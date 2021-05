Berlin - „Ihre Wahrheit ist nicht meine Wahrheit!“ Ibrahim Böhme schüttelte trotzig den Kopf. Eine Stunde lang hat er sich an diesem grauen Novembertag 1990 in seinem kleinen Büro im Berliner Roten Rathaus Fakten anhören müssen, die ihn nun endgültig als Stasi-Zuträger entlarvten. Wahrhaben aber wollte er sie immer noch nicht. „Das sieht natürlich mau aus“, fügte Böhme noch hinzu. „Aber ich gebe nicht auf.“

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.



Diese Woche im Blatt:

Der Lieferdienst Gorillas: Was steckt hinter dem Berliner Unternehmen, das auf eine Milliarde geschätzt wird?



Ist Gendern die Lösung? Unser Autor sagt „Nein“ und zeigt, warum. Auftakt einer Serie über gerechte Sprache



In Israel eskaliert der Konflikt. Unsere Autorin berichtet aus Tel Aviv



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Dabei schwante ihm längst, dass seine kurze wie schillernde Karriere als Aktivist der Wende und politischer Hoffnungsträger des Ostens nun ein Ende finden würde – zu erdrückend war die Beweislage für den Mann, der noch Anfang des Jahres, vor allem von den westdeutschen Medien, als Säulenheiliger der DDR-Opposition gefeiert worden war und quasi aus dem Nichts die Chance erhalten hatte, zum mächtigsten Mann des Landes aufzusteigen. Schließlich stand er der gerade gegründeten Ost-SPD als Parteivorsitzender vor. Und den ostdeutschen Ableger der Sozialdemokraten sahen fast alle Demoskopen und politischen Beobachter als sicheren Sieger der ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990 an.

In diesem Wende-Frühjahr konnte Böhme noch ziemlich sicher sein, dass die Berliner Stasi-Seilschaft ordentlich gearbeitet hatte: Seine Berliner Akte war weitgehend gesäubert. Als Böhme kurz nach seiner überraschenden Wahlniederlage und derjenigen der gesamten Ost-SPD im April mit seinen Anwälten und Vertrauensleuten unter großem Medienauflauf in der MfS–Zentrale an der Normannenstraße eintraf, gab er die verfolgte Unschuld. Und der Archivbesuch schien ihm recht zu geben. Schließlich fand man über den vermeintlichen Staatsfeind nicht viel mehr als eine alte Prozessakte, die zwar auch zwei Decknamen enthielt, aber die entscheidende Karteikarte, die Aufschluss über seine IM-Tätigkeit hätte geben können, fand sich nicht. Sie war, wie sich später herausstellen sollte, bereits im Besitz von Böhmes Kölner Anwalt Winfried Seibert.

Draußen vor der Zentrale fertigte Böhme die Journalisten-Meute ab: Nichts gefunden, alles nur Verleumdungen vom Spiegel, ließ er sie wissen. Und fast alle der anwesenden Journalisten glaubten nur zu gern an einen Rufmord des Nachrichtenmagazins – ich freilich nicht, war ich doch der Mann, der die Geschichte von Böhmes Verrat an den ostdeutschen Oppositionellen zusammen mit meinem Kollegen Hartmut Palmer für das Magazin recherchiert und aufgeschrieben hatte.

Sie war Teil eines Spiegel-Titels („Der lange Arm der Stasi“, Nr. 13/1990), der sich mit der Stasi-Verstrickung von Abgeordneten der gerade erst frei gewählten DDR-Volkskammer beschäftigte. Jetzt aber stand ich mitten im Journalistenpulk und musste die Häme über mich ergehen lassen. Und mir wurde schnell klar, das könnte das Ende meiner kurzen Spiegel-Karriere bedeuten, sollten sich diese Verdächtigungen nicht aus der Welt schaffen lassen.

