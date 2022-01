Vor 30 Jahren verkündeten die Sieger über den Kommunismus im Hochgefühl das Ende der Geschichte. Fortan gälten, so der irre Gedanke, nur noch westliche Werte, und alle Völker der Welt würden sich diesen freudig anschließen. Die Landung in der Realität konnte nicht ausbleiben. Vor allem das geschwächte Russland drängt seit Jahren auf Korrektur der nach 1990 verschobenen Machtbalance.

Vor unseren Augen spielen die Weltmächte derzeit das ganz große Theater namens Geopolitik: Russland beansprucht seine Position im europäisch-asiatischen Raum und fühlt sich vom westlichen Block zunehmend bedrängt. Der Sieger über die nationalsozialistischen Invasoren von 1945 hatte 1990 im Vertrauen auf den Westen den friedlichen Wandel akzeptiert. Die sowjetischen Truppen räumten die DDR und ganz Osteuropa. Heute sieht man sich betrogen und hintergangen. Die Annahme der russischen Führungen in den 1990ern, der Westen werde sich im Gegenzug von den russischen Grenzen fernhalten, erwies sich als fataler Irrtum. Jahrelanges Bitten um Verständnis für die russischen Nöte half nichts.

Russlands Geopolitik wird seit jeher von den geografischen Bedingungen bestimmt: Zum einen fehlen dem Land Richtung Westen jegliche natürliche Hindernisse, die einen Einmarsch erschweren – Napoleon nutzte das ebenso aus wie Hitler. Solange der Kalte Krieg währte, dienten die Ostblockstaaten als Sperrgürtel. Jetzt gehören etliche dieser Staaten der Nato an.

Zum anderen verfügt Russland trotz seiner Größe nicht über einen freien Zugang zu den Weltmeeren. Im Norden liegt das Eis; an anderen Küsten kontrollieren Nato-Mitglieder oder -partner die Zugänge.

Richtung Osten versteht sich Russland traditionell als Brücke nach Asien. Als im 19. Jahrhundert das Zarenreich immer weiter nach Osten expandierte, sprach man von der „historischen Mission“ Russlands, das gefährliche Asien zu „zivilisieren“. (So beschönigten auch europäische Kolonialmächte ihre Eroberungen.) Und Europa gefiel diese Mission: So musste man sich nicht länger vor Hunnen- oder Mongoleneinfällen fürchten. Der Kaukasus gilt bis heute als unruhig, und heute fürchtet Russland (wie Europa) radikalislamistische Bewegungen, die in den Tiefen Zentralasiens einschließlich Hindukusch immer wieder entstehen. Die Russen waren immerhin Christen, taugten als Bündnispartner (gerade für Preußen) und brachten bewunderte Kulturleistungen hervor.

Einer der größten russischen Literaten, Fjodor Michailowitsch Dostojewski, gab eine treffende Antwort auf die Frage, wofür man die Eroberung Asiens brauche: „… weil Russland nicht nur in Europa, sondern auch in Asien liegt; weil der Russe nicht nur Europäer, sondern auch Asiate ist. Und noch mehr als das: In Asien liegen vielleicht mehr unsere Hoffnungen als in Europa. Und ich sage noch mehr: Vielleicht ist Asien unseren zukünftigen Schicksalen der wichtigste Ausweg!“

Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht, die neuen islamistischen Gefahren, das sinkende Interesse der USA an Europa, die innere Zerrissenheit der USA, Europas militärische Schwäche und Uneinigkeit, die Folgen des Computerzeitalters und der Digitalisierung, die Gefahren des Klimawandels, die Instabilität der Energieversorgung und so fort – all das hat in den vergangenen 20 Jahren die Verhältnisse der Welt verändert. Historiker nennen eine solche Zeit, in der eine fundamentale Zeitenwende heranreift, Sattelzeit. Wer in einer solchen Umbruchphase nicht wachsam agiert, der riskiert den Untergang.

