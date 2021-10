Berlin - Wäre man doch Anna Dello Russo – dann hätte man keine Probleme mehr! Na ja, eines weniger zumindest, das der idealen Einlagerung von Kleidern nämlich. Platzprobleme und Schrankschaudern, Muff und Motten – so was kennt die Dello Russo nicht. Bekanntermaßen hat die italienische Modejournalistin, die leitende Redakteurin und kreative Beraterin der japanischen Vogue ist, ein eigenes Mailänder Apartment nur für ihre teuren Kleiderschätze. Dort lagert, was sie aktuell nicht regelmäßiger trägt, alles andere hängt in ihrer eigentlichen Wohnung.