Dass ich damals überhaupt für den Spiegel arbeitete, hat natürlich eine Vorgeschichte (siehe auch Berliner Zeitung vom 25.7./26.7.2020). Als ich kurz nach meinem illegalen Wechsel von Ost- nach West-Berlin Anfang 1989 einen beruflichen Neuanfang suchte, kam ich nach vielem erfolglosem Klinkenputzen in Kontakt mit dem damaligen Ost-Berliner Spiegel-Korrespondenten Ulrich Schwarz, dem ich anbot, einen Report über die dramatischen Zustände in der DDR-Wirtschaft zu liefern. Schwarz wusste zunächst nicht viel mit dem aus dem Osten abgehauenen Journalisten anzufangen. Er wirkte vorsichtig und misstrauisch, hat dann aber doch im Juni 1989 meinen Report über die DDR-Wirtschaft in den Spiegel gebracht.

Nach dem heißen Sommer ’89 mit Botschaftsbesetzungen in Budapest, Prag und Warschau, mit der Massenflucht von DDR-Bürgern entdeckte dann auch die westdeutsche Presse nach Jahren weitgehenden Desinteresses die DDR für sich „neu“. Und plötzlich standen für mich die Türen zu den Redaktionen weit offen: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, die taz und immer wieder auch der Spiegel wollten Erklärstücke und Hintergründe zu den ostdeutschen Zuständen. Und als die Mauer fiel, westdeutsche Verlage ihre Emissäre scharenweise in den Osten schickten, nahm mich der Spiegel im Januar 1990 als Redakteur für sein Ost-Berliner Büro unter Vertrag – als Sherpa für die neuen Kollegen (West) im Büro, die nach dem Mauerfall mit „Buschzulage“ in den für sie so fremden Osten gekommen waren.

Haben Sie für die Stasi gearbeitet? –Nein. – Aber in der Partei sind Sie doch gewesen? – Ja. Einstellungsgespräch beim Spiegel 1990

Ich erinnere mich noch gut an mein Einstellungsgespräch mit den beiden damaligen Chefredakteuren Werner Funk und Hans Werner Kilz, das nach kurzem Empfang im Hamburger Spiegel-Haus an der Brandstwiete beim Nobel-Italiener um die Ecke fortgeführt wurde. „Haben Sie für die Stasi gearbeitet?“ –Nein. „Aber in der Partei sind Sie doch gewesen?“ – Ja.

Es waren die üblichen Fragen an einen Ostler, die ich schon von meinen Verhören bei den Geheimdiensten der West-Alliierten im Aufnahmelager Marienfelde kannte. Nun wurden sie mir zwischen Antipasti und Pasta Tonnato serviert, auf die ich trotzdem antworten wollte, um etwas zu klären, über meinen Job in einer Welt, die sie nicht kannten und eher abfällig betrachteten.

So hielt auch ihre Neugier auf meine Erzählung nicht lange an. Viel lieber tauschten sich die beiden Chefs über die Eskapaden ihres gerade verabschiedeten Vorgängers Erich Böhme aus. Sie hatten ja eh längst für sich entschieden, diesen verdrucksten Ostler in ihren journalistischen Olymp aufzunehmen.

Ob ich mich gar nicht freue, fragte der DDR-Korrespondent Schwarz, als wir später allein im Fahrstuhl wieder nach unten fuhren. Auch daran erinnere ich mich noch. Freuen? Ja, aber doch nicht demonstrativ, eher still. Man hätte meine Freude und mich selbst entdecken können. Hat man damals aber nicht in der Hamburger Zentrale. Blieb im Fahrstuhl der wohlgemeinte Rat, schnell herauszufinden, wie das „Haus Spiegel tickt“ – und sich daran anzupassen. „Und wenn nicht, hat das Haus nicht so viel Toleranz, auch den anders Tickenden anzuerkennen?“, fragte ich Schwarz. Nein, sagte er, das habe es nicht.

