Berlin - Der deutsche Politiker gilt schon seit längerem im internationalen Vergleich als risikoavers und vor allem als Zauderer. So war es dann auch am vergangenen Samstag kein Wunder, dass die Bundesregierung als letzte der 27 EU-Staaten die Einführung der Swift-Sanktionen gegen Russland absegnete. Und daher verwundert es jetzt besonders, dass ein einzelner deutscher EU-Beamter am Mittwoch von der New York Times als „Maschine“ und „Gehirn“ hinter den umfassendsten Sanktionen, die jemals gegen ein einzelnes Land verhängt wurden, beschrieben wird. Und dass diese sensationelle Nachricht die deutsche Presse bis jetzt noch nicht erreicht hat.

Der Bürokrat, um den es geht, heißt Björn Seibert. Er studierte an der britischen Cambridge Universität, arbeitete an den renommiertesten amerikanischen Unis und als Verteidigungsexperte in den USA. Er war unter Ursula von der Leyen als Beamter im Verteidigungsministerium tätig und ist seit Juli 2019 ihr Kabinettschef bei der EU-Kommission in Brüssel. Die Brüssel-Korrespondentin der New York Times Matina Stevis-Gridneff beschreibt Seibert im Podcast The Daily als hochgewachsenen Bürokraten mit Brille, den man in klobigen Anzügen und Turnschuhen über die Brüsseler Flure huschen sieht.

Und dieser unscheinbare Bürokrat aus der zweiten Reihe habe sich schon im Herbst 2021 mit seinem Team an die Arbeit gemacht, konspirativ Geheimdienstler zwischen Washington, London und Europa zu vernetzten, mögliche geopolitische Szenarien zwischen Russland und der Ukraine zu antizipieren und für die EU ein mögliches Sanktionsregime vorzubereiten. Spätestens ab Januar 2022 habe er dann konkret an dem jetzt verabschiedeten umfassenden Sanktionspaket gearbeitet. In einem seiner wenigen Interview verglich er im Handelsblatt seinen Job mit dem eines „Schrittmachers einer Rennrad-Equipe“ der vor allem für die „richtige Taktik“ verantwortlich sei.

Russlands Ausschluss aus dem Finanzsystem

Mit seiner Arbeit sind Seibert und sein Team nun maßgeblich dafür verantwortlich, dass Russland von einem aktiven Teilnehmer des globalen Finanzsystems zu einem Paria abgestiegen ist. Noch vor Tagen wurden die Aktien russischer Unternehmen in Europa und den USA gehandelt, russische Unternehmen emittierten Anleihen an Investoren und gingen Joint Ventures mit globalen Unternehmen ein, russische Rohstoffe wurden im Ausland gegen Dollar und Euro verkauft und russische Fluggesellschaften leasten Flugzeuge von irischen Finanzunternehmen. All das ist jetzt erstmal mehr oder weniger Geschichte.

Die schmerzhafteste Sanktion ist gegen die russische Zentralbank gerichtet. Denn durch sie wird ein Großteil der russischen Devisenreserven von rund 630 Milliarden Dollar adressiert. Das Geld stammt mehrheitlich aus dem Gas- und Öl-Geschäft. Das Problem für Russland: der größte Teil dieser Devisen liegt im westlichen Ausland. In den USA, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Mit den Maßnahmen wird dieses Geld nun dem Zugriff der russischen Zentralbank direkt entzogen. Der Rubel kann so nicht mehr durch den Verkauf ausländischer Währungen wie Dollar oder Euro gestützt werden. Und zusätzlich wurden sieben russische Banken vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen, was dazu führte, dass sich vor vielen Bankautomaten in Russland in diesen Tagen lange Schlangen bildeten, weil die Menschen Angst hatten nicht mehr an ihre Ersparnisse zu gelangen.

Doch russische Energieexporte etwa nach Deutschland bleiben von den Sanktionen unangetastet. Denn die größte russische Bank, die Sberbank und auch die Gazprom-Bank stehen nicht auf der Liste. Noch also können deutsche Firmen die russischen Gasimporte - die rund 55 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs decken - weiter problemlos bezahlen. Doch auch dieser Weg könnte künftig versperrt werden, denn sowohl Großbritannien als auch Polen fordern inzwischen einen Ausschluss aller russischen Banken. Gastransaktionen wären damit nicht ohne weiteres mehr so einfach und kostengünstig möglich wie jetzt.

