Berlin - Es ist Wahltag. Die Sonne scheint. Alle sind wie ich, ausgeschlafen und im Sonntagsstaat mit ihren Familien draußen unterwegs. Gutgelaunt und mit gekämmtem Haar wandeln die Kinder und ich durch den Stadtbezirk beziehungsweise den Wahlkreis. Ich bin seltsam euphorisch und verspüre Aufbruchsstimmung. Es kommt mir so vor, als ob wir, also Deutschland, mit dem bevorstehenden Regierungswechsel jetzt alles hinter uns lassen könnten.

Mir ist, als wenn ab heute Abend 18 Uhr mit dem Beginn der Auszählungen die Pandemie endgültig besiegt wäre und auch das Klima ab jetzt endlich ernsthaft gerettet würde. Vielleicht geht die Welt doch noch nicht gleich unter, und wenn, dann aber wenigstens gut gelaunt und in Würde, so gaukelt es mir mein Unterbewusstsein vor.

Hohe Wahlbeteiligung? Nicht unbedingt

„Ach, wär’ das schön, wenn jeder Tag Wahltag wäre“, sage ich darum, zu einem der vielen Bekannten, die ich heute auf der Straße treffe. Meine Kinder bestaunen mich wie eine Jahrmarktssensation, weil ich alle paar Meter stehen bleibe und vertraut mit Leuten plaudere, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Die wohnen alle in der Nähe, aber seitdem sich unsere Leben nicht mehr kreuzen, kreuzten sich auch unsere Wege nicht mehr.

Eine dieser alten Bekannten ist heute weniger optimistisch als ich. Als ich sie nach ihrer Prognose zum Wahlausgang befrage, erwidert sie, das sei egal, das hätten „die“ doch sowieso alles schon lange vorher abgesprochen, also wer „gewinnt“. Und es würde sie nicht wundern, wenn es noch in dieser Nacht zu einem Unwetter mit anschließendem Stromausfall käme, mit der Folge, dass sämtliche Wahlergebnisse gelöscht werden würden.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsch Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Aber nein, erwidere ich, sie braucht sich keine Sorgen zu machen, die Auszählungen würden sehr sorgfältig vorgenommen, ich wisse das, denn ich sei letztes Mal dabei gewesen, als Wahlhelferin. (Die extrem langen Schlangen vor den Wahllokalen deutete ich zu diesem Zeitpunkt noch als Beweis, dass die Demokratie funktioniert und wir es hier eben mit einer außerordentlich hohen Wahlbeteiligung zu tun hatten.)

Die Welt und die Menschen sind komplex

Beim Weitergehen wundere ich mich über ihr Misstrauen dem deutschen Staat gegenüber. Sie stammt aus wohlhabender Familie und bewohnt eine riesige Wohnung mit umlaufender Dachterrasse in der Nähe des Kollwitzplatzes und ich glaube nicht, dass sie von wirtschaftlichen Sorgen oder Existenzängsten geplagt ist. Gerade Leute wie sie, denke ich, haben es doch besonders gut in Deutschland. Gerade Leute wie sie haben es doch überall gut und sollten doch daher die größten Freunde und Anhänger der bestehenden Systeme sein.

Natürlich ist das ein billiges Klischee- und Schubladendenken. Obwohl ich kaum fernsehe und wenig Zeitung lese, unterstelle ich frustrierte Staatsferne und den Hang zu Verschwörungstheorien automatisch nur bildungsfernen Schichten und abgehängten Ostdeutschen aus Kleinstädten an untergegangenen Industriestandorten, nicht wohlhabenden Angehörigen der Erbengeneration mit Bio-Genossenschafts- Mitgliedsausweis.

Und so stelle ich an diesem Sonntag wieder einmal fest, was man gar nicht oft genug feststellen kann: Die Welt und die Menschen sind komplex und es ist alles komplizierter, als man denkt. Als wir es nach Tischtennisturnier und Restaurantbesuch ein zweites Mal probieren, ist die Schlange vor dem Wahllokal sogar noch länger geworden als beim ersten Versuch zu Beginn dieses denkwürdigen Sonntagsspaziergangs.

Da ich als abgehängte Ostdeutsche irgendwann entschieden habe, mich niemals und unter keinen Umständen mehr irgendwo anzustellen, und wir außerdem müde sind und nach Hause wollen, beschließe ich, dieses Mal nicht zu wählen. Falls die Wahl aufgrund der Pannen in Berlin wiederholt werden muss, würde ich mich also freuen. Man kann ja gar nicht oft genug euphorisch sein.

Liebe Leser, hiermit verabschiede ich mich. Dies war meine letzte Kolumne für die Berliner Zeitung am Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Ich hoffe, wir lesen/sehen/hören uns bald wieder. Ich danke der Berliner Zeitung am Wochenende und der Berliner Zeitung, insbesondere Anja Reich, Tomasz Kurianowicz und Holger Friedrich, für diese schöne Möglichkeit und den mir an dieser Stelle gewährten Freiraum.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.