Fernab vom Stammhaus, im neuen Ost-Berliner Büro in der Kronenstraße in Berlin-Mitte, nahm ich meine Exotenrolle schnell an. Sie gefiel mir, war mir doch meine Ost-Berliner Umgebung und diese Noch-DDR durch meine Arbeit bei der Berliner Zeitung und später bei der Neuen Berliner Illustrierten (NBI) bestens vertraut. Das brachte mir bisweilen gar ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber den neuen Kollegen ein, die vor meinem Schreibtisch standen, um sich Begriffe, Hintergründe und Personen erklären zu lassen. Und wenn man nur wissen wollte, was denn ein BGLer (Betriebsgewerkschaftsleiter) in der DDR gewesen war.

Auf die rhetorische Frage, wie es ihm denn gehe, antwortet der Stasi-Mann lakonisch: ‚Beschissen, dafür machen jetzt Ehemalige von uns, wie der Böhme, ordentlich Karriere.‘

Böhmes langjährige Spitzeldienste für das MfS wurde meine erste große Geschichte für den Spiegel. Dass sie mir in die Hände fiel, war der pure Zufall: Eine Dolmetscherin der Stasi, die eine Beschäftigung in der Berliner Hotellerie gefunden hatte, trifft im Februar 1990 auf einem Postamt in Berlin-Mitte einen ehemaligen Kollegen, der sich nun mit Paket-Sortieren über Wasser hält. Auf die rhetorische Frage, wie es ihm denn gehe, antwortet er lakonisch: „Beschissen, dafür machen jetzt Ehemalige von uns, wie der Böhme, ordentlich Karriere.“

Die junge Frau wird hellhörig und erzählt ihrem Schwager von der Begegnung. Das ist Pierre Boom, der Sohn des Kanzleramts-Spions Günter Guillaume. Boom war nach der Entlarvung und Verhaftung seiner Eltern als junger Mann in die DDR gewechselt, dort Fotograf und mein Kollege bei der NBI geworden. 1988 war er mit seiner Familie zurück in den Westen gegangen. Er lebte wieder in Bonn, ich inzwischen in West-Berlin, wo er mich mehrmals besuchte. Wir wurden bei unseren Treffen, wie ich erst jetzt in neu aufgefundenen Stasi-Akten lesen konnte, bespitzelt – von wem? Keine Ahnung.

Anfang 1989 hatte mich Boom mit Schwarz zusammengebracht. Ein Jahr später nun erzählte er mir die Geschichte seiner Schwägerin. Was folgt, ist ein Treffen mit dem Stasi-Mann von der Post im Berliner Bode Museum. Viel weiß er nicht, aber die Klarnamen von Böhmes letzten beiden Führungsoffizieren in Neubrandenburg und Berlin kennt er. Wie aber sie finden? Wieder habe ich Glück. Ein alter Schulfreund, der Kripo-Chef in Friedrichshain ist, hat Zugriff auf die alte DDR-Einwohnermeldekartei. Er findet für mich die Adressen heraus. Tage später stehen mein Kollege Palmer und ich in Neubrandenburg vor der Wohnungstür des Stasi-Mannes, der uns in Turnhose und Unterhemd empfängt.

Man merkt sofort, ihm sitzt die Angst im Nacken, denn seine Vergangenheit hat ihn plötzlich eingeholt – und er weiß nicht, wie das geschehen konnte. Sein „Fehler“ im Unterschied zu seinem Berliner Ex-Kollegen, der uns zuvor die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, ist, dass er uns eintreten lässt. Am Wohnzimmertisch brechen seine Wut, seine Enttäuschung und sein Frust aus ihm heraus. Die letzten Wochen, sagt er, seien die schlimmsten seines Lebens gewesen: ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Zukunft. Später erzählt er dann von Böhme und dessen Stasi-Kariere, die Ende der 60er-Jahre in Greiz begonnen hatte, sich über Neustrelitz fortsetzte und schließlich mit der Wende in Ost-Berlin endete.

