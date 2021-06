Berlin - Dieses Lachen. Man kann unmöglich über Sam Vance-Law schreiben, ohne dieses einmalige Lachen zu erwähnen, das sich über sein ganzes Gesicht den Weg bahnt und dann in die Welt hinaus. Es kann nur aus seinem mutmaßlich reinen Herzen sprudeln. Selbst der Premierminister des neuköllnischen Kanadiers, der Grinsemann Justin Trudeau, dürfte auf dieses Lachen neidisch sein, an dem man Sam Vance-Law erkennt – schon aus einem Häuserblock Entfernung.

Wir treffen uns unweit von Sam Vance-Laws Altbauwohnung in der Boddinstraße: am Neuköllner Herrfurthplatz, dort, wo sich Anfang der Achtziger auch Marian Gold und Bernhard Lloyd von Alphaville erstmals begegneten – um kurz darauf Welthits wie „Forever Young“ und „Big In Japan“ zu schreiben. Als Deutsche mussten sie dazu indes auf Englisch singen. Der Englisch-Muttersprachler Sam Vance-Law hingegen singt auf seiner neusten EP „NDW“ auf Deutsch. 80er-Jahre-Coverversionen aus der Neuen Deutschen Welle. Klingt schrägt, aber ergibt viel Sinn, wenn man eine Weile mit ihm plaudert. Zumal es da diese gewissen Zeilen aus Ina Deters Hit „Neue Männer braucht das Land“ von 1982 gibt, die er unbedingt mal singen wollte – und was er nun auch tut: „Ich sprüh’s auf jede Häuserwand / Ich such’ den schönsten Mann im Land / Ein Zettel an das schwarze Brett / Er muss nett sein, auch im Bett.“ Oha.

Sam Vance-Law war als Teenager auf einem Klassik-Chor-Internat

Wir laufen ein Stück und holen uns einen Milchkaffe-to-go beim Café Engels. Hinter der Plexiglasscheibe tanzt das Personal zu Beyoncés Power-R&B-Hit „Irreplacable“, den sie übertrieben, also völlig angemessen laut aufdrehen an diesem Frühlingstag.

Sam Vance-Law beeindruckt alle dies- und jenseits der Plexiglasscheibe mit seinem unverschämt perfekten Elvis-Hüftschwung – und seinem smoothen Bariton, mit dem er direkt zu Beyoncés selbstsicherem Gesang einstimmt („You must not know ’bout me!“), bis auch das Personal es schnallt: Dieser Mann ist kein Hobby-Karaoke-Freak, sondern ein Profi-Sänger.

Sam Vance-Law war als Teenager auf einem Klassik-Chor-Internat – und hat dort Gesangskünste erworben, die ihm auch bei seinem Debüt 2018, dem vielgelobten Kammerpop-Konzeptalbum „Homotopia“, zum Vorteil gereichten, auf dem er Schwulsein gerade dadurch ernst nahm, indem er es nicht allzu ernst nahm, sondern mit Witz – eine Technik der Tragikomödie, die sich Sam Vance-Law, der studierte Literatur-Bachelor, abgeguckt haben dürfte bei Shakespeare, von dem er, mit seinen zarten 34 Jahren, laut eigener Aussage alles gelesen hat. Wirklich alles.

Keine Parodie, sondern eine Verneigung

Aber wieso imitiert der gute Sam Vance-Law auf seiner neuen EP nicht Shakespeare, sondern Klassiker der Neuen Deutschen Welle, von Peter Schillings „Major Tom“ bis „Ich will nicht älter werden“ von der Hannoveraner Pop-Punk-Band namens Bärchen und die Milchbubis? Wie kommt man als Kanadier darauf, auf Deutsch zu singen? Sam Vance-Law schlürft seinen Milchkaffee, und wir machen es uns auf einer Bank am Rand des Tempelhofer Felds bequem, wo Vance-Law heute früh schon mit seinem nicht minder prominenten Kumpel, dem selbstbewusst bisexuellen Glamour-Punkrocker Drangsal, war, der bei „Ich will nicht älter werden“ im Tenor-Bariton-Duett mitsingt.

