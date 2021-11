Berlin - Das Laub liegt auf den Straßen. Es wird kälter. Maritime Polarluft bestimmt derzeit das Wetter in Deutschland, weiß der Deutsche Wetterdienst zu berichten. Haben Sie auch schon die Heizung aufgedreht? Wenn Sie am liebsten im Wohnzimmer Ihre Zeit verbringen, machen Sie derzeit wohl alles richtig, allein: Es muss ja nicht das eigene sein. Die Stadt lockt mit Lokalen, die einen mit der kalten Jahreszeit versöhnen können. Das Restaurant Osterberger gehört zweifelsohne dazu.

Das Restaurant liegt unweit des Rosenthaler Platzes, vom hektischen Treiben ein paar Hundert Meter weiter bemerkt man jedoch nichts. Schräg gegenüber vom Osterberger befindet sich die St. Elisabeth-Kirche, die vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. zur „moralischen Erhebung der Verhältnisse“ Mitte der 1830er in der Rosenthaler Vorstadt errichtet wurde – die Gegend um den Rosenthaler Platz war damals das, was man heute als einen sozialen Brennpunkt bezeichnen würde. Der Architekt war niemand Geringeres als Karl Friedrich Schinkel. Die Kirche wird mittlerweile als Kulturzentrum genutzt, sodass die Aufgabe der moralischen Erhebung der Verhältnisse außerhalb des Kulturbetriebes dem angrenzenden Osterberger zugefallen ist. Doch wird das Restaurant diesem hehren Anspruch überhaupt gerecht?

Freundlicher Service, entspannte Stimmung – und das in Mitte!

Wenn man das Osterberger betritt, fällt einem zunächst das sorgsam kuratierte Interieur auf. Holz, Kupfer und Glas bestimmen das Bild. Das Restaurant wirkt schick und gleichzeitig gemütlich. Keine Selbstverständlichkeit, bis vor ein paar Jahren war es bei Berliner Neueröffnungen en vogue, ein Design zu wählen, das so cool war, dass man sich als Gast mit seinen Macken eigentlich nur als Störfaktor begreifen konnte – und so wurde man obendrein leider auch oft behandelt. Das Osterberger ist dagegen ein betont freundlicher Ort. Der aufmerksame Service nimmt einen ohne Wartezeit an der Tür in Empfang und begleitet einen an seinen Platz – nur eine kleine Geste, aber man fühlt sich schnell gut aufgehoben.

Ob man schon etwas trinken will, werde ich gefragt: „Aber selbstverständlich!“ Die Weinkarte ist recht umfangreich und dabei vernünftig bepreist. Der Schwerpunkt liegt auf Frankreich, aber auch deutsche Klassiker werden angeboten, wie zum Beispiel Riesling vom Weingut Robert Weil.

Die Cocktails sind hervorragend

Auch die Cocktailkarte verdient besondere Beachtung: Im Osterberger bekommen Sie einen sehr guten Martini-Cocktail serviert. Der Drink ist kalt und gut ausbalanciert, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Bestellen Sie mal den gleichen Drink in einem beliebten Schnitzellokal in Berlin-Mitte (den Namen wollen wir nicht nennen, aber raten Sie mal, Christian Lindner ist dort Stammgast) und machen Sie sich selbst ein Bild – kein Vergleich.

Und das Essen? Ich entscheide mich für das Steak Tatar als Vorspeise (mit Imperial Gold Kaviar für 20 Euro extra – das gibt wieder Debatten mit unserer Buchhaltung …) und eine Dorade als Hauptspeise. Vorab werden Nocellara-Oliven und eine hausgemachte Focaccia gereicht. Die feisten Oliven haben einen wunderbar frischen, buttrigen Geschmack. Das Tatar erreicht den Gast schön angerichtet, doch wenn man es richtig essen will, wird es kurz etwas wild. Vermengen Sie das Eigelb mit dem Fleisch und dem Kaviar: Das Ergebnis erinnert optisch an Labskaus, schmeckt aber ausgezeichnet. Surf and turf en miniature.

Apropos surf: Die Dorade ist grundsolide, aber leider nicht ganz so gelungen wie die Vorspeise. Der Cocktail, das Steak Tatar und der aufmerksame Service haben hier eine gewisse Fallhöhe geschaffen. Sie schmeckt trotzdem. Für manche nur ein Detail, für diejenigen, die darauf angewiesen sind, aber essenziell: Der Eingang zum Restaurant ist ebenerdig, für Rollstuhlfahrer gibt es einen eigenen Aufzug und ein rollstuhlgerechtes WC.

Das Herbstmenü enthält viele interessante saisonale Gerichte. Die gebratene Schwarzwurzel auf Süßkartoffelpüree und schwarzem Knoblauch und die Dessertvariation vom Kürbis sind dabei besonders empfehlenswert. Geleitet wird die Küche vom 28-jährigen Küchenchef Birger Solterbeck, der zuvor in Miami im Zumas zwei Jahre japanische Gerichte gekocht hat. So erklären sich auch die wiederkehrenden japanischen Einsprengsel im Menü.

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Restaurant Osterberger, Elisabethkirchstr. 2, 10115 Berlin, Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr.