„Wir waren für ihn Vater und Mutter, seine Familie“, sagt der Stasi-Mann und erzählt von Böhmes erstem großen Fall. Das sei, sagt er, der Schriftsteller Reiner Kunze gewesen. Und genau dieser Fall sollte Böhme im Herbst 1990 endgültig entlarven - und vom Opfer zum Täter machen.

Ein Greizer Bürgerkomitee hatte auf einer Deponie unter Ascheresten verkohlte, aber noch gut lesbare Stasi-Dokumente zu Kunze gefunden. Kurz darauf fand sich im ausgelagerten Geraer Stasi-Archiv ein ganzes Dossier über den „aufsässigen“ Lyriker und Schriftsteller, das vor allem auf Berichten der IM „Bonkarz“ und „Drempker“ basierte – Böhmes Decknamen in Thüringen. Noch im April hatten Böhme und seine SPD-Entourage nach unserer ersten Veröffentlichung den Spiegel zu einer Gegendarstellung gezwungen, in der er behauptet hatte, keinerlei Informationen über Reiner Kunze geliefert zu haben. Eine Lüge, wie sich nun herausstellte. Das Perfide dabei: Sowohl führende Mitgenossen aus der Ost-SPD als auch Helfer aus der West-SPD wussten schon vor unserer ersten Veröffentlichung Bescheid, dass ihr Genosse Böhme ein Stasi-Zuträger gewesen war. Damals aber ließ man ihn nicht fallen. Zwar trat Böhme nach dem Wahldebakel und den Stasi-Vorwürfen bald als Parteivorsitzender zurück, wurde aber dann noch als Polizei-Beauftragter im Roten Rathaus untergebracht.

Böhmes Abstieg endete tragisch. Total vereinsamt und von Sozialhilfe lebend, verbrachte „Genosse Judas“ (so nennt ihn die Stern-Autorin Birgit Lahann in ihrer Böhme-Biografie) die letzten Jahre seines Lebens in einer Einzimmerwohnung im zweiten Hinterhof in Prenzlauer Berg. Bis zu seinem Tod im Jahr 1999 hat ihn dort kaum jemand aus seinem früheren Freundes- und Bürgerrechtskreis besucht und zur Rede gestellt. Warum eigentlich nicht? Das frage ich mich bisweilen noch heute.

„Ihre Wahrheit ist nicht meine Wahrheit“ – Böhmes Worte waren für mich die Ausrede eines überführten Täters. Dabei suchte ich damals schon meine Wahrheit und den moralischen Kompass für meine Arbeit. Es ging mir, meinte ich, um die Entlarvung von individueller Schuld und persönlichem Verrat, um das Offenlegen eines totalitären Systems, das von seinen Erfindern und Trägern darauf ausgerichtet worden war, alles unter Kontrolle zu behalten. Vor dieser Kontrolle, diesem Wahn, war ich vor dem Mauerfall gen Westen davongelaufen. Ein Jahr später aber war ich zurückgekehrt in diese zerfallende Gesellschaft, die mich über die Jahre geprägt hatte. Und in der, wenn man nur aufmerksamer hätte hinhören wollen, so viele Erzählungen von Wirklichkeit kursierten.

Hamburg wollte Verlierer- und Opfergeschichten, die zeigten, wie dumpf, dröge, hart und hässlich das Leben im Osten gewesen sein muss. Steffen Uhlmann, der 1989 zum Spiegel kam

Heute wird viel von einem aufgebrochenen Kulturkampf Ost–West gesprochen. Damals konnte davon keine Rede sein. Der Westblick definierte den Osten. Ausflüge in die Grauseiten des Lebens waren verpönt – lieber Schwarz-Weiß und kein Sowohl-als-auch. Also Geschichten, die nicht „wackelten“, wie es in der Hamburger Zentrale hieß. Von Autoren, deren Erzählungen Wirklichkeit schufen.

