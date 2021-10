Berlin - Wenige Monate nach Beginn ihrer zweiten Amtszeit hat Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin, ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle zum Ende des Jahres gehen, teilte sie in dieser Woche in einer Erklärung mit. Als entscheidenden Grund dafür nennt die ehemalige Bildungsministerin des Landes Brandenburg (die dieses Amt für die SPD bekleidete) die Novelle des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG), das eine Entfristung von Postdoktoranden vorsieht – und damit eine finanzielle Notlage der Berliner Hochschulen nach sich ziehen könnte. Wir wollten von Sabine Kunst wissen, wie es zu diesem Konflikt kommen konnte, welche Verantwortung der Regierende Bürgermeister (und Wissenschaftssenator) Michael Müller für den Vorfall trägt und ob er von der HU-Präsidentin vor der Verabschiedung des Gesetzes – und über die möglichen Konsequenzen – gewarnt wurde.

Sehr geehrte Frau Kunst, viele waren überrascht, dass Sie wegen des seit September 2021 wirksamen neuen Berliner Hochschulgesetzes, ja wegen eines Passus zur Entfristung von Postdoktoranden Ihren Rücktritt als Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin angekündigt haben. Ist das nicht ein etwas drastischer Schritt?

Für mich ist es nur konsequent. Ich habe jetzt zwei Monate intensiv darüber nachgedacht, was man im Positiven aus diesem Gesetz machen kann, und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Die mit der Gesetzesänderung angestoßene Transformation ist nicht durchdacht. Ich bitte darum, diesen Schritt – der mir sehr schwergefallen ist – als einen Weckruf in Richtung Politik zu verstehen. Sowohl auf Bundes- wie auf Länderebene müssen die verantwortlichen Hochschulpolitiker überlegen, wie unser Hochschul- und Wissenschaftssystem in der Zukunft funktionieren soll. Wir stehen an einer Wegscheide. Das sollte allen Beteiligten klar sein und sie zu einem verantwortlichen Handeln bewegen.

Auf was für einen Einschnitt müssen wir uns denn vorbereiten, wenn das Berliner Hochschulgesetz so bleibt, wie es im August vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde?

Wir verabschieden uns von einem fein ausbalancierten Modell, das sich am besten als relativ starke Pyramide beschreiben lässt. Eine Pyramide, an deren Spitze sich die Professorinnen und Professoren befinden und in deren Mitte die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht, von denen viele befristetet beschäftigt sind. Das soll sich jetzt – von heute auf morgen – ändern, zugunsten einer wachsenden Zahl fest angestellter Mitarbeitender im Mittelbau. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, zumal das Wissenschaftssystem seit mehr als 20 Jahren mit der Forderung nach transparenten und sicheren Karrierewegen für diese Gruppe der Nachwuchswissenschaftler konfrontiert ist. Was ich kritisiere, ist, dass man jetzt glaubt, die Berliner Hochschullandschaft zur Speerspitze einer Reformbewegung machen zu müssen, ohne über die Machbarkeit und die effektiv zur Verfügung stehenden Ressourcen nachzudenken. Will man das Gesetz umsetzen, dann muss man die ohnehin überschaubaren Mittel umverteilen, zum Beispiel, indem man den Professuren das Geld wegnimmt, um es in unbefristete Stellen im akademischen Mittelbau zu investieren. Um uns herum – national wie international – läuft ein ambitionierter Wettbewerb um die besten Köpfe und die interessantesten Forschungsprojekte. Die aktuell exzellente Berliner Wettbewerbsposition wird mit diesem Schritt absehbar geschwächt. Das kann ich nicht mittragen. Sie sehen also: Meinen Rücktritt habe ich mir sehr, sehr gut überlegt. Eine solide Umsetzung des neuen Berliner Hochschulgesetzes benötigt – so meine Schätzung – mindestens zehn Jahre und zusätzliche Ressourcen. Jeder, der mich kennt, weiß: Ich scheue keine langen und schwierigen Wege. Aber hier kann ich noch nicht einmal die Wegmarken erkennen.

