Seit Monaten kann man auf den Straßen Warschaus Proteste beobachten, bei denen es um die Zukunft einer der wichtigsten Kulturinstitutionen Polens geht. Der polnische Kulturminister Piotr Glinski hat kürzlich entschieden, dass die Nationale Kunstgalerie Zacheta einen neuen Direktor bekommt. Diese Entscheidung hat in der Kunstwelt für Entsetzen gesorgt. Denn bei dem neu gewählten Direktor handelt es sich um Janusz Janowski, einen rechtskonservativen Mann, der keine künstlerischen Errungenschaften vorzeigen kann, dafür aber politischen Rückhalt. Die Entscheidung über den neuen Direktor ist ein Beleg dafür, dass sich der Kulturminister immer weiter nach rechts bewegt. 2016 hatte Glinski den Vertrag der bisherigen Direktorin Hanna Wroblewska noch verlängert, vermutlich auch deshalb, weil er Furcht vor massiven Protesten hatte. Immerhin wird die Nationale Kunstgalerie Zacheta seit dem Fall des Kommunismus in Polen von Frauen regiert. Doch damit ist jetzt Schluss.

Witold Mrozek Proteste vor der Galerie Zacheta in Warschau, Januar 2022.

Warum ist die Zacheta für die liberale Kunstwelt so wichtig? Sie ist lebendige Geschichte. Sie wurde 1860 als eine Art Nichtregierungsorganisation des 19. Jahrhunderts gegründet. Die Polen hatten damals noch keinen Staat, aber sie wollten ihre eigene Kunstgalerie. Seit Jahren ist die Zacheta eine öffentliche Kultureinrichtung, ein Lieblingsort der Warschauer, der künstlerische Ambitionen mit einem hochwertigen Bildungsangebot verbindet. Darüber hinaus ist der Ort eng mit der Geschichte des polnischen Staates verbunden: 1922 wurde vor der Zacheta der erste Präsident Polens, der Linke Gabriel Narutowicz, erschossen. Der Attentäter war ein einfacher Maler mit rechtsextremen Ansichten, Eligiusz Niewiadomski. Nun hat sich herausgestellt, dass ein anderer rechter Maler die Geschichte der Zacheta mitgestalten soll.

Man will vor allem konservativ sein

Welche Ausstellungen konnte man in der Kunstgalerie bisher sehen? Eine große Ausstellung über die japanische Avantgarde der 1950er- und 1960er-Jahre etwa – mit einem starken ökologischen und weiblichen Fokus. Feministische Fotografien von Teresa Gierzynska. Und schließlich: Öko-Installationen von Hege Lonne, einem norwegischen Künstler, der Verbindungen nach Polen pflegt.

Was werden bald für Ausstellungen gezeigt werden, wenn Janowski sein Programm in die Tat umsetzt? Der Öffentlichkeit wurde diese Woche eine Programmskizze vorgestellt. Geplant ist etwa eine Ausstellung mit dem Titel „Christianitas“ mit religiös inspirierter Kunst oder die Reihe „Kunst in der Familie“. Vor allem aber will der neue Direktor weg vom kuratorischen Modell, weg von individuellen Handschriften, und hin zu einem Museum, in dem breit angelegte Ausstellungen verschiedener Künstler zusammengestellt werden, die nicht unbedingt einer gemeinsamen Idee folgen. Das Ziel ist es, konservativ und eklektizistisch zu sein, also weit entfernt von den heutigen künstlerischen Auseinandersetzungen und sozialen Problemen. Zacheta wird sich auf die Klassifizierung der Malerei und vor allem auf die Geschichte Polens konzentrieren.

Janusz Janowski kämpft gegen die sogenannte LGBT-Ideologie

Eine der bedeutendsten polnischen Kunsthistorikerinnen, Professorin Maria Poprzecka, kommentierte die Entscheidung in der Gazeta Wyborcza so: „Dies ist ein großer Rückschritt, zurück zu den sozialistisch-realistischen gesamtpolnischen Kunstausstellungen der Jahre 1950 bis 1955, die damals sehr großzügig vom Ministerium subventioniert wurden.“

Wie kann es sein, dass ein fast unbekannter Maler, ein ultrakonservativer Nischen-Kulturtheoretiker, plötzlich Direktor der wichtigsten Galerie Polens wird? Janowski ist ein Mann, der den Behörden und der rechtskonservativen PiS-Regierung sehr nahe steht. Er berät das Kulturministerium seit Jahren. In den staatlichen Medien bekämpft er die sogenannte LGBT- und Gender-Ideologie und reproduziert damit homophobe und sexistische Narrative. Außerdem ist er Vorsitzender des Verbandes der polnischen Künstler und Designer. Doch seine Arbeit wird dort heftig kritisiert.

Janowski hat keine nennenswerte Erfahrung

Der Verband der polnischen Künstler und Designer ist eine eher konservative Künstlerorganisation, die vor über 100 Jahren gegründet wurde. In der kommunistischen Ära war sie noch eine mächtige Institution. Doch das ist vorbei. Heute sind die meisten der bekanntesten polnischen Künstler nicht mehr Mitglied im Verband. Paradoxerweise hat sich gezeigt, dass viele Verbandsmitglieder Janowski als Leiter der wichtigsten polnischen Galerie Zacheta gar nicht haben wollen. Sie mögen konservative Ansichten über Kultur oder Kunst pflegen, aber sie wollen nicht mit der regierenden PiS-Partei in Verbindung gebracht werden, mit deren Handlungen sie nicht einverstanden sind. Sie werfen Janowski vor, dass der Verband unter seiner Führung finanziell gelitten habe. Janowski soll intransparent regiert und seine Macht missbraucht haben.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Diese Hintergründe sind deshalb wichtig, weil Janowskis Position als Leiter der zahlenmäßig größten Berufsorganisation der Künstler in Polen für den Kulturminister ein Hauptargument war, um sich für Janowski zu entscheiden. Dabei hat er keine ernsthafte Erfahrung als Manager, Kurator, Künstler oder Wissenschaftler.