Hamburg wollte Geschichten, die knallten, versetzt mit starken Gefühlen: Rache, Wut, Trauer, Angst, Verzweiflung, Vergeltung. Zumeist Verlierer- und Opfergeschichten, die zeigten, wie dumpf, dröge, hart und hässlich das Leben im Osten gewesen sein muss. Und immer wieder ging es auch um Nachrichten, die es bis in die „Tagesschau“ schafften, Schlagzeilen halt.

Der Osten konnte sie liefern, das Magazin damit glänzen. So gab sich bald die „halbe“ Hamburger Redaktion bei uns im Ost-Berliner Büro die Klinke in die Hand – von Wilhelm Bittorf über Dirk Koch bis Matthias Matussek und Jürgen Leinemann - auch viele junge Leute, die sich im Osten ihre ersten Sporen verdienten und damit ihre Karrieren begründeten: etwa Gabor Steingart, der später zum Chefredakteur und dann zum Herausgeber des Handelsblatt aufstieg und jetzt als Gründer, Miteigentümer und Chef der journalistischen Onlineplattform Pioneer den Medienmarkt neu bespielt. Oder Georg Mascolo, der nach vielen Spiegel-Jahren dort unfreiwillig als Chefredakteur ausgemustert wurde und jetzt dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorsteht. Auch Jan Fleischhauer, der als konservativer Kolumnist erfolgreich ist.

Sie alle versuchten, Themen abzuräumen, mit denen man einen der hart umkämpften Plätze im Heft belegen konnte: die Bitterfelder Giftkloake Silbersee, alte und neue Nazis, der Goldschatz vom Devisenbeschaffer Schalck-Golodkowski, abgetriebene Föten im Blecheimer, Zwangsadoption, Todesschüsse an der Mauer, das beiseite geschaffte Parteienvermögen der SED, Staatsdoping und immer wieder der Schnüffelstaat DDR in all seinen Facetten. Dabei gerieten neben Böhme viele der politischen Aktivisten der Wende unter Verdacht: neben Lothar de Maizière, dem Ost-CDU-Chef und ersten freigewählten DDR-Ministerpräsidenten, und Gregor Gysi, dem Vorsitzenden der SED-Nachfolgepartei PDS, auch Helmut Kohls Ost-Favorit Wolfgang Schnur, Chef der neu gegründeten Partei Demokratischer Aufbruch (DA), der schon kurz vor der Volkskammerwahl vom Spiegel als Stasi-Spitzel enttarnt worden war. Und auch der Kirchen-Mann Manfred Stolpe, zu DDR-Zeit Helfer und Anlaufperson für viele bedrängte Oppositionelle und nach der deutschen Einheit für die SPD erster Ministerpräsident von Brandenburg.

In Sachen Stolpe wetteten zwei leitende Redakteure von Spiegel und Stern darum, wer dem Ministerpräsidenten Brandenburgs den medialen ‚Blattschuss‘ versetzen würde.

Ein schier unersättlicher Jagdhunger befiel die Redaktion und ihre Außenbüros. Eine regelrechte Blattschussmentalität machte sich breit. In Sachen Stolpe wetteten zwei leitende Redakteure von Spiegel und Stern darum, welche der beiden Redaktionen als erste dem gerade gewählten Ministerpräsidenten Brandenburgs den medialen „Blattschuss“ versetzen würde. Was dann übrigens keinem gelang, weil sich Stolpe stoisch sämtlichen Anwürfen entgegenstellte – zu guter Letzt blieb er im Amt.

