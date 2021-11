Berlin - Die neue Mitte aus SPD, Grünen und FDP formt bisher professionell und fast geräuschlos eine neue Bundesregierung. Die Sozialdemokratie wird ihr neues Führungsduo am kommenden Montag vorschlagen. Die CDU hat ein Verfahren festgelegt, um ihre neue Parteispitze zu bestimmen. Inhaltliche Klärung ist damit nicht verbunden. Floskeln von „konservativer Mitte“ oder „moderner Mitte“ leisten diese Klärung nicht. Tatsächlich sucht die CDU ihre Identität – das ist ein schmerzhafter innerparteilicher Prozess. Er kann lange dauern. Ob daraus eine, nennen wir es einmal so, Rekonstruktion der Union als Volkspartei wird, das ist völlig offen, hat aber Bedeutung in Deutschland und für Europa.

Als im Mai 1993 der SPD-Vorsitzende Björn Engholm zurücktrat, beschloss der SPD-Parteivorstand, die Mitglieder zu befragen. Manchen war das ein Triumph innerparteilicher Demokratie, anderen eher Führungs- und Entscheidungsschwäche. Es war beides.

Armin Laschet zieht alle Pfeile auf sich

Seit 1949, spätestens aber seit 1953 verstanden auch viele, die weder CDU noch CSU wählten, die Union als fähig zur Macht, erfahren im Regieren. Diesen Ruf hat die CDU gründlich ruiniert, seit Angela Merkel nicht mehr Vorsitzende ist. Wer derart konfus, aufgeladen mit persönlichen Eitelkeiten und Streitereien über Jahre hinweg und bis kurz vor einer Bundestagswahl sein Führungspersonal verschleißt, der schafft und gewinnt kein Vertrauen. Die logische Folge ist das Wahlergebnis vom 26. September.

imago Zur Person Rudolf Scharping (SPD) wurde 1947 in Niederelbert geboren. Er war von 1991 bis 1994 Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und von 1998 bis 2002 Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Von 1995 bis 2001 war er Präsident der Europäischen Sozialdemokratie.

Wahlergebnisse sind aber keine Bestellungen, die man bei Nichtgefallen zurücksenden kann. Dass Armin Laschet die Verantwortung für das Desaster übernimmt, weist ihn aus als honorigen Menschen. Er zieht alle Pfeile auf sich. Das stärkt seine jetzt moderierende Rolle in der CDU. Analyse, Konsequenzen und Kursbestimmung entstehen daraus freilich nicht.

Rechtsextremismus ist nicht nur ein Problem des Ostens

Eines der historischen Verdienste der Union war es, den nach 1949 noch bestehenden, später immer wieder aufkeimenden rechten Radikalismus politisch zu bekämpfen und viele abzubringen von dessen menschenverachtenden Irrwegen. Die innerliche Kraft dazu hat die Union leider weitgehend eingebüßt – und auch die Sozialdemokratie sollte besser verstehen (am besten dem Beispiel von Manuela Schwesig und der SPD in Mecklenburg-Vorpommern folgend), dass die politisch eindeutige und harte Abgrenzung der AfD konsequent ergänzt werden muss durch praktische Arbeit vor Ort.

Moralische Empörung, so berechtigt und verständlich sie gegenüber jeglichem Rechtsextremismus und damit auch der AfD ist, muss immer wieder begleitet werden von dieser praktischen und mühsamen Hinwendung. Denn auch der Weg vom Milieu hart arbeitender Menschen mit geringem Einkommen nach rechts kann verdammt kurz sein. Will sagen: Die Erzählung vom Osten und vom Westen in Deutschland greift zu kurz. Wir haben es auch mit Norden und Süden zu tun, wenn man das für die Union verheerende Ergebnis gerade in Sachsen und Thüringen verstehen will.

