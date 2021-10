Berlin - Ronja von Rönne nascht Wellenschnitt-Pommes mit Ketchup und Mayo im Namen der Philosophie. „Geil!“, sagt sie genüsslich und strahlt in die Mittagssonne. Während sie sich im schwarzen Badeanzug durchs Prinzenbad bewegt, gut gelaunt, bei knalligen 27 Grad im Schatten an diesem 9. September, dem vorletzten Spätsommermittag, wird sie umschwirrt von zwei jungen Männern, an deren angespannten Arm- und Beinmuskeln man erahnt, wie schwer die Kameras sein müssen, die sie auf Ronja von Rönne richten.

Die Regisseurin überprüft die Szenerie kritisch, doch angetan im Kontroll-Monitor, ohne Ketchup-Rot allerdings, denn alles ist dramatisch schwarz-weiß in „Streetphilosophy“. Zur Sicherheit besorgt die Regieassistentin noch eine zweite Portion Wellenschnitt-Pommes, man weiß ja nie, viele Szenen werden mehrfach gedreht. Ronja von Rönne läuft Richtung Becken, wo eine kleine Horde pubertierender Kids Schabernack treibt. Sie klettern sich im Schwimmbecken gegenseitig auf die Schultern und johlen herum. Die Regisseurin ist nicht ganz zufrieden: „Noch wilder!“, stachelt sie die Schüler an, die mit ihrer Klasse eigens für den Dreh heute Mathe ausfallen lassen durften, um sich ordentlich danebenzubenehmen.

Immer sehr berlinisch

Wir begleiten Ronja von Rönne an einem Drehtag „Streetphilosophy“ – dem Grimme-Preis-gekrönten Arte-Format, dessen nunmehr siebte Staffel dieses Wochenende in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag anläuft. Von Rönne, 29, Berliner Journalistin und Romanautorin, 2012 bekannt geworden durch ihren „Sudelheft“-Blog, moderiert „Streetphilosophy“ seit 2017, seit der dritten Staffel – einst im Wechsel mit Jonas Bosslet, neuerdings abwechselnd mit Jan Kawelke. Wobei „Moderatorin“ ihren Job nur unzureichend beschreibt: Im Grunde spielt Ronja von Rönne in den 26-minütigen Episoden sich selbst, auf der Suche nach Antworten zu philosophischen Fragen – die sie in knackig kurzen und dabei doch für TV-Verhältnisse wunderbar ruhigen Gesprächen mit Menschen (meistens in Berlin) findet; an Orten, die dem Philosophie-Hörsaal fernliegen, auch mal auf einer Sexparty oder nackt in der Badewanne mit der Edelprostituierten Hanna Lakomy. Immer sehr berlinisch.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Entwickelt wurde das Format von Simon Hufeisen und Dominik Bretsch mit ihrer jungen Neuköllner Produktionsfirma Weltrecorder. Die ursprüngliche Idee dabei war nicht mal, eine Philosophiesendung zu konzipieren, sondern: eine Sendung, die das Lebensgefühl der Generation Y in Berlin einfängt. So was gab es bis dato nicht. Nach 26 Minuten „Streetphilosophy“ fühlt man sich dann auch oft wie nach einer durchzechten, extra-inspirierten Nacht in einer Berliner Eckkneipe oder in einem Berliner Club, wo man mit den verschiedensten Gestalten philosophisch geplaudert hat. Als „Streetphilosophy“-Themen taugen klassisch philosophische Sujets wie Liebe, Zeit und Pessimismus – aber auch ungewöhnlichere wie Fetisch oder Fake. In der neuen Staffel geht es unter anderem um: Humor, Sexualität, Esoterik, Faulheit und Reichtum. Und um Erziehung – das Thema, für das heute gedreht wird.

„Ich bin große Gegnerin der Anti-Intellektualisierung“

Ronja von Rönne ist mit dem Prinzenbad-Bademeister Randy verabredet, der ja so was wie der Erziehungsberechtigze aller Badegäste ist. Breite Schultern, coole Sonnenbrille und zurückgegeltes Haar. Sein Job: checken, ob die Regeln eingehalten werden – ansonsten mahnen und Sanktionen erteilen. Erziehung halt. „Wärst du als Vater so ähnlich wie als Bademeister?“, will von Rönne von Randy wissen und lacht verschmitzt. Ein typischer „Streetphilosophy“-Moment: Die Experten in dieser Sendung, mit denen sich von Rönne austauscht, sind nicht die üblichen TV-Gesichter und sie sitzen auch auf keinem Philosophie-Lehrstuhl; nein, sie haben mit dem Thema der Sendung ganz lebensweltlich zu tun – etwa durch ein Hobby, einen Charakterzug oder, wie bei Randy hier, durch ihren Beruf. Wobei Ronja von Rönne in jeder Folge immer auch mit einem jungen Philosophen oder einer jungen Philosophin spricht, um das Erlebte und Erfahrene der Folge tiefenphilosophisch zu fundieren und zu kontextualisieren – soweit es eben in ein paar Minuten möglich ist.