Putin: „Womit wollt Ihr heizen? Mit Brennholz aus Sibirien?“

Großbritannien und Polen scharren bereits mit den Hufen und fordern einen kompletten Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem. Aber auch danach könnten Gastransaktionen weiter per E-Mail oder Fax und über Mittelsmänner - beispielsweise einer Firma in Hong Kong oder Shanghai, die im Auftrag einer russischen Firma Gas kauft und weiterverkauft - abgewickelt werden. Allerdings würden die Kosten für die Transaktionen dadurch erheblich steigen. Das Geschäft könnte sich dann vor allem für kleine Firmen nicht mehr lohnen, sagen Experten.

Die Frage, die man sich in Europa, Washington und vor allem in Berlin derzeit stellt, ist vielmehr, wie viel Gas und Öl wollen wir in Zukunft überhaupt noch aus Russland kaufen? Und wie kann man es ersetzen? Vor acht Jahren gab sich Wladimir Putin auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung im Hotel Adlon noch zuversichtlich. In Richtung der Bundesregierung sagte er: „Ihr wollt kein Erdgas von uns und keine Atomenergie. Womit wollt Ihr heizen? Mit Brennholz? Dafür müsst Ihr auch nach Sibirien fahren.“

Doch an der deutschen Abhängigkeit hat sich seitdem - auch wegen des Atomausstiegs und des Ausbaus der erneuerbaren Energie - wenig geändert. Für die Bundesregierung kommt ein Importstopp für russisches Gas jedenfalls bis jetzt trotz des Krieges nicht in Betracht. „Ich würde mich sogar dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag in Berlin. „Wir brauchen diese Energiezufuhren“, sagte er nach einem Treffen mit Unternehmern. „Ich sage es mit großem Bedauern, dass Deutschland von russischen Importen abhängig ist.“

Kerze und schottische Tartandecke für den Winter?

Zukünftig wolle man auf unterschiedlichen Wegen die Bezugsquellen diversifizieren und nach und nach unabhängig von russischem Gas werden. Kurzfristig forderte Habeck Bürger und Unternehmen dazu auf, den Verbrauch zu senken. Dazu könnten auch die Bürger einen Beitrag leisten, sagte der Minister. „Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie.“ Die schwere schottische Tartandecke und echte Bienenwachskerzen, sie kommen vielleicht noch diesen Winter wieder in Mode.

Um das zu vermeiden und auch kurzfristig in der EU unabhängig von russischem Gas zu werden und um zu verhindern, dass weiter harte Dollars in die Kriegskasse des russischen Präsidenten fließen, gibt es inzwischen aber auch einige bis jetzt noch theoretische Modelle. Analysten des Brüsseler Thinktanks Bruegel prognostizieren: „Wenn die EU gezwungen oder bereit dazu ist, die Kosten zu tragen, sollte es möglich sein, russisches Gas bereits für den nächsten Winter zu ersetzen, ohne dass die Wirtschaftstätigkeit zerstört wird, Menschen frieren oder die Stromversorgung unterbrochen wird.“

Das koste aber kurzfristig sehr viel Geld. Und die EU-Staaten sollten jetzt so rasch wie möglich die Gasspeicher befüllen, die sich aktuelle auf einem Rekordtieftstand befinden: „Es müssen harte Entscheidungen getroffen werden.“ Der Grund: Der Gaspreis ist auf Rekordniveau. „Private Unternehmen werden sich zurückhalten, Gas zu den derzeit hohen Preisen zu kaufen, da sie dieses möglicherweise nur mit erheblichen Verlusten verkaufen müssen, wenn Russland den Markt mit Gas wieder überschwemmt und die Preise fallen“, sagen die Experten.

Um das zu verhindern, könne man den Unternehmen die Differenz zurückzahlen, falls die Preise im nächsten Winter unter 70 Euro pro Megawattstunde fallen würden. Auch müsste man Gaskäufe gerecht innerhalb der EU verteilen, um einen Bieterkrieg zu vermeiden. Zusätzlich darf dann auch der Import von Flüssiggas aus den USA und den Golfstaaten (LNG) künftig kein Tabu mehr sein. Olaf Scholz kündigte schon mal an, weitere Häfen dafür zu bauen. Der Gastanker wird also künftig zum neuen Rosinenbomber für den Westen.