Putins gewaltige Drohkulisse

Wladimir Putin hat das früh erkannt. Über Jahre festigte er systematisch seine Macht im Innern, schaltete Widerstand aus und hält sich nun für stark genug, die Konfrontation nach außen auf ganzer Front zu riskieren. Zur Zeit kann er mit großer Zustimmung der Bevölkerung rechnen. Was will Russland? Vor allem Zusagen für die Sicherheit. Keine weitere Umzingelung durch die Nato. Um solche Garantien zu erzwingen, baut er eine gewaltige Drohkulisse auf: vor allem in der Ukraine, dem ewigen Grenzland – wie der Name schon sagt.

Vor aller Augen läuft ein Szenario ab, das außerordentlich erscheint, aber doch seit den Anfängen jeglicher Politik immer wieder geübte Praxis ist: Zwei Machtgruppen streben eine Neuordnung der Verhältnisse an und bauen Verhandlungsmasse auf, um mit einer starken Position am Verhandlungstisch auftreten zu können. Beide Seiten schrauben die Eskalation hoch – Russland in der Ukraine, in Belarus, durch Marinemanöver, durch zurückhaltende Gaslieferungen usf.

Die Nato verlegt Truppen näher an die russische Grenze, die USA versetzen Soldaten in Alarmbereitschaft. Jede eskalierende Seite wirft der anderen Eskalation vor. Der Propaganda beider Seiten ist zu misstrauen: Russland hat zum Beispiel durch die Intervention im Donbass oder die Annexion der Krim bewiesen, dass es bereit ist zum Äußersten. Von den USA wissen wir, dass sie schamlos Lügen in die Welt setzen, um einen Einmarsch in andere Länder zu rechtfertigen – man denke nur an die Erfindung der angeblich im Irak angehäuften Massenvernichtungswaffen.

Kriegsgefahr: Wenn einer die Nerven verliert

Zugleich läuft die diplomatische Maschine, und völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass beide Seiten eine für die nächsten Jahre auskömmliche Regelung finden, die zum Beispiel der Ukraine einen neutralen Status zuweist und diesem Land die Möglichkeit gibt, von einem durch Korruption und interne Machtkämpfe zerrissenen Land zu gedeihlicher Entwicklung zu finden. Aber auch ein Entgleisen der hochbrisanten Situation ist nicht ausgeschlossen. Es reicht, wenn irgendwo jemand die Nerven verliert.

Man sieht ja schon, welche Panik ein unbedacht zu falscher Zeit die Wahrheit sprechender hoher Militär wie der deutsche Vize-Admiral Kay-Achim Schönbach auslösen kann. Womöglich teilen viele Außenpolitiker, auch die Außenministerin, seine Einschätzung – auch die heiklen Punkte, nämlich „die Krim ist weg“, an einen Einmarsch Putins in die Ukraine zu glauben, sei „Nonsens“, Putin den geforderten „Respekt auf Augenhöhe“ zu gewähren, koste „fast nichts“ und „wir brauchen Russland gegen China“. So wahr seine Worte sein mögen, so sehr stören sie derzeit den diplomatischen Tanz auf dem Hochseil. Er musste zurücktreten – ein Kollateralschaden der Kontinente übergreifenden Großkrise.

Der russische Präsident Wladimir Putin hätte sicherlich eine Fortsetzung der Trumpschen Politik des Rückzugs aus Europa begrüßt: Dann wären die alten Mächte wieder weitgehend unter sich: Deutschland, Frankreich, Russland …. Man kennt einander in Krieg und Frieden. Aber so ist die Welt nicht mehr. Aber klar ist doch: Wenn eine neue Friedensordnung gefunden ist, geht der Blick unweigerlich wieder Richtung China, seine Präsenz entlang der See- und Landrouten der Neuen Seidenstraße. Dort spielt die Musik des 21. Jahrhunderts. Russland kennt sich dort aus – und weiß zum Beispiel um die Bedeutung des chinesisch-mandschurischen Fischerdorfs, das russische Matrosen 1860 besetzten und ihm den Namen Wladiwostock gaben: „Beherrsche den Osten“.