Der Paragraf 110 fordert die Entfristung der Postdoktoranden, korrekt?

Genau. Der Paragraf 110 ist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geschrieben worden. Zu einem Zeitpunkt, als die Diskussion über die Novellierung des Hochschulgesetzes offiziell beendet war. Ohne eine Konsultation der Hochschulen. Die Parlamentarier wollten sicher etwas Gutes damit tun und den akademischen Mittelbau mit seiner großen Zahl an Nachwuchswissenschaftlern stärken. Ganz im Sinne dessen, was viele fordern. Aber offenbar haben sie die Folgewirkungen in ihrer Tragweite nicht ermessen. Letztlich ist dieses Gesetz einen Tag vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in Kraft getreten, also praktisch fünf Minuten vor der Angst. Und – das macht die Sache umso unverantwortlicher – in einem Moment, in dem sich das Land Berlin nach einer monatelangen Pandemie in einer absolut schwierigen finanziellen Situation befindet. Es ist ja nicht zu erwarten, dass mal eben neues Geld in den Wissenschaftsbereich geschoben wird, sodass wir die mit dem Gesetz anfallenden Entfristungen mit neuem Geld finanzieren könnten. Natürlich respektiere ich den Willen des Gesetzgebers, aber gleichwohl ist es mein gutes Recht festzustellen, dass ich ein solches politisches Handeln für wenig verantwortungsvoll halte. Insbesondere, wenn man die Hochschulverwaltungen mit der Umsetzung und den Folgen der politischen Entscheidung alleinlässt. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen weiß ich einfach, wie lange es dauert, um gemeinsam mit den Fakultäten und Gremien einer Universität Veränderungen umzusetzen. Was im Paragrafen 110 gefordert wird, würde uns als Universitäten in Berlin bis in die 2030er-Jahre über 100 Millionen Euro kosten. Das ist unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Jedenfalls nicht, ohne Schaden an anderer Stelle zu verursachen, sei es in Bezug auf die Stellenstrukturen der Zukunft oder in Bezug auf die Rahmenbedingungen für eine exzellente Forschung.

Ist es normal, dass Postdoktoranden befristet angestellt sind?

Postdoc-Jahre sind Wander- und Gesellenjahre. Wenn unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in einer anständigen Zeit ihre Qualifikationen und Karriereziele erreichen, ist das dann auch für viele kein Problem. Es gibt ja zum Beispiel sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wollen erst einmal nach Amerika oder Asien gehen, international Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren. Die haben gar kein Interesse daran, immer und sofort an einer Universität fest angestellt zu werden. Aber es gibt eben auch viele, die eine andere Zukunft im Sinn haben: Sicherheit für sich und ihre Familien suchen. Das ist mehr als verständlich. Unter #IchbinHannah werden seit Monaten die Probleme befristet angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter zu Recht thematisiert. Deshalb ist es wichtig und richtig, grundsätzlich das Problem anzugehen. Aber das braucht mehr als eine gesetzlich verordnete Transformation. Das ist ein hartes Stück Arbeit und braucht mehr als eine gute Idee.

Kann man die Situation irgendwie konstruktiv lösen, um für eine bessere Situation im Mittelbau zu sorgen?

Man könnte zum Beispiel die Verstetigung von Post-Doktorandenstellen durch ein zu definierendes Evaluationsverfahren ermöglichen, Stichwort: Tenure Track. Den Profiliertesten könnte man dann ein Bleiben ermöglichen, auch um eine andere Breite und ein anderes Potenzial im Mittelbau zu entwickeln. Es bedürfte der Verhandlung und Abstimmung, wie so etwas aussehen kann, also wie die Umstellung der Strukturen von Lehrstuhl und Institut gelingen kann. Und da sind wir schon wieder beim Geld. Wir müssen aber auch an die nächsten Generationen denken, an die nachwachsenden Kohorten, die gleichermaßen einen Anspruch auf eine Zukunft und Chancen haben. Wir können uns doch jetzt nicht nur um diese eine Generation kümmern und ihr weitreichende Entfristungsoptionen bieten. Wir müssen das kontinuierlich tun und an die denken, die in fünf oder sechs Jahren mit ihren Ideen kommen. Dafür bräuchten wir ein rollierendes System. Aber wie gesagt, das ist ein Zehnjahresprojekt.

