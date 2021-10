Berlin - Die israelische Bestseller-Autorin Sally Rooney hat sich dagegen entschieden, ihren aktuellen Roman „Schöne Welt, wo bist Du“ ins Hebräische übersetzen und in Israel durch das Verlagshaus Modan Publishing House vermarkten zu lassen. Modan hat ihre beiden älteren Romane dort herausgebracht.

Laut der englischen Zeitung The Guardian sagte Rooney, sie sei „sehr stolz“, dass ihre beiden Vorgänger-Romane „Normale Menschen“ und „Gespräche mit Freunden“ in Israel auf Hebräisch erschienen seien. Bis auf Weiteres habe sie sich aber entschlossen, die Übersetzungsrechte an ihrem neuen Roman „an keinen in Israel ansässigen Verlag zu verkaufen“. Der Grund dafür sei, dass sie die BDS-Kampagne unterstützen möchte („Boycott, Divestment and Sanctions“), die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will und die durch den Bundestag als antisemitisch eingestuft wird. Das Statement legt nahe, dass ihr bisheriger Verlag Modan sich nicht zu den BDS-Werten bekannt habe, daher eine Zusammenarbeit nicht möglich sei.

Es gehe der Autorin jetzt darum, so das Statement, „die internationale Unterstützung für Israels Unterdrückung gegenüber den Palästinensern zu beenden und Israel dazu zu zwingen, sich an internationales Recht zu halten.“ Die Autorin spielt im weiteren Verlauf des Statements auf einen Report der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ an, das Israels Verhalten gegenüber den Palästinensern mit der südafrikanischen Apartheid-Politik vergleicht.

Weiter heißt es in dem Schreiben von Sally Rooney: „Die hebräischen Übersetzungsrechte für meinen neuen Roman sind weiterhin verfügbar, und wenn ich einen Weg finden kann, diese Rechte zu verkaufen, der den institutionellen Boykottrichtlinien der BDS-Bewegung entspricht, werde ich dies sehr gerne und stolz tun. In der Zwischenzeit möchte ich noch einmal meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit ausdrücken.“



Rooneys Entscheidung löste international Kritik aus. Gitit Levy-Paz, ein Mitarbeiter des Jewish People Policy Institute, schrieb auf der jüdischen Nachrichtenseite Foward: „Das Wesen der Literatur ist ihre Kraft, der Welt ein Gefühl von Kohärenz und Ordnung zu verleihen. Dies wird durch Rooneys Entscheidung, eine Gruppe von Lesern aufgrund ihrer nationalen Identität auszuschließen, negiert.“ Ein anderer Kommentator stellte auf Twitter die Frage, warum Rooneys neuester Roman in China und Russland erhältlich sei, wenn es dort zu Menschenrechtsverletzungen komme.

Sally Rooney ist nicht die erste Künstlerin, die die BDS-Kampagne unterstützt. Vergangenes Jahr sorgte ein offener Brief für eine Kontroverse, in dem sich 600 Künstlerinnen und Künstler mit den Palästinensern solidarisierten und dazu aufforderten, Konzerte in Israel nicht stattfinden zu lassen. Eine der Unterstützerinnen war Patti Smith.



Die BDS-Kampagne wird vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft. Der Bundestag hat am 17. Mai 2019 einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ angenommen. Der Bundestag trete „damit jeder Form des Antisemitismus schon im Entstehen entschlossen entgegen und verurteilt die BDS-Kampagne und den Aufruf zum Boykott von israelischen Waren, Unternehmen, Wissenschaftlern, Künstlern und Sportlern“, so heißt es in dem Beschluss.

Auslöser des BDS-Beschlusses war ein Antrag der AfD.