Mehr als 20 Titelgeschichten über den Osten veröffentlichte der Spiegel allein von Anfang 1990 bis zur deutsch-deutschen Vereinigung im Oktober ’90. Und keiner in der Redaktion, das behaupte ich mal, hat sich damals wirklich Gedanken darum gemacht, was richtig oder was falsch an diesem so fremden und jetzt vergehenden DDR-Leben gewesen war. „Schreiben, was ist“, das Credo des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein, wurde mehr und mehr verformt. Nicht zuletzt, weil man auch beim Auslegen seiner subjektiven Wahrheit über den Osten kaum rechtlichen Gegenwind oder, modern gesagt, keinen Shitstorm von den Lesern zu erwarten hatte. Im Gegenteil, wenn ein Spiegel-Reporter im Osten auftauchte, erzeugte er eher Hilflosigkeit und Angst vor verbaler Hinrichtung unter den Betroffenen. So wurde der anfängliche Drang vieler Ostdeutscher, sich gegenüber ihren „westdeutschen Landsleuten“ zu erklären, bald von dem Wunsch verdrängt, öffentlich unsichtbar zu bleiben – mal von den in jedem System vorhandenen Nachrichtenhändlern und Selbstdarstellern abgesehen.

Und ich? Ich steckte mittendrin. Als Böhmes Stasi-Verstrickung in der „Tagesschau“ die Spitzenmeldung war, spürte ich das erste Mal, welche Macht mir durch meine Arbeit beim „Sturmgeschütz der Demokratie“ zugefallen war. Zwar blieb ich für den Leser weitgehend anonym, weil zu jener Zeit noch das Spiegel-Diktum vorherrschte, bis auf wenige Ausnahmen die Autorenschaft der Beiträge nicht auszuweisen. Aber das war mir ziemlich egal. Ich reihte mich ein in den Kreis der im Westen sozialisierten Kollegen, die sich bei ihrer Hau-Drauf-Sicht auf den Osten von keiner erkennbaren Gewissensnot bedrängt fühlten.

Nach ihrer Wahrheit und Logik hatten sich die Ostdeutschen mit ihrem naiven Wunsch nach der D-Mark und nach der schnellen Transformation in den Westen ihre Unmündigkeit selbst verordnet. Man war quasi über Nacht zum Richter über ihr altes angepasstes und zum Lehrmeister für ihr neues unmündiges Leben aufgestiegen. Mir kam das damals zunächst nicht in den Sinn. Ich war angefixt, Geschichten auszugraben, die Schlagzeilen und Nachrichten produzierten. Und bemerkte dabei lange nicht, wie dieser Ego-Trip mein Jagdfieber immer mehr anfeuerte und mich zugleich schleichend auszehrte.

Enthüllungsjournalismus zu jener Zeit hatte wenig mit investigativer Arbeit von heute zu tun – mit E-Mail-Accounts, Whistleblowern oder mit elektronischen Briefkästen in den Redaktionen. Damals hieß es vor allem Klinkenputzen, vor Türen lungern, Akten ausgraben, Denunzianten empfangen, die aus Frust oder Geldgier ihr Wissen verkaufen wollten. Und immer wieder Menschen aufschließen – Insider von illegalen Machenschaften. Oder einfach nur frustrierte Gegner und Opfer der nun vergehenden DDR-Gesellschaft. Dabei ließ ich mich mit Leuten ein oder bekam es mit Leuten zu tun, die mein früheres DDR-Leben indirekt bestimmt und bisweilen ganz direkt geprägt hatten.

So traf ich Konrad Naumann, einst allmächtiger SED-Chef von Ost-Berlin und in dieser Funktion auch Politbüromitglied, beim Ausräumen seiner Villa in Berlin-Karlshorst, auf der ein Restitutionsanspruch lag. Naumann hatte, wie damals aus seinem Umkreis kolportiert wurde, wegen „Suff, Weibergeschichten und schnöder Großmannssucht“ im November 1985 sämtliche Parteiämter verloren und war von seinen Genossen aus dem „Kreis der Auserwählten“ auf einen Archivposten in der ostdeutschen Provinz abgeschoben worden. Nun saß „Konny“, wie er sich gern selbst nannte, vor mir und erzählte seine Wahrheiten vom Leben in der DDR und seinem „segensreichen Wirken“ mittendrin. Nichts ahnend, dass vor ihm ein ostdeutscher Insider saß, der es gegen Ende der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts als amtierender Leiter des Wirtschaftsressorts der Berliner Zeitung immer wieder mit ihm zu tun bekommen hatte. Ich war damals einer seiner Hofberichterstatter gewesen.