Hier packt Sam Vance-Law (oder: SVL, wie er sich knackig auf dem EP-Cover schreibt) die ganze Story aus: Er erzählt davon, wie er vor einem Jahrzehnt aus Kanada, über die Zwischenstation Paris, in Berlin strandete. „Berlin war die erste Stadt, in der ich mich mit meinem Freund sicher fühlte“, sagt er. Und auf den Privat-Partys hier in Berlin, da wurden zu fortgeschrittener Stunde, wenn man sich für nichts mehr schämte, sondern nur noch tat, worauf man wirklich Bock hatte, ebenjene Hits der Neuen Deutschen Welle gespielt – von Nena bis Peter Schilling. Sam Vance-Law, der klassisch die Violine spielt, seit er vier ist, hatte einen Heidenspaß dabei, die Lieder mitzukreischen – ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Deshalb will SVL seine EP auch auf gar keinen Fall als Parodie verstanden wissen – sondern als Verneigung. Auch wenn er „for fun“ die deutsche Aussprache der Originale nachahmt: „Ina Deter singt sehr staccato, punky, fast schon aggressiv. Und Peter Schilling flüstert creepy.“

Die Vorurteile über Deutsche in Kanada: Effizienz, kein Humor, verklemmt

Das mit dem Verständnis der deutschsprachigen Wörter hat sich nach einem Jahrzehnt Berlin freilich verändert. SVL ist mittlerweile auf Deutsch schlagfertiger als die meisten Muttersprachler. Und natürlich weiß er, dass das auch eine gesellschaftlich relevante Dimension hat, wenn er als selbstbewusst schwuler Mann davon singt, dass dieses Land neue Männer brauche. Auch wenn er keine fertigen Antworten liefern will.

„Das ist etwas, was wir zurzeit sehr ungern machen. Alles muss ein Hashtag sein oder eine catchy Zeile – und dann wird gestritten auf Twitter. Ich mag das gar nicht, sondern streue lieber Impulse. Die Leute dürfen das feiern oder sich auch provoziert fühlen. Have fun!“ Es ist aber sicher nicht allzu tollkühn, darauf zu kommen, dass es ihm nach seinem Album „Homotopia“ nun auch in den NDW-Liedern darum gehen könnte, althergebrachte Vorstellungen davon, was und wie und wer ein Mann zu sein habe, einem Gegenwarts-Check zu unterziehen.

„Eisbär“ der Schweizer Band Grauzone ist seit Jahren ein fester Höhepunkt auf den Konzerten SVLs. Der Grund? „,Eisbär‘ hat nicht so viele Wörter. Ich dachte mir, das kann ich wahrscheinlich leicht lernen“, sagt er verschmitzt. Das Publikum geht jedenfalls crazy ab, wie nicht mal bei Sam Vance-Laws eigenem Hit „Gayby“. Der nimmt es nach einem halbironischen Seufzer gelassen: „Ich finde das Lied herrlich! Die Synthies sind so wild und weird. Und der Gesang ist dark. Der Sänger schert sich einen Dreck. Wir haben ein paar Vorurteile Deutschen gegenüber: Effizienz, kein Humor, verklemmt. Aber hier ist der Sänger so lässig. Das klang für mich gar nicht deutsch – aber trotzdem sehr deutsch. Das war cool.“ Auch das Storytelling mit unerhörtem Twist in „Major Tom“ passt auf den zweiten Blick hervorragend zu SVLs eigenen englischen Songs.

Den verdienten Ruhm des ersten Albums konnte SVL nur mit Abstrichen genießen: Er machte eine Trennung durch. „Zumindest weiß ich daher nun, worum es auf meiner nächsten Platte gehen soll!“, sagt er und lacht und meint es doch ernst. „Es gibt noch nicht so viele schwule Liebeslieder. Es gibt Milliarden Break-up-Songs, und 99,9 Prozent sind straight.“ SVL ist einer, der gern Rad fährt. Letztens war er, passend zu seiner Single „Eisbär“, Bärlauch ernten im Plänterwald. Bärlauch polarisiert, manche hassen es. „Ach, es gibt Menschen, die alles hassen“, schmunzelt er, wieder mit diesem zauberschönen Lachen quer durchs Gesicht. „Weniger Hass in der Welt, Leute! Wie bei jeder Zutat muss man eben ein Gleichgewicht finden.“

Sam Vance-Law: „NDW“ (Virgin Music/Universal)