Rechte Provokationen

Doch was bedeutet die Übernahme der bedeutendsten Kunstgalerie durch einen Rechten nun ganz konkret, also für die programmatische Zukunft des Hauses? Das ist im Detail gar nicht so leicht zu sagen. Denn: In Polen gibt es nur sehr wenige rechtsextreme Künstler und Kuratoren. Daher ist es schwierig zu prognostizieren, welches Denkmodell Janowski einführen wird. Man kann aber immerhin einen Vergleich wagen und auf die Arbeit des Kurators und Kunstkritikers Piotr Bernatowicz blicken. Seit zwei Jahren leitet der Rechtskonservative, ebenfalls auf Beschluss von Kulturminister Glinski, eine weitere wichtige staatliche Einrichtung für zeitgenössische Kunst: das Zentrum für zeitgenössische Kunst Schloss Ujazdowski in Warschau, das seit den 1980er-Jahren mit der künstlerischen Avantgarde Polens verbunden ist.

Bernatowicz liebt rechte Provokationen. Als er Direktor wurde, hat er die ultra-liberale Tradition des Hauses für beendet erklärt. Im Jahr 2020 hat er versucht, in seinem Museum ein Konzert der ungarischen Gruppe Hungarica zu organisieren, die dafür bekannt ist, auf Kundgebungen der rechtsextremen Jobbik-Partei aufzutreten. Für seine erste Ausstellung im Schloss Ujazdowski mit dem Titel „Politische Kunst“ (noch bis zum 16. Januar zu sehen) hat er wiederum einen schwedischen Künstler eingeladen, der für seine Sympathien für den Neonazismus bekannt ist: Dan Park.

Ein Schritt ins 19. Jahrhundert

Bei der aktuellen Ausstellung „Politische Kunst“ sind viele von Bernatowiczs Lieblingskünstler vertreten: Wojciech Korkuc etwa, Autor der homophoben Plakate „Bist du schwul?“. Oder Jacek Adamas, Schöpfer einer Installation, die den ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk von der Oppositionspartei PO mit der Smolensk-Flugzeugkatastrophe in Verbindung bringt, bei der Jaroslaw Kaczynskis Zwillingsbruder Lech ums Leben gekommen ist. Bernatowicz ist konservativ, aber auch schlau. Er kennt die liberale Kunstwelt sehr genau. Er reproduziert die Mechanismen von Performance-Kunst und Happenings. Er weiß sich kritisch zu positionieren, wenn es ihm passt. In seiner Ausstellung zeigt er etwa Werke über Gewalt gegen Frauen in islamischen Ländern. Zugleich sagt er aber nichts über die allherrschende Gewalt gegen Frauen in Polen. Auch nichts über die Einschränkung des Abtreibungsrechts. Auch nichts über die ebenfalls wachsende polnische Islamophobie in seinem Land.

Daniel Czarnocki Ein Foto von 2014, Fotografin Tasleem Mulhall, gezeigt in der Ausstellung „Sztuka polityczna“ im Schloss Ujazdowski in Warschau.

Unabhängig von Bernatowiczs politischen Ansichten folgt Janowski jedoch nicht solchen immerhin modernen Strategien. Auf seltsame Weise hat Janowski eine Liebe für das zentral verwaltete Modell der Kunstinstitutionen aus der frühen kommunistischen Ära. Außerdem hat er eine ultrakonservative Vision von Kultur. Sie ist katholisch geprägt, als würde sie aus der Zeit des Konzils von Trient stammen. Der neue Zacheta-Direktor glaubt ernsthaft, dass alles, was seit dem 19. Jahrhundert in der Kunst geschehen ist, eine Abkehr von der „lateinischen Tradition“ darstellt und dass wir zu den alten Idealen zurückkehren sollten.

Daniel Czarnocki Direktor Piotr Bernatowicz vom Schloss Ujazdowski in Warschau

Der reaktionäre Rückschritt in der Kunstgalerie Zacheta, der nun bevorsteht, betrifft jedoch nicht nur den Ausstellungsort und die Galerieräume an sich. Im Auftrag des Kulturministeriums vergibt Zacheta staatliche Zuschüsse für Projekte im Bereich Bildende Kunst. Schließlich ist das Zacheta-Team für die Organisation des polnischen Pavillons auf der Kunstbiennale in Venedig zuständig. Janowski hat bereits systemische Änderungen in diesen beiden Bereichen angekündigt.

Die Ausstellung „Politische Kunst“ im Schloss Ujazdowski ist noch bis zum 16. Januar zu sehen. Adresse: Jazdow 2, 00-467 Warszawa, Polen. In der Nationalgalerie Zacheta werden im Jahr 2022 noch die Ausstellungen der bisherigen Direktorin Hanna Wroblewska gezeigt, etwa eine Ausstellung über die japanische Avantgarde. Galerie Zacheta, plac Stanislawa Malachowskiego 3, 00-916 Warszawa, Polen.