Die Mitte ist stärker geworden

Menschen wollen sich mit ihren Interessen und Anliegen, Hoffnungen und Ängsten wiederfinden in dem, was Parteien ihnen anbieten. Dieses Angebot muss überzeugen, inhaltlich, personell und durch das Verhalten des Führungspersonals. Das hat die SPD in diesem Jahr erstaunlich gut geschafft, nachdem sie nach 2005 ihre Identität (manche sagen heutzutage: den „Markenkern“) fast ruiniert hatte. Auch Grüne und FDP sind hinaus über den Status von Parteien, die auf ein einziges Thema reduziert werden könnten. Die CDU (und auch die CSU) hat heute kein Thema, keine Identität, keinen Markenkern mehr.

Dieser Befund ist plakativ – als Holzschnitt weist er zugleich hin auf eine besondere Verantwortung aller. Die politische Mitte Deutschlands wird heute gebildet durch vier Parteien, die untereinander grundsätzlich koalitionsfähig sind (oder sein sollten). Das muss sich auch widerspiegeln in Willen und Fähigkeit der parteiübergreifenden Zusammenarbeit dort, wo langfristig verlässliche Politik den Rahmen setzt für die Lebensplanung von Menschen (soziale Sicherheit, Altersversorgung) oder Planungen in Unternehmen (bei Investitionen oder Innovationen beispielsweise).

Diese Mitte ist stärker geworden. SPD, Grüne und FDP haben alle Möglichkeiten in der Hand, weitsichtige und realitätstaugliche Politik zu gestalten. Zugleich ist es eine enorme Verantwortung. Die Union droht auf lange Zeit als tariffähiger Partner auszufallen und eine politische Herausforderung zu sein. Was also macht sie?

Die Union muss sich emanzipieren

Die CDU sucht eine neue Führung. Das wird nicht reichen. Der Vorsitz einer demokratischen Partei, die neu den Anspruch auf die Führung in Deutschland untermauern will, dient weder einem Ego noch darf diese eine Person mit „Heilserwartungen“ überfrachtet werden. Führung in der Demokratie ist immer auch Teamarbeit, ist immer die Repräsentanz der kulturellen, sozialen und politischen Wurzelwerke, die eine breit verankerte Partei benötigt.

Nicht zuletzt: Ein Team funktioniert nur, wenn jede und jeder seinen Beitrag leistet, nicht für die Galerie spielt, auf Bosheiten im „Hintergrund“ verzichtet oder eine einmal getroffene Entscheidung nicht missversteht als Startschuss zu neuerlicher Intrige – damit hat die Union ja reichlich Erfahrungen, von Kohl und Strauß über Merkel und Stoiber bis zu Seehofer und Merkel. Das alles ist aber nichts gegen die systematische Art und Weise, wie die Union sich selbst zerlegt hat bis in die letzten Tage vor der Bundestagswahl 2021.

Ob das nun beschlossene Verfahren, vor allem: ob die faktische Entscheidung über den Parteivorsitz durch die Mitglieder der CDU, die erhoffte heilende Wirkung hat, das muss man abwarten. Sicher ist nur: Der Wille zur Teamarbeit, der Verstand und der Charakter dazu wird nicht durch ein Parteibuch verliehen. Und es wird entscheidend sein (und spannend), ob und wie sich die Union inhaltlich entwickelt und dabei auch Schlüsse zieht aus der langen Kanzlerschaft von Angela Merkel; sich also emanzipiert.

Die neue Mitte braucht die Herausforderung durch eine starke Opposition im Bundestag, die klare Vorstellungen entwickelt von der Zukunft Deutschlands und Europas; von der Balance zwischen den Erfordernissen wirtschaftlichen Erfolgs, sozialen Ausgleichs und konsequenter Vorsorge für die Zukunft, bei Umwelt, Digitalisierung, Innovation. Deutschland braucht eine integrationsfähige konservative Kraft, Europa übrigens auch. Auf den Wellen des Zeitgeistes entsteht kein Kurs.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.