Berlin - Sonnenstrahlen reflektieren im Wasser, als Itamar Gov am Ufer der Spree neben der Lutherbrücke in Moabit ein kleines buntes Blumenbeet anlegt. Es sind die gleichen Pflanzen, die Rosa Luxemburg einst während ihrer Haft im Berliner Frauengefängnis sammelte, trocknete und mit Beschriftungen versehen in ihre Notizbücher klebte. Rosa Luxemburg wurde bekanntlich von Mitgliedern des Freikorps ermordet. Ihre Leiche wurde in die Spree geworfen und nur unweit von dem hier in Erinnerung an sie gepflanzten Blumengarten angespült. „Ich interessiere mich für die verschiedenen Formen und Manifestationen von Erinnerung“, sagt Gov, „dabei unterscheide ich zwischen Orten des Gedenkens und dem Gedächtnis von Orten, also an was sich die Orte selbst erinnern.“

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.



Diese Woche im Blatt:

Steffen Uhlmann war einer der ersten ostdeutschen Reporter beim Spiegel. Für Ruhm ging er auf Stasi-Jagd



Ist Gendern die Lösung? Unser Autor sagt „Nein“ und zeigt, warum. Auftakt einer Serie über gerechte Sprache



In Israel eskaliert der Konflikt. Unsere Autorin berichtet aus Tel Aviv



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe