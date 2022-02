Berlin - Die Gäste können gar nicht so schnell gucken – und schon sitzt Martin Bünger in der Badewanne. Ein Portrait im weißen Designzuber? „Klar, gerne“, sagt er und hüpft direkt hinein, während sich Ewelina Bünger-Feil elegant auf den Wannenrand drapiert. Unkompliziert und unprätentiös reagieren die beiden auf den ungewöhnlichen Vorschlag, locker, lässig, lustig – kein Wunder, dass sich das Paar in einem großen, guten Freundeskreis bewegt.