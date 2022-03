Jede von uns hat sich schon mal geirrt und aus der eigenen Überzeugung heraus versucht, jemandem ungefragt den eigenen Standpunkt aufzudrücken – ohne sich vorher wirklich in die Situation des Gegenübers hineinversetzt zu haben. Das kann schnell mal passieren, schließlich sind wir alle ein Produkt unserer Erfahrungen und handeln entsprechend. Manchmal vergessen wir dabei jedoch, dass das, was uns logisch und richtig erscheint, nicht die Sache aller ist oder ihren Erfahrungen entspricht.

Mir ist es in der Vergangenheit öfter passiert, dass ich mich für unglaublich tolerant und weitsichtig gehalten habe, während ich eigentlich nur versuchte, anderen mein Weltbild und meine Meinung aufzudrücken. Wenn die Personen dann irritiert reagierten oder mir vorwarfen, zu wenig wertfrei zu sein, war ich schnell eingeschnappt. Trotz der ganzen Reflexion war auch ich nicht unfehlbar – im Nachhinein betrachtet war dies ohnehin eine wirklich überhebliche Annahme. Das ist mir jetzt bewusst. Seither versuche ich, mein Gegenüber zu verstehen und nicht zu verurteilen, geschweige denn zu missionieren.

Nicht alles muss auf die Goldwaage

In Zeiten von Cancel Culture und Shitstorms ist mir immer bewusster geworden, wie wichtig es ist, uns auf eine weniger aggressive öffentliche Debattenkultur zu besinnen. Gewaltfreie Kommunikation ist das Stichwort und hat sich als Konzept bisher meist bewährt.

Ein persönliches Beispiel: Vor einigen Monaten sprach ich auf einem Panel über Sexismus, und eine der Teilnehmenden fühlte sich von meinen Worten persönlich angegriffen. Aber anstatt dies adäquat zu kommunizieren, raunte sie mir ihren Groll entgegen und strafte mich danach fortwährend mit abschätzigen Blicken. Das führte bei mir dazu, dass ich wenig Lust auf die Diskussion hatte, was deutlich spürbar wurde. Selbst die Moderatorin schien kurzzeitig mit der Situation überfordert und die Stimmung im Raum war weniger gelassen als zuvor.

Ich will meine Mitdiskutantin nicht dafür verurteilen, sie wird ihre Gründe für diese Reaktion gehabt haben. Dennoch hätte ich mir in dem Moment weniger Wut gewünscht. Irren ist menschlich, Emotionen auch. Gerade deshalb ist es nötig, dass wir uns ab und an darauf besinnen, Gesagtes (oder Geschriebenes) nicht auf die Goldwaage zu legen und mit blank gezogenen Waffen bereitzustehen. Etwas mehr Verständnis würde meiner Meinung nach zur allgemeinen Grundentspannung beitragen – nicht nur, was die öffentliche Debattenkultur betrifft.

Welche Rolle spielt die eigene sexuelle Unsicherheit?

Als bisexuelle Person passiert es mir immer wieder, dass ich aufgrund meiner sexuellen Orientierung Diskriminierungen oder nervigen Klischees ausgesetzt bin. Lesbische Frauen, die mich gar nicht erst daten wollen, weil ich mit dem „Feind“ ins Bett gehe; heterosexuelle Männer, die mich zum Sexobjekt degradieren und lediglich eine Dreier-Fantasie in mir sehen; heterosexuelle Frauen, die mir vorwerfen, nach Aufmerksamkeit zu gieren und im gleichen Atemzug gerne mal ihre eigenen gleichgeschlechtlichen Gelüste an mir austesten würden; oder einfach Menschen, die sich in ihrer eigenen Sexualität bedroht fühlen und mir unterstellen, mich einfach nicht entscheiden zu können – die überzeugt davon sind, dass ich sicherlich irgendwann „zur Vernunft kommen“ werde.

Vernunft: ein Begriff, den ich in diesem Kontext äußerst witzig finde, da hier ja eher die eigene Verbohrtheit zu Tage tritt. Oder auch Unsicherheit, was die eigene Sexualität betrifft. Das Stichwort ist Projektion. Tatsächlich habe ich es öfter erlebt, dass homosexuell geoutete Frauen, die mir anfangs Unentschlossenheit vorwarfen, auf einmal Begegnungen mit Männern hatten, die etwas in ihnen auslösten, die sie erregten und mit denen sie schließlich im Bett landeten. Völlig okay, aber dennoch unerwartet.

Zugegeben, manchmal musste ich ein wenig schmunzeln, wenn ich wieder mal so eine Story hörte. Ja, wir sind alle nicht unfehlbar, geschweige denn perfekt. Und das ist auch gut so! Ich persönlich stelle mir eine Welt, in der wir alle fehlerlos sind, ehrlich gesagt sterbenslangweilig vor.

Das Gleiche gilt übrigens für, zumindest augenscheinlich, überzeugte heterosexuelle Männer, die männliche Bi- und Homosexualität als Schwächen ansehen, die weniger Männlichkeit bedeuten würden. Am Ende steckt dahinter oftmals der Frust darüber, als feminin deklarierte Wesenszüge unterdrücken zu müssen. Toxische Männlichkeit lässt grüßen, oder auch das eigene, unterdrückte Verlangen nach homosexueller Erotik. Die Angst, diese auszuleben, ist zu groß. Wer will sich schon den gleichen Diskriminierungen aussetzen, mit denen man gerade eben noch andere diskriminiert hat?

Ich- und Du-Botschaften

Eine tolerante Fehlerkultur ist daher unerlässlich. Davon würden wir alle profitieren. Denn wer weniger Angst hat, etwas falsch zu machen, macht in der Regel auch weniger falsch. Vielleicht sollten wir uns in erster Linie fragen, wieso uns bestimmte (Lebens-)Arten besonders triggern und wir deshalb vieles persönlicher nehmen, als es eigentlich gemeint ist.

Einsicht ist nicht nur der erste Weg zur Besserung, sondern auch ein Befreiungsschlag. Dieser Prozess kann sehr fordernd sein, nicht umsonst spricht man von Wachstumsschmerz.

Das sollte mir auch noch einmal bewusst werden, als ich meine erste offene Beziehung führte und das leidige Thema Eifersucht mal wieder zum Streit führte. In dieser Zeit las ich viel über gewaltfreie Kommunikation und Ich-Botschaften, die beim Empfänger in den meisten Fällen besser ankommen als Du-Botschaften, die Vorwürfe implizieren und dazu dienen, den eigenen Frust auf das Gegenüber abzuwälzen.

Was hat meine Mutter früher immer gesagt? „Der Ton macht die Musik.“ Damals machte mich dieser Satz nur noch wütender, jetzt verstehe ich ihn sehr gut – und erwische mich hin und wieder selbst dabei, wie ich andere damit belehre. Meine Mutter hatte eben recht.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.