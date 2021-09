Pro: Die Linken sind pragmatische Macher (von Elmar Schütze)

Die Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition im Bund gibt es rechnerisch schon lange, nur war die Zeit dafür bisher nicht reif. Schließlich wäre dies immer eine Regierung gegen die stärkste Fraktion gewesen, und das war in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten stets die Union. Das hat sich die SPD nicht getraut und ließ sich lieber in die vermeintliche staatsmännische Pflicht zwingen, und das war eine große Koalition nach der nächsten.

Nun bringt der sensationelle Aufstieg des Olaf Scholz und gleichzeitig die fortschreitende Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft eine neue Konstellation: Die SPD dürfte die Wahl gewinnen, dennoch wird es für das ewige Wunschbündnis mit den Grünen nicht ausreichen. Mit den Linken im Boot - und nur mit ihnen - gäbe es aber sehr wohl eine Regierung jenseits von Union und FDP.

Natürlich sind die Auflösung der Nato, der Austritt aus der EU oder die Überwindung der sozialen Marktwirtschaft (vulgo: Kapitalismus) ein No-Go für eine Beteiligung an der Bundesregierung. Doch diese Forderungen sind vor allem politisch-historische Folklore einer Partei, die in den Jahren vielfältiger Häutung wenigstens ein paar Haltegriffe zu brauchen glaubt. Im politischen Alltag spielen sie keine große Rolle.

Außerdem wird niemand der Linkspartei das Außen- oder das Verteidigungsministerium geben wollen. Und die Linken werden klug genug sein, diese Ressorts auch gar nicht zu beanspruchen. Ihr Markenkern - das, wofür sie gewählt werden - ist die Sozialpolitik.

Tatsächlich ist die Linkspartei viel zu pragmatisch für illusorische Forderungen, wenn es darauf ankommt, viel zu sehr an der Sache orientiert, am Verändern im Kleinen. Nicht umsonst hat die Partei immer wieder ihre Regierungsfähigkeit nachgewiesen. In allen Ost-Ländern bis auf Sachsen und Sachsen-Anhalt hat die Linkspartei beziehungsweise ihre Vorgängerpartei PDS schon mitregiert, im Westen sind sie in Bremen in Verantwortung.

Besonders lang ist ihre Regierungszeit in Berlin. Man vergisst so rasch, deshalb sei erinnert: Die Linken haben in der Hauptstadt deutlich länger mitregiert (2002 bis 2011 sowie seit 2016) als die Grünen (März 1989 bis November 1990 sowie seit 2016).

Diese zwei Wahlperioden zu Anfang des Jahrzehnts waren geprägt von „Sparen bis es quietscht“. Es war die Zeit der dramatischen Haushaltslage in einer schrumpfenden Stadt, die die Folgen der Vereinigung mit voller Breitseite erwischte. Und es war die hohe Zeit des Wirtschaftsliberalismus, der Staat galt als schlechter Wirtschafter. Eines Tages meldete die sächsische Landeshauptstadt Dresden stolz, dass sie keine eigenen Wohnungen mehr besitze. Alles war privatisiert.

Auch der Senat verkaufte in dieser Zeit en gros Wohnungsbaugesellschaften, verscherbelte das Tafelsilber der Stadt Berlin. Und die Linken verscherbelten eisern mit. Unter Überwindung von Kapitalismus haben sich auch diejenigen immer etwas anderes vorgestellt, die nicht Anhänger der Linken sind.

Man mag es Ironie der Geschichte oder ein Stück historische Gerechtigkeit nennen. Jedenfalls hatten SPD und Linke in den vergangenen fünf Jahren die Chance, diese Wunden wenigstens ein wenig zu schließen. Berlin erlebt einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung, und so haben die beiden zusammen mit den Grünen für sehr viel Geld einst öffentliche Wohnungsbestände zurückgekauft, die Wiederaneignung des Stromnetzes ist beschlossen, beim Gas laufen noch Gerichtsverfahren. Nicht einmal die Corona-Pandemie mit ihren massiven finanziellen Folgen hat den Rekommunalisierungsfuror gestoppt. Da hatte jemand den dringenden Wunsch etwas zu reparieren.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat am Donnerstag zu seinem Abschied aus der Berliner Landespolitik nicht nur die vergangenen fünf Jahre Rot-Rot-Grün gelobt. Müller hat auch explizit von „zehn guten Jahren Rot-Rot“ gesprochen.

Natürlich bleibt eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei unwahrscheinlich. Aber wenn, dann könnte selbst dieser von seiner eigenen Partei vom landespolitischen Hof gejagte Michael Müller eine Funktion im Bund bekommen: als Versteher der Linkspartei.