Kann man vom Bademeister so viel lernen wie von Baudrillard oder Bourdieu? Wir nutzen die erste kleine Drehpause, um Ronja von Rönne zu fragen: Kann man auf der Straße so viel lernen wie im Uni-Seminar? „Nein! Absolut nicht“, kontert sie. „Deswegen haben wir auch immer eine philosophisch-intellektuelle Position in jeder Folge. Ich glaube, dass man auf der Straße komplett andere Sachen lernen kann.“ Nur das eine oder nur das andere tue niemandem gut. „Aber ich bin große Gegnerin der Anti-Intellektualisierung. Wenn Leute behaupten, man kann alles mit einem Meme lernen, werde ich richtig krass spießig. Andererseits finde ich auch Leute ziemlich unerträglich, die nur in Bücher geschaut haben.“

„Schreiben ist ungefähr der ätzendste Beruf überhaupt“

Philosophie als Lebenspraxis. Die Mixtur kommt an beim Publikum. Erstaunlicherweise werden die französisch synchronisierten Versionen sogar noch bis zu zehnmal häufiger geklickt als das deutsche Original. Vielleicht ja, weil Philosophie in Frankreich so ein staatstragendes Fach ist – und man es dort umso erfrischender findet, sich der Philosophie mal so unverkrampft zu nähern wie bei „Streetphilosophy“. Außerdem ist jede Folge eben auch ein kleiner Trip zum Sehnsuchtsort Berlin. „Ich krieg’ ständig Liebesbriefe aus Marokko“, sagt Ronja von Rönne und lacht. „Ich hab mal bei den französischen YouTube-Kommentaren zur Sendung geguckt. Mein Französisch ist so schlecht, aber ich bilde mir ein, da stand nur Lob. Immer wenn ich eine Schreibkrise habe und denke, dass ich der furchtbarste und erfolgloseste Mensch der Welt bin, zieh‘ ich mir diese YouTube-Kommentare rein.“

Apropos Schreibkrise: Von Rönne ist selber Journalistin und Romanautorin; bei „Streetphilosophy“ stehen viele ihrer Fragen und Off-Texte aber im Drehbuch, das ein kleines Team um Thorsten Glotzmann, den „Head of Streetphil“, schreibt. Ghostwriting gewissermaßen. „Ich wünsche mir das für meine Bücher auch!“, sagt sie und muss dann selber laut lachen. „Schreiben ist ungefähr der ätzendste Beruf überhaupt. Ich bin mega dankbar, wenn mir Fragen hingelegt werden. Und ich glaube, dass ich vieles durch die Art, wie ich spreche, sowieso etwas umdeute.“

Die Wellenschnitt-Pommes sind inzwischen kalt

Und wie war das eben mit dem Bademeister Randy? „Das ist eigentlich das Beste an ‚Streetphilosophy‘“, sagt Ronja von Rönne. „Ich treffe Leute, mit denen ich sonst nie zu tun hätte – ob wir mit einer Domina drehen oder bei einer Buddhistin oder Leuten in einer Dreier-Beziehung. Oder vor kurzem in einer Folge gab es Leute im Latex-Hundekostüm. Die springen da auf offener Straße mitten in Schöneberg wie Hunde herum! Und das waren andererseits die spießigsten, normalsten Leute, die ich je interviewt habe. Da wird meine Erwartungshaltung immer wieder komplett gebrochen durch die Realität.“ Sie lacht, dann wird sie nachdenklich: „Ich bin extrem schlecht in Selbstkontrolle, ich unterbreche Leute zu viel, ich bin zu laut.“

Das ist ja nicht so gut als Moderatorin? „Nee, ist mega anstrengend! Aber so muss ich mal anderen Leuten zuhören. Es tut mir ganz gut, mal den Mund halten zu müssen. Das ist auf seine Art heilsam. Es macht auch unglücklich, nur sich selbst zuzuhören. Ich kann nachvollziehen, wenn meine Umwelt mich nervig findet.“ Dann wird Ronja von Rönne vom Tonmann entkabelt. Die Wellenschnitt-Pommes sind inzwischen kalt. Ronja von Rönne gönnt sich die Wasserrutsche, bevor es gleich mit dem Team in die Nachmittagspause geht.