Oder Günter Mittags Wahrheiten, der als Sekretär des Politbüros jahrzehntelang den Wirtschaftskurs der SED bestimmt hatte. Nach vielen Gesprächen mit seinem Anwalt Günter Ullmann war es mir gelungen, Mittag für ein Gespräch mit dem Spiegel zu gewinnen. Es war das erste und auch einzige Interview, das Mittag Journalisten nach der Wende und bis zu seinem Tode gewährte („Es reißt mir das Herz kaputt“, Nr. 39/91). In dem Gespräch gab sich der gebrochene Mann, der einst als despotischer Wirtschaftslenker Angst und Schrecken unter den Generaldirektoren der großen Kombinate verbreitet hatte, als verfolgte Unschuld: Er habe sich, so seine Wahrheit, im Politbüro mehr und mehr für seinen „Westdrall“ rechtfertigen müssen. Schlimmer noch, sein Bestreben nach Kooperation mit der BRD sei ihm als „hochverräterisch“ angekreidet worden.

Fast noch absurder wurde es für mich, als ich auf Vermittlung seines Anwalts Winfried Matthäus den letzten DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler im Frühsommer 1993 in der Moabiter Justizvollzugsanstalt besuchte („Treibgut im Meer“, Nr. 27/93). Auf dem Weg zur Besuchszelle begegnete ich auf dem Hof vor dem Krankentrakt einem alten Mann, der im Kreis vor sich hin schlurfte und plötzlich vor mir freundlich den Hut zückte: „Juten Tach, der Herr ...“ Es war der Stasi-Chef Erich Mielke, der zu jener Zeit zusammen mit seinem „Politbüro-Kollegen“ Keßler im Moabiter Krankentrakt in Untersuchungshaft einsaß. Oben in der Besucherzelle steckte ich auf Wunsch seines Anwalts Keßler drei Schachteln Zigaretten zu. Er hatte im Knast wieder zu rauchen angefangen. Zu Keßlers Wahrheit gehörte, dass er in der Nacht vor meinem Besuch den Selbstmord eines Mithäftlings verhindert hatte. Dass er sich damals klaglos in die ihm zugedachte Hauptrolle in den Mauerschützenprozessen fügte und reglos seine Verurteilung zu einer siebeneinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen Totschlags hinnahm.

Meine Gefühle gerieten mehr und mehr durcheinander. Hier im Knast war ich auf zwei Männer getroffen, die mich noch vor dem Mauerfall sofort und ohne Bedenken in denselben gesteckt hätten, wäre ihnen meine Fluchtplanung zu Ohren gekommen. Ich aber verspürte weder Groll noch Rachegedanken. Eher Scham. So auch, als eines Tages im Frühjahr 1990 Dr. Karl-Heinz Arnold vor unserer Spiegel-Bürotür in der Kronenstraße stand. Arnold, bis zum Herbst ’89 stellvertretender Chefredakteur und so was wie die graue Eminenz in der Berliner Zeitung, war nach meinem Studium zunächst mein Förderer und handwerklicher Lehrmeister in der Redaktion gewesen. Er ließ mich enttäuscht fallen, als ich Ende der 70er-Jahre zur Neuen Berliner Illustrierten wechselte. Nun also wollte Arnold, inzwischen Berater des SED-Hoffnungsträgers Hans Modrow, dem Spiegel gegen Geld irgendeine Story verkaufen. Ich kenne sie bis heute nicht. Ich habe ihn damals einfach nicht empfangen können. Das mag feige klingen, aber das Leben fing an, mich auszutricksen. Ich geriet immer mehr in einen seelischen Schlamassel, je mehr ich mich mit der DDR und meiner Vergangenheit einließ.

