, die Sunnys Leben in eine neue Richtung lenken würde.

Als Begründer der künstlichen Befruchtung gilt der österreichische Biologe Berthold Wiesner. Er betrieb mit seiner damaligen Partnerin die erste Fruchtbarkeitsklinik der Welt in London. Ihm gelangen die ersten künstlichen Befruchtungen mit einer Samenspende. Weil es damals keine Spender gab, spendete Wiesner selbst. Mit über 600 Kindern ist er bis heute wohl einer der kinderreichsten Menschen. Weil der Bedarf an Spenden mit den medizinischen Möglichkeiten wuchs, brauchten die Kliniken gesunde Spender, die bereit sind, ihren Samen zu verkaufen. Um sie zu animieren und die Privatsphäre der Eltern zu schützen, versprach man den Spendern Anonymität. Mutter und Spender befanden sich zum Zeitraum der Befruchtung im selben Gebäude, in anderen Zimmern. Weder die Eltern noch die entstehenden Kinder sollten die Möglichkeit haben, von der Identität des Spenders zu erfahren.

Marcus Glahn Hier ein Bild von Sunnys nicht-biologischem Vater Albrecht Müller.

Die Rechtslage änderte sich erst 1989: Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass Spenderkinder ein Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung haben. Dieses Recht wiegt schwerer als der Wunsch der Spender nach Anonymität. Das Urteil gründet sich auf das Persönlichkeitsrecht jedes Einzelnen und die Würde des Menschen.

Sunny beginnt zu recherchieren, sucht im Internet nach Informationen. Sie ist jetzt neugierig, herauszufinden, wer ihr biologischer Vater ist. Doch sie merkt schnell, die Sache hat einen Haken. Sunny kontaktiert die Praxis, doch der Arzt ist inzwischen verstorben, alle Dokumente angeblich bei einem Wasserschaden zerstört. In Deutschland, dem Land der Bürokratie, ist das eigentlich unvorstellbar. Lange wurden hier in privaten Kliniken Kinder gezeugt, von deren Ursprung der Staat nichts wusste. Sunnys Erzeuger bleibt ein Niemand.

Ein paar Monate später wird Sunny von einem Krankenhaus angerufen, das ihren Vater aufgenommen hat. Zu ihm hatte Sunny keinen Kontakt, mit ihm hat sie nie darüber gesprochen, dass sie ihren biologischen Vater sucht. „Ich bin ins Krankenhaus gefahren und habe ihn noch im Koma liegen sehen“, erzählt Sunny. „Er ist zwei Tage später gestorben.“ Sie zeigt auf ihrem Laptop ein Video, das sie aufgenommen hat, als er eine erfolgreiche Vernissage beendet hat. Er war der Berliner Bildhauer Albert Müller. In dem Video sieht man ihn Kette rauchend in einem löcherigen Pullover auf dem Sofa sitzen, dunkle, wirre, nach vorne gescheitelte Haare, buschige Augenbrauen. Er ist euphorisch, dass er verkauft hat. Als Sunny im Krankenhaus erfuhr, dass die Ärzte einen Suizid vermuteten, war sie vor allem wütend. Sunny weinte lange Zeit nicht. Er war kein Vater, den man schnell beweint. Bis eines Morgens, Monate später: Sunny ist auf dem Weg zu ihrer Ausbildung und sieht einen Obdachlosen auf einer Parkbank liegen. „Da habe ich begriffen, ich werde nie wieder diese Angst haben müssen, dass ich meinen Vater mal so sehe, und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen.“

Sunny macht eine Therapie, versucht, ihre Probleme mit Männern aufzuarbeiten. Eine funktionierende Beziehung zu einem Mann hatte sie noch nie, ihr fällt es schwer, zu vertrauen. Liegt es an dieser Leerstelle in ihrem Leben? Rein äußerlich hat der Spender keine Spuren hinterlassen. Sunny sagt, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber auch ihre Mutter konnte schon immer bestimmte Wesenszüge Sunnys nicht zuordnen. Und dann ist da diese Gefühlskälte, derer sich auch Sunny bewusst ist, eine gewisse Unverletzlichkeit, die es anderen erschwert, ihr nahezukommen. Sunny glaubt, ihre Schwierigkeit, eine Beziehung aufzubauen, hätte mehr damit zu tun, wie sie aufgewachsen ist, dass ihre Eltern sich so früh getrennt haben, dass ihr Vater wechselnde Beziehungen hatte. Ist es egal, ob es die echten Väter sind, die ihre Kinder schlecht behandeln?

Haben Spenderkinder heute Rechte?