Ich höre Verzweiflung in Ihrer Stimme. Man spürt, dass Sie keinen Ausweg sehen. Wer ist denn Autor, Autorin dieses Gesetzes? Wie kann so ein Gesetz entstehen, ohne dass die Hochschulen zuletzt konsultiert werden?

Das Gesetz an sich ist nicht zu beklagen. Man hätte mit ihm leben können. Die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes war überfällig und die Hochschulen sind über die letzte Legislaturperiode auch auf verschiedenste Weise in die Novellierung einbezogen worden. Aber – und das haben Sie schon richtig verstanden – in den letzten Augusttagen in diesem Jahr ist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der Paragraf 110 angefasst worden, und das, ohne die Hochschulen dazu anzuhören. Da lief der Berliner Wahlkampf auf Hochtouren und die Koalitionspartner der SPD haben wohl hauptsächlich die Wahlergebnisse im Blick gehabt. Vor der letzten Beratung der Novelle gab es rund 60 Änderungsanträge. Alle wurden in einer einzigen Sitzung durchgestimmt. Auf eine dritte Lesung hat man im Parlament verzichtet.

Das klingt nicht transparent.

Richtig.

Ich will nicht den Regierenden Bürgermeister Michael Müller ins Zentrum rücken. Aber: Er bewirbt sich als Wissenschaftsminister. Ihre Rücktrittsankündigung hat er ziemlich schlecht gelaunt kommentiert. Sie selbst haben ja eine SPD-Vergangenheit als Bildungsministerin des Landes Brandenburg und wollen Michael Müller sicher nicht schaden. Trotzdem: Wie sehr sehen Sie Michael Müller verantwortlich?

Nach meiner Einschätzung hätte Michael Müller kaum noch etwas bewirken können, so, wie die Sache gelaufen ist. Dieses Ergebnis ist der Gesamtfragilität der Berliner Koalition geschuldet und nicht einer einzelnen Person.

Matthias Heyde/HU Berlin Zur Person Sabine Eike Kunst wurde 1954 in Wesselburen geboren. Sie ist Ingenieurwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Politikerin der SPD. Von 1991 bis 2007 hatte sie einen Lehrstuhl für Biologische Verfahrenstechnik an der Universität Hannover inne. Sie war ab 2007 vier Jahre lang Präsidentin der Universität Potsdam und von 2010 bis 2011 Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Vom 23. Februar 2011 bis 8. März 2016 war Kunst Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Seit dem 11. Mai 2016 ist sie Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin.

Ich ahne, Sie spielen auf die Koalitionspartner, die Linken und die Grünen, an. Trotzdem: Michael Müller ist als Wissenschaftssenator politisch mit verantwortlich für dieses Gesetz. Für ihn ist Ihr Rücktritt ein schlechtes Signal. Gibt es noch eine Möglichkeit, das Gesetz zu reformieren und Sie zum Bleiben zu bewegen?

Mich zum Bleiben motivieren? Ich neige nicht zu Handlungen im Affekt. Ich habe mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht und sehe immer deutlicher die Notwendigkeit, dass diejenigen, die im Wissenschaftssystem der Zukunft unterwegs sein werden und sich entwickeln wollen, gemeinsam mit den hochschulpolitisch Verantwortlichen die neuen Wege für eine exzellente und gerechte Wissenschaft beschreiten müssen. Aber hier sind die Politikerinnen und Politiker auch in der Verantwortung. Es ist jetzt sicherlich ein langer Weg, bis man das alles wieder gerichtet hat. Aber ja, das Gesetz muss reformiert werden. Unbedingt.

Haben Sie denn Michael Müller vor der Wahl darüber informiert, dass Sie entschieden gegen die Verschärfung des Hochschulgesetzes protestieren? Schon im September? Wusste Michael Müller Bescheid?

Ja, er war informiert.

Vielen Dank für das Gespräch.

