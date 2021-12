Es gibt nur zwei Möglichkeiten, auf die Musik von Rosenstolz zu reagieren: mit tiefer Abneigung oder mit glühender Zuneigung. Dazwischen geht nichts, kalt lässt der süßlich-kitschige Chanson des Berliner Duos niemanden.

Der Erfolg von Rosenstolz war märchenhaft wie ihre Songs: ausverkaufte Hallen, fünf Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts. Millionen verkaufte Tonträger machten aus dem Westdeutschen Peter Plate und der Ostberlinerin Anna R. gesamtdeutsche Megastars, ihr „Mondänpop“ ebnete in den Neunzigern den Weg für deutschsprachige Hits. Was vor 30 Jahren die belächelte Ausnahme war, ist heute die Regel, Karrieren von Acts wie Wir sind Helden, Annett Louisan oder Helene Fischer sind undenkbar ohne die künstlerische Vorarbeit von Rosenstolz.

Hetero-Vamp und schwuler Posterboy

Nun kann man in der ARD-Mediathek dem Phänomen nachspüren. Pünktlich zum 30. Jubiläum der Band zeigt der Sender die MDR-Dokumentation „Rosenstolz – Liebe ist alles“. Zeitgenossen wie Tim Fischer, Tim Renner oder Klaus Wowereit loben das Duo. Fans kommen zu Wort, denen die Musik von Rosenstolz eine wichtige emotionale Stütze in ihrem Leben ist oder war. Denn, das verdeutlicht der Vierteiler, der holprige Weg vom Kleinkunstbühnenduo mit Tingeltangel-Appeal zum stadionfüllenden Super-Act verlief allzeit an der Seite jener Follower, denen es schwerfiel, sich in der Mitte der Gesellschaft zu verorten. Anna R. und Peter Plate, heterosexueller Vamp und schwuler Posterboy, tingelten sich früh in die Herzen aller Minderheiten.

Die ersten Auftritte fanden in Schwulenclubs statt, und selbst als der große Erfolg da war, machten Rosenstolz keinen Hehl aus ihrer Haltung. Das Duo propagierte zur Primetime selbstbestimmten Sex und die Ehe für alle vor einem bundesdeutschen Fernsehpublikum, dem bei Titeln wie „Die Schlampen sind müde“ in der Dieter Thomas Heck’schen Zombieshow „Hitparade“ die Ohren klangen. Es ist diese sympathische Authentizität, die auch nach 30 Jahren noch verblüfft. Ob man die Musik von Rosenstolz nun liebt oder nicht, spielt nach dieser Dokumentation keine Rolle mehr. Fan ist man auf jeden Fall.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Rosenstolz – Liebe ist alles, Dokumentation, 4 Folgen, ARD-Mediathek