„Ich habe eine gute Verzeihlichkeit für die Person, die ich einmal war“

Beim veganen arabischen Deli diskutiert das Drehteam: Ist ein Hungerstreik ein legitimes Mittel? Später steht nämlich noch ein Treffen mit jungen Klimaschutzaktivisten von Extinction Rebellion an, die sich in den Hungerstreik begeben haben, um Aufmerksamkeit für ihre politischen Forderungen zu erheischen. Ronja von Rönne guckt skeptisch, als sie den Fragenkatalog im Drehbuch durchgeht. Sie snackt Olivensalat mit Hummus, pflückt Blätter von der Minzpflanze auf dem Tisch und steckt sie geistesabwesend in ihre Mineralwasserflasche. Dann zückt sie ein Schminktäschchen, pudert sich ab. „Dass wir in Schwarz-Weiß drehen, ist mega von Vorteil“, sagt sie und schmunzelt. „Da sieht man immer besser aus, nicht ganz so müde, und wenn müde, dann sehen die Augenringe in Schwarz-Weiß im besten Falle nach Nouvelle Vague aus und nicht nach: Warum hat Ronja eigentlich keine Maskenbildnerin am Set?“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Eine schwarze Mittelklasselimousine mit getönten Scheiben fährt vor, am Steuer sitzt der Tonmann. Auf der Fahrt Richtung Reichstag, wo die Aktivisten ihr Camp aufgeschlagen haben, spricht Ronja von Rönne davon, wie die Drehtage ihr Struktur geben. „Ich verlasse dann das Haus. Ansonsten verschwimmen die Tage so ineinander.“ Sie schaut nachdenklich aus dem Fenster. „Ich hab es nicht so mit Selbstdisziplin.“ Gerade ist sie in der Schlussabgabephase für ihren zweiten Roman, der im Januar erscheinen soll. „Ich gehe zu spät ins Bett und schlafe zu lange.“ Wir fahren am Springer-Hochhaus vorbei. „Guck mal, dort ist mein alter Arbeitgeber!“, sagt sie.

Für die Welt hatte sie 2015 auch ihren umstrittenen Text „Warum mich der Feminismus anekelt“ geschrieben – einen Text, von dem sie sich später distanzierte. „Ich habe eine gute Verzeihlichkeit für die Person, die ich einmal war“, sagt sie auf unserer Fahrt. „Auch wenn ich etwas jetzt nicht mehr so ausdrücken würde, finde ich es trotzdem nachvollziehbar, dass ich es damals so gemacht habe. Ich weiß als Einzige den wirklichen Kontext. Mich beeindruckt Hass von außen nicht besonders. Ich kann das ganz gut abperlen lassen. Ich nehm’ nur Hass von Leuten ernst, mit denen ich auch meinen Geburtstag feiern würde.“

Und während Ronja von Rönne wartet, glimmt ihre Kippe

Vor dem Reichstag trifft Ronja von Rönne auf den Aktivisten Rumen, 20, der zu diesem Zeitpunkt seit anderthalb Wochen keine feste Nahrung zu sich nimmt, aus Protest. „Wir sind jung, aber wir sind bereit, unser Leben zu riskieren“, sagt er bei der öffentlichen Klimawandel-Mahnwache mit leicht zittriger Stimme. Kaum jemand der Menschen vor dem Reichstag hört ihm zu. Dann nimmt er das Arte-Team mit ins Extinction-Rebellion-Camp hinter dem Paul-Löbe-Haus.

Es hat etwas von Zeltlager und könnte idyllisch sein, wenn man nicht wüsste, dass hier junge Menschen damit drohen, zu verhungern. Während die Sonne untergeht, sitzt Ronja von Rönne mit Rumen am Bunsenbrenner, der Misosuppe aufkocht. Rumen erzählt davon, dass er oft nachts nicht schlafen kann aus Sorge um das Klima. Die Regisseurin mahnt: Man müsse noch mehr über Erziehung sprechen, das Thema dieser „Streetphilosophy“-Folge. Von Rönne fragt Rumen, ob es denn jetzt die junge Generation sei, die die Älteren erziehen müsse. So geht das also!

Gegen halb neun dreht man noch ein paar finale Shots als Schlusseinstellung für die Folge. Ein langer Drehtag, einer von dreien allein für diese Episode. „Klar, das hallt nach“, sagt Ronja von Rönne. „Und das ist auch das, was ich mir bestenfalls für die Zuschauer wünsche. Meine Sozialbatterie ist am Ende eines solchen Drehtags aber meistens ziemlich runter. Dann will ich Bier aufmachen und vorm Fernseher chillen.“ Geht aber heute erst einmal nicht, denn sie ist noch zu einer Filmpremiere eingeladen, im ostig-glamourösen Kino International.

Im Schutz der Dunkelheit wringt sie ihren Badeanzug aus dem Prinzenbad noch mal aus und schlüpft in ihr kleines Schwarzes. Dann ordert sie ein Taxi. Und während sie wartet, glimmt ihre Kippe. Sie hält sie so schön, als sie im eleganten Kleid auf der Bordsteinkante sitzt und gedankenversunken auf die Straße blickt. Sie erstrahlt bei untergegangener Sonne auch jetzt im echten Leben, wie in „Streetphilosophy“, matt und schwarz-weiß.

Streetphilosophy, Sonntag, den 31. 10., um 0.05 Uhr, wöchentlich eine Episode, auch in der Arte-Mediathek abrufbar

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.