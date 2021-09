Berlin - Sally Rooney hatte es angekündigt. Auf einem Podium des London Book Review sitzend – die Fragen der Interviewerin drehten sich um die Beziehungsdynamiken von Connor und Marianne, den Hauptfiguren in Rooneys Roman „Normale Menschen“. Sie könne sich nicht mehr vorstellen, sagte Rooney, einen Roman zu schreiben, der sich nicht mit dem Thema Klimakollaps und seinen soziokulturellen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen befasst. Und damit, was es bedeute, in einer Zeit einen Roman zu schreiben, in der sich radikale Umbrüche abzeichnen. Die Antwort der Irin auf ihre selbst aufgeworfene Frage erscheint nun: „Schöne Welt, wo bist du“.

Auf den ersten Blick bleibt sie sich in vielem treu. Wieder spielt die Geschichte in Irland, wieder stehen im Zentrum der Erzählung die intimen und freundschaftlichen Beziehungen von vier Protagonistinnen und Protagonisten. Alice und Eileen kennen sich aus Unizeiten. Während Eileen als Redakteurin bei einem kleinen Literaturmagazin arbeitet und ihre Tage damit zubringt, Apostrophe in Texte einzufügen, hat Alice als Romanautorin Karriere gemacht. Dann ist da noch Simon, der als Berater für ein linkes Parlamentsbüro arbeitet und seit 15 Jahren in Eileen verliebt ist. Und Felix, den Alice auf Tinder kennenlernt. Er arbeitet in einem Warenlager und hat in seinem Dorf einen gewissen Ruf weg. Rooneys Charaktere sind menschlich und liebenswert. Jung, schön, immer dünn (warum eigentlich?) und oft unglücklich.