Fremd und vertraut zugleich ist mir meine alte Welt, als ich im Spätherbst 1990 zum Wandel im Berliner Verlag am Alexanderplatz recherchiere („Schnelle Eingreiftruppe“, 51/1990). Ein Jahr nach dem Mauerfall scheint die Aufbruchszeit in den Redaktionen schon wieder vorbei. Oben in der 13. Etage versucht Klaus Liedtke, der Emissär des neuen Besitzers Gruner + Jahr, unter neuer Flagge (extra-Magazin) an den Kiosken wieder Gehör zu erlangen – vornehmlich mit viel nackter Haut, Fernweh- und Boulevard-Geschichten. Unten im vierten Stock hat der Ex-Spiegel-Chefredakteur Erich Böhme als Herausgeber der Berliner Zeitung sich vorgenommen, die Berliner Zeitung als wortgewichtiges linksliberales Blatt in der neuen gesamtdeutschen Hauptstadt zu etablieren. Seinen Ausflug in diesen für ihn so fremden Osten bereitet ihm sichtlich Vergnügen. Statt mit einem Mercedes fährt er in Ost-Berlin im Wartburg herum. Später wird er dort auch seine neue Frau ehelichen: Angelika Unterlauf, zu DDR-Zeiten wohl das „schönste Gesicht“ der „Aktuellen Kamera“. „Können Sie mir helfen, die faulen Äpfel in der Redaktion herauszufinden?“, fragt er mich. „Nein“, sage ich. „Das müssen Sie schon allein schaffen.“

Noch immer werden heute Menschen aufgrund ihrer Stasi-Kontakte ans Kreuz geschlagen – zu Recht oder zu Unrecht? Die Frage hat mich in meiner ‚Jagdzeit‘ mit jedem neuen Fall mehr beschäftigt. Steffen Uhlmann, ehemaliger Spiegel-Redakteur

Auf den Etagen des Verlagshauses wird in jener Zeit zwischen Hoffnung und Angst gearbeitet. Fast jeder Tag bringt neue Nachrichten zu drohenden Redaktionsschließungen und radikalem Stellenabbau. Die Hoffnung westdeutscher Verlage auf einen so noch nie gekannten absatzträchtigen Markt verschwindet genauso schnell wie sie aufgekommen ist. Als man mich bei meinem Einstellungsgespräch fragte, wie viele Exemplare der Spiegel alsbald im Osten absetzen könne, war ich mir ziemlich sicher, dass das mindestens 300.000 sein würden. Schließlich wurden von meiner NBI zu DDR-Zeiten wöchentlich knapp eine Million Exemplare gedruckt und auch verkauft. Und nur ein viel zu knappes Papierkontingent verhinderte eine noch höhere Auflage. Der Spiegel hat diese Auflagenzahl von 300.000 für den Osten nicht mal zu seinen Hochzeiten annähernd erreicht. Im Gegenteil, die Auflage dümpelte im Vergleich zu westdeutschen Regionen am unteren Rand, zugleich verschwanden mehr und mehr ehemalige Ost-Titel. Für mich kein Wunder: Wenn ein ganzer Staat scheinbar spurlos verschwindet, warum sollen dann ausgerechnet seine Medien überleben?

Überlebt aber hat das Thema Stasi. Noch immer werden heute Menschen aufgrund ihrer Stasi-Kontakte ans Kreuz geschlagen – zu Recht oder zu Unrecht? Die Frage hat mich in meiner „Jagdzeit“ mit jedem neuen Fall mehr beschäftigt: der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, die ehemalige NATO-Sekretärin Ursel Lorenzen, mein Büroleiter in Ost-Berlin Diethelm Schröder oder der Modemacher Wolfgang Joop – alles Stasi oder was? Ich habe meine Wahrheit dazu gesucht. Und gefunden. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Steffen Uhlmann Jahrgang 1950, schreibt heute als freier Journalist für unterschiedliche Medien. Er lebt und arbeitet in Berlin-Mitte.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.