2013 ändert sich die Situation. Sunny ist inzwischen Anfang 30 und sieht in den Nachrichten, wie ein anderes Spenderkind, Sarah P., vor Gericht zieht. In dem Prozess wird bestätigt, dass Spenderkinder ein Anrecht auf Kenntnis ihrer Herkunft haben. „Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Moment mal. Wir haben Rechte?“, erinnert sich Sunny. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Klinik, in der Sarah P. gezeugt wurde, den Namen ihres Spenders freigeben muss. Sunny erinnert sich, dass sie den ersten wichtigen Anstoß durch eine Sendung im Fernsehen bekommen hatte, und schreibt ein Fernsehteam an, ob sie ihr helfen können, ihren Spender zu finden. Der Sender hat Interesse, aber kein Geld. Eine Redakteurin gibt ihr den Hinweis, sich an den Verein Spenderkinder zu wenden, einen Zusammenschluss von Menschen, der sich für die Rechte der Spenderkinder einsetzt. Für Sunny sind nicht nur Informationen wichtig, sondern auch die Erkenntnis, nicht allein zu sein. „Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, alleine auf einer Insel zu sein.“ Der Verein gibt ihr den Hinweis, einen DNA-Test zu machen. Doch auch der bleibt leider ohne Treffer.

2017 bekommt sie einen neuen Hinweis. Eine Amerikanerin meldet sich beim Verein. Sie wurde in derselben Klinik gezeugt wie Sunny und sucht nach dem Spender. Sie schreiben kurz, halten es aber für ausgeschlossen, dass sie etwas miteinander zu tun haben könnten. Drei Monate später bekommt Sunny eine Mail von der DNA-Datenbank: Dort hat sich eine Frau registriert, die einen Teil von Sunnys Erbgut teilt – Fariba aus Kalifornien. Ihr Vater ist Berliner, die Mutter Perserin. Zur Kinderwunschbehandlung sind beide nach Berlin gereist, haben ihre Tochter aber in den USA großgezogen.

Sunny erwischt diese Information mit einer Intensität, die sie nicht gewohnt ist: „Mein Herz hat gepocht, ich war mega aufgeregt.“ Auf einmal sind da Gefühle zu einer wildfremden Person, die entstehen, weil ein DNA-Test sie gematched hat. Sobald es geht, möchte Sunny ihre Schwester besuchen. Bis dahin bleiben nur Telefonate. Sie haben sich gegenseitig in ihr Leben gelassen. Halbschwestern, beide auf der Suche.

Die gesellschaftliche Wichtigkeit von Abstammung hat abgenommen

Früher war Abstammung essenziell, um die Erbfolge zu sichern, heute wirkt sie, gerade im Licht von Patchwork-Familienkonzepten, anachronistisch. Seit dem „Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen“ haben alle, die wissen oder vermuten, durch eine Kinderwunschbehandlung gezeugt worden zu sein, Anspruch auf Auskunft. Für die damals gezeugten Kinder heißt es jahrelange Suche – etwas, was ihnen erspart geblieben wäre, wenn die Kinderwunschkliniken, die einst mit hoffnungslosen Eltern viel Geld verdient haben, bereitwilliger Auskunft über die Spender geben würden. Die weisen jedoch die Verantwortung von sich.

Als ihr Vater noch lebte, schrie er Sunny manchmal an, wenn sie etwas falsch gemacht hatte: „Du bist nicht mehr meine Tochter.“ Viele Kinder hätte das verletzt. So zuerst auch Sunny. „Heute weiß ich zu 100 Prozent, dass er das genau so gesagt hätte, wenn ich sein biologisches Kind gewesen wäre.“ Wenn Sunny heute von ihrem Vater erzählt, wird ihre Stimme weich, der Blick nachsichtig. Sie hat ihren Frieden mit dem Mann gemacht, der ihr Vater war.

Ihren Erzeuger hat sie bis heute nicht gefunden. Vielleicht, hofft Sunny, wird es irgendwann doch noch einen Treffer über eine Datenbank geben. Unabhängig davon, ob sie die Antwort bekommt, ist ihre Entstehung Teil ihrer Identität geworden. Sie engagiert sich für den Verein Spenderkinder. Und hat einen YouTube-Account namens Reagenzglasbaby, wo sie über neue Haarfarben, aber eben auch über ihr Leben als Spenderkind erzählt. Sie berät Eltern, die via Samenspende versuchen, ein Kind zu bekommen. Und auch alle, die nicht wissen, was ein Spenderkind ist. „Es ist nicht so, dass ich jeden Tag mit diesem Gedanken aufwache und einschlafe. Aber es ist etwas, was mich immer begleitet.“