Contra: Mit der Linkspartei ist kein Staat zu machen (von Fabian Hartmann)

Die Panik bei der Union muss groß sein. Seit Wochen schon schüren CDU und CSU die Angst vor einem rot-rot-grünen Bündnis auf Bundesebene. Die Rote-Socken-Kampagne aus den 90er-Jahren ist zurück. Angesichts mieser Umfragewerte, eines unbeliebten Kandidaten und eines seltsam ambitionslosen Programms muss die Union auf Attacke umstellen, irgendwie in die Offensive kommen. Wenn etwas die eigene Anhängerschaft mobilisiert, dann ist es die Furcht vor einem drohenden Linksruck in Deutschland. Es ist der Griff nach dem letzten Strohhalm. Und eine Verzweiflungstat.

Ob eine solche Kampagne im Jahr 2021 bei breiten Wählerschichten noch verfängt, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlich glaubt Armin Laschet selbst nicht daran. Dagegen spricht schon die Erfahrung: Die Linkspartei regiert in Berlin, Bremen und Thüringen, die sozialistische Revolution wurde dort nicht ausgerufen. Da, wo die Linke Verantwortung übernimmt, hat sie sich als pragmatische Regierungspartei erwiesen. Das weiß auch die Union. Es ist ein Armutszeugnis, dass sie trotzdem die roten Socken wieder hervorkramt.

Dabei gibt es so vieles an der Linkspartei zu kritisieren. Um es klar zu sagen: Eine rot-rot-grüne Koalition wäre schlecht für Deutschland. Die Linke ist auf Bundesebene nicht regierungswillig und -fähig. Daran ändern auch ein Dietmar Bartsch und ein Gregor Gysi nichts. Das Personal der Partei ist in Teilen obskur, ihr Programm diffus. Die Linke hat die letzten vier Jahre in der Opposition nicht genutzt, um ein Bündnis mit SPD und Grünen – habituell und programmatisch – vorzubereiten. Eine Partei, die Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ausschließt, ein unklares Verhältnis zu Regimen wie in Russland oder Venezuela hat und die Nato abschaffen will, darf keine Regierungsverantwortung übernehmen. Vom Antisemitismus und Antiamerikanismus in ihren Reihen mal ganz abgesehen.

Die Umfragen lassen ein Linksbündnis nach der Wahl trotzdem möglich erscheinen. Dafür aber hätte die Linke spätestens Ende August ein Zeichen setzen müssen – wenn es ihr denn ernst wäre mit dem Regieren. Der Bundestag stimmte da über den Evakuierungseinsatz in Afghanistan ab. Eine große Mehrheit des Parlaments sprach sich für das Mandat der Bundeswehr aus. Auch die Linke hätte sagen können: Wir sind gegen Krieg. Aber hier geht es um die Rettung von Menschenleben. Es war die goldene Brücke, die SPD und Grüne ihr gebaut hatten. Die Linke musste nur darüber gehen. Sie tat es nicht. Nur fünf Abgeordnete stimmten dem Einsatz zu. Der Rest der Fraktion enthielt sich oder stimmte dagegen. Ein beschämendes Verhalten.

Nun ließe sich sagen: Regierungsverantwortung diszipliniert. Die Grünen, die Schmuddelkinder von einst, haben es bewiesen. Doch die Entwicklung der Linkspartei deutet in eine andere Richtung. Kluge, realpolitische Köpfe wie der außenpolitische Sprecher Stefan Liebich oder der unermüdliche Wirecard-Aufklärer Fabio de Masi haben ihren Rückzug angekündigt. Die nächste Fraktion wird aller Voraussicht nach westlicher, kompromissloser, radikaler sein. Das wissen natürlich auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die sich ein Bündnis mit der Linkspartei nur aus taktischen Gründen noch offenhalten. So können sie nach der Wahl den Druck auf die FDP erhöhen, in die ungeliebte Ampelkoalition einzusteigen. Christian Lindner opfert sich in diesem Szenario – für das Gemeinwohl.

Es wäre nicht die schlechteste Option. Die Corona-Krise ist noch lange nicht überwunden, das Land steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Eine linke Regierung hätte darauf nur eine Antwort: mehr Geld, mehr Staat, mehr Umverteilung. Dabei gerät die umlagefinanzierte Sozialversicherung schon heute zunehmend unter Druck. Olaf Scholz streut den Wählern, etwa in den Rentenpolitik, dennoch unverdrossen Sand in die Augen. Und die Linke will in der Sozialpolitik sowieso immer noch eine Schippe drauflegen. Dabei wissen alle: Das kann nicht funktionieren. Ein liberales Korrektiv wäre daher gut für Deutschland. Ein rot-rot-grünes Bündnis ist es nicht.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.