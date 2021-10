Berlin - Jener Tag war ein schöner Tag, denn an jenem Tag lernte ich Sarah Kuttner kennen.

Genau genommen hatte ich sie schon in den drei, vier Tagen davor kennengelernt. Denn anlässlich meines unbedachten Einfalls, sie hier zu porträtieren, musste ich mich ja vorbereiten und ein bisschen wenigstens wissen, wer das ist. Tagelang lauschte ich ihrer charmant-heiseren Stimme in Podcasts, Radiosendungen. Und natürlich ihren Romanen als Hörbüchern, bis ich das Café am Wasserturm betrat und die Kopfhörer abnehmen musste. Da saß sie, ein Star mit Strickmütze, und gab mir das verwirrende Gefühl anheimelnder Vertrautheit.

Jeder kannte Sarah Kuttner, außer mir! Das liegt daran, dass ich ein zu verschrobener Teenager war und niemals Musiksender schaute. Musiksender waren das Fernsehen, das meine Klassenkameraden sahen, die mich mobbten. Die Songs und Interpreten waren die Stars meiner natürlichen Feinde. Ich unsicherer Snob hielt mich an Kurt Weill und Hans Eisler und träumte von der klassenlosen Gesellschaft, ohne Schulklassen. Kuttners Vater Jürgen kannte ich durchaus. Sein aufgeputschtes Geplapper im Radio amüsierte mich gelegentlich.

„Mein Vater hat Heiner Müller mehr geliebt als mich“, sagt Sarah Kuttner lakonisch. Sie weiß, dass es nicht wahr ist. Dennoch fühlte es sich für sie manchmal so an. Ich frage Sarah, den ehemaligen Jungpionier, wann sie den Glauben an den Sozialismus verloren hat. Die Antwort: Sie glaubte nie daran. Da regt sich gar nichts.

Das ist so bei den meisten Kindern der Generation Y. Manch einer nutzt die Leere der Begriffe, um sie mit seinen eigenen Inhalten zu füllen, manch einer erschafft sich so seinen kleinen Privatsozialismus. Und sei es, um die Entwürdigung der Eltern zu rächen. Die Kinder der Wende aber, die derlei Revisionismus verschmähten, stellten sich ihrem Alleingelassensein in einer Welt, auf die sie niemand vorbereitet hatte. Sie waren es, die die Wiedervereinigung bewältigten. Nicht die Westdeutschen und nicht die Ostdeutschen, die nur wenige Jahre älter oder jünger waren. Eine Generation, die mit der Behauptung aufwuchs, sie sei die freiste und chancenreichste ever. Auf der Flucht vor dem Gespenst des toten Kommunismus fiel sie zahlreich der Ideologie der neuen sozialen Marktwirtschaft zum Opfer, die vorgaukelte: Du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen! Und wenn du dann am Ende nicht der Allergrößte bist, ist das deine eigene Schuld. Das victim blaming des Neoliberalismus.

Flucht nach London: Eigentlich will man nur zu Hause liegen, kiffen und nichts tun. Aber die Eltern wollen Ambitionen. Ein Jahr in London sein, das ist gut, das ist nicht nichts. Man wird dort in Ruhe gelassen und es stopft denen zu Hause das Maul.

Zurück in Berlin: Nein, man will keine langweilige Spiegel-Kolumne. Ja, in der Bravo vielleicht, aber das steht nicht zur Auswahl. Radio Fritz schon. Und so begann es. Dann Castings, Viva und MTV. Sobald sie die Schwelle der Redakteure überwunden hatte, die ihr eine Chance gaben, obwohl sie nicht dem gesuchten dümmlichen Barbie-Girl-Klischee entsprach, fand sie ihren Verbündeten: das Publikum. Mit ihrem herrlich verlegenen Charme, ihrer Natürlichkeit gab sie dem Publikum etwas, was sich kein Programmchef hätte ausdenken können: eine in dieser Branche völlig unübliche nahbare Herzlichkeit. Und sei es am Anfang nur aus Unfähigkeit, sich so zu verstellen wie ihre westdeutschen Mitbewerber.

Care less

Das Kuttner-Paradox: Sie will eigentlich gar nichts, fühlt sich chronisch unfähig und schenkt sich dann emotional völlig hin, gibt dem Publikum ihr Innerstes, ihr offenes Gesicht, ihre zutraulichen Augen halten nichts zurück. Ob vor einer Kamera oder mit mir im Café Pasternak, wo sie mir in zwei Stunden ohne Not eine kleine Hausbesichtigung ihrer Seele gibt. Sie sagt, ein Profi gibt immer nur so viel, wie er muss. Ist ihre Ungekünsteltheit also schiere Professionalität? Man kann süchtig werden nach ihrer Suggestion von Nähe. Man will sie als beste Freundin, als Kumpanin. Im Netz kursieren manipulierte Bilder, bei denen Fotos ihres Gesichts ziemlich offensichtlich auf die Körper von Pornodarstellern montiert wurden. Millionen einsamer Jungs suchen Trost bei tabulosen Pin-ups mit Kuttners Antlitz. Kuttner gehört nicht Kuttner allein. Ein Star ist, wer an sich selbst nicht mehr die Aktienmehrheit hat.

Dabei ist Kuttner nicht ehrgeizig. Sie will die Karriereleiter nicht nach oben klettern, eher sogar wieder runter, wie sie sagt. Es ist das Problem der allzu Begabten: Es fiel ihr zu leicht. Alles flog ihr zu. Also nimmt sie es als selbstverständlich. Also glaubt sie sich selbst die eigene Leistung nicht. Sie kann nicht sehen, wie ungemein anziehend ihre Natürlichkeit ist inmitten des modischen Zynismus, der auch Zeitgeist der Millenniums-Jugendkultur war.

Auch ihre vier Romane schrieb Kuttner nicht etwa aus dem inneren seelischen Drängen wie so ein romantisches Genie, sondern „weil ich gerade nichts anderes vorhatte“. Für „Mängelexemplar“ brauchte sie zwei Monate.

Ich las beziehungsweise hörte ihre Bücher mit demselben Staunen, mit dem ich beispielsweise ein fremdes Land erkunde. Ihre Figuren verkörpern ein Lebensgefühl eines ganz bestimmten Milieus im Berlin der Jahrtausendwende, in der Politikferne nach ’89 und weit vor FFF. Es ist gezeichnet von gesteigertem Interesse am Alltag, am Psychologisch-Zwischenmenschlichen, am Privatleben. Eine Sphäre der unerträglichen Nonchalance, deