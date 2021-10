Berlin - „Atomkraft Nein Danke“ und „Nazis Raus“. Gute und wichtige Slogans, denen auch Jessie Weiß zustimmt. In ihrer Wohnung – und das kann man nur zu gut verstehen – mussten sie trotzdem weichen. „Vor uns war hier eine WG drin, die sich aufgelöst hat, bevor wir die Wohnung gekauft haben. Alle Wände, alle Türen waren mit solchen Stickern vollgeklebt“, erzählt sie, während sie an ihrem Küchentisch sitzt. Also musste erst mal der Spachtel ran, dem noch viele Werkzeuge folgen sollten.

Seit 2019 wohnt Jessie Weiß mit ihrem Mann Johan Fink, einem Musiker, und den drei gemeinsamen Kindern in der Altbauwohnung an der Greifswalder Straße: Levi ist fünf Jahre alt, Louis ist drei, Cleo wurde vor fünf Monaten erst geboren. Bevor sich die kleine Familie in der Vierzimmerwohnung so richtig wohlfühlen, sich einrichten und einnisten konnte, stand erst mal ein Mammutprojekt: eine Renovierung, eine Grundsanierung, von der das Abkratzen der ungeliebten Aufkleber bloß den zaghaften Anfang markierte.

Nura Qureshi Jessie Weiß trägt ein Kleid von Helena Harfst – und auf dem Arm die kleine Cleo.

„Wir haben eine Innenwand rausreißen lassen, um ein großes Wohnzimmer mit offener Küche zu schaffen. Wir haben eine Badezimmerwand um 40 Zentimeter versetzen lassen, damit eine Wanne reinpasst, und im Schlafzimmer einen begehbaren Kleiderschrank eingebaut. Wir haben den Boden um drei Zentimeter anheben lassen, damit wir einen neuen Holzfußboden nahtlos verlegen lassen können, ohne dass es Übergangsprofile in den Türen braucht“, zählt die Hausherrin auf. Einfach in eine fertig renovierte Wohnung einziehen? Fünfe gerade und die Wände Wände, den Boden Boden sein lassen? Das wäre nicht ihr Ding gewesen. „Ich wusste, dass wir am liebsten bei null anfangen und eine Wohnung komplett nach unserem Geschmack umbauen lassen wollen“, sagt Weiß und lächelt. „Also war ich eigentlich ganz froh, dass diese hier total runtergerockt war, als wir sie gefunden haben.“

Nura Qureshi Hier stimmt alles: Von den extra angefertigten Heizungsverkleidungen bis zur Kunst von Beatriz Morales.

Wo aber beginnen, wenn alles neu, wenn alles anders werden soll? Planerisch hat Jessie Weiß dort angefangen, wo gute Partys meistens enden: in der Küche. Ein offener Bereich mit großem steinernem Kochblock, das sei eine ihrer ersten Ideen gewesen. Auch das Farbkonzept fürs neue Heim – helle Beigetöne und Off-Whites, Pastellfarben, die Küchenfronten in einem tiefen Petrol – habe schnell gestanden, genau wie viele kleinere Details. „Ich hatte zum Beispiel schon ganz früh die Dschungeltapete fürs Kinderzimmer bei einem australischen Label entdeckt oder die Fliesen fürs Badezimmer“, sagt Weiß. „Natürlich weiß ich ganz gut, wo ich im Internet am besten schauen muss.“

Nura Qureshi Die Tapete kommt von Jimmy Cricket, der Kinderstuhl von ecoBirdy.

Zugute kam Jessie Weiß bei der eingehenden Stilrecherche vor allem der Beruf – der sich in ihrem Fall gar nicht so leicht beschreiben lässt. Als eine der Ersten in Deutschland gründete Weiß 2007 zusammen mit Julia Knolle einen Modeblog, „Les Mads“ hieß der, eine Abkürzung für „Les Mademoiselles“. So erfolgreich waren „die Damen“ mit dem zu dieser Zeit völlig neuartigen Medium, dass schon bald der Burda-Verlag das Format unterstützte und vermarktete. Jahre später verließ Jessie Weiß den Blog und gründete 2012 „Journelles“, ihren eigenen Blog, den sie heute noch betreibt. Ihre Followerinnen und Follower taten, was ihnen die Bezeichnung gibt: Sie folgten Weiß zur neuen Website, in den ersten zwei Tagen nach dem Launch zählte Weiß schon wieder 25.000 Leserinnen und Leser.

Nura Qureshi Das Kinderzimmer wurde in einem Salbeiton gestrichen, den „Harlequin“-Kinderschrank hat Weiß bei Konges Sløjd gekauft.

Eine Modebloggerin? Eine Influencerin vielleicht? Das ist dennoch zu kurz gegriffen. Kontinuierlich entwickelt Weiß als Kreativdirektorin für Mode- und Interieurmarken Kapselkollektionen, zwischenzeitlich hat sie auch ein eigenes Label geführt. Sie hat ein Buch geschrieben und eine Modesendung für die ARD moderiert. Sie hat unendlich viele Kooperationen an Land gezogen, Workshops gegeben, Marketingberatungen durchgeführt. „Der Kern ist aber immer das Schreiben geblieben“, sagt sie. „Ich würde mich selbst also als eine Mischung aus Modejournalistin und Modeunternehmerin beschreiben.“

Nura Qureshi Das Bett kommt von Matri by Fennobed, der Sessel von Fermliving.

Die Neugestaltung ihrer Wohnung war für Jessie Weiß also beinahe ein Kinderspiel. „Frustrierend war eigentlich nur, zu sehen, dass der Umbau kaum vorangeht, wenn man nicht selbst vor Ort ist“, sagt sie und lacht. „Aber weil wir damals schon in derselben Straße gewohnt haben, konnte ich ganz oft vorbeikommen und die Regie übernehmen.“ Jessie Weiß als Bauleiterin also – ohne Bauhelm, aber mit Bottega-Bag wahrscheinlich. Irgendwann jedenfalls waren die Wände versetzt und in zarte Pudertöne von Farrow & Ball getüncht, waren die petrolfarbenen Reform-Küchenfronten angebracht, die Marmorfliesen vom italienischen Fliesenmarkt im Bad verlegt. Zeit für den Feinschliff, die Detailarbeit. Und tatsächlich ist sie es, die ins Auge fällt.

Nura Qureshi Der Samsung-Fernseher wird zum Gemälde, das zu Anissa Kermiches „Breast Friend Vase“ passt .

Die Lichtschalter und Steckdosen in der Wohnung sind ungewöhnlich elegant geformt, die Toilettenspülung gülden umrandet. Die Schnittblumen in den Vasen – besonders schön die „Breast Friend Vase“ in Frauenform von Anissa Kermiche – scheinen ihre Blütenköpfe geradezu perfekt zu neigen. „Und unseren Esstisch mag ich auch sehr gerne“, sagt Weiß und streicht mit ihrer Hand über die runde Terrazzofläche. „Den haben wir von der Berliner Manufaktur Kentholz, es war eine Extraanfertigung, die die Marke dann als ‚Journelles‘-Tisch ins Sortiment aufgenommen und noch ziemlich gut verkauft hat.“

Nura Qureshi Ein Klassiker in der Küche: Pendelleuchte von Verner Panton.

Um den Tisch herum stehen verschieden geformte Thonet-Stühle, Cleos Babyhochsitz und für die beiden Jungs zwei „Tripp Trapps“ von Stokke – „mitwachsende“ Stühle, deren Sitzflächen sich je nach Größe der Kinder verstellen lassen. Jessie Weiß ist glücklich, dass auch diese in einer schönen, hellen Holzfarbe gehalten sind. „Das sind ja richtige Klassiker, aber es gibt sie erst seit vergangenem Jahr in diesen zurückhaltenden Tönen“, ohnehin habe sich im Bereich der Kindermöbel viel geändert, meint sie. „Das ist auch unserer Generation geschuldet, die sehr visuell geprägt ist und einfach keine Lust mehr auf hässliche Fisher-Price-Mobiles im Wohnzimmer hat.“

Nura Qureshi Der Terrazzo-Tisch ist eine Extraanfertigung von Kentholz.

Oft fragten Followerinnen und Follower auf Instagram etwa nach Cleos schönem hölzernem Spielbogen, den Jessie Weiß bei Kyddo gekauft hat, oder nach dem unkaputtbaren Kinderstuhl „Charlie“ von ecoBirdy. „Und natürlich merke ich auch an den Kooperationsanfragen, die ich mittlerweile bekomme, dass sich auf dem Markt wirklich etwas verändert hat“, sagt sie. „Es gibt heute so viel mehr tolle Kindermarken, die sich bei mir melden.“

Ein neues Projekt – das wünscht sich Jessie Weiß auch im Privaten. Zwar wollten sie und ihr Mann die Wohnung in Prenzlauer Berg nicht komplett abgeben, „aber im Moment suchen wir nach einem Haus mit einem kleinen Garten, hier in Berlin. Wir haben zwei wilde Jungs, die wir gerne mal einfach aus der Tür schubsen würden, aber das geht hier an der Hauptstraße natürlich schlecht“, sagt sie und lächelt. Was die Lage und die Größe angeht, sei die kleine Familie relativ offen – „nur renoviert darf dieses Haus bitte nicht sein, da wollen wir lieber wieder selbst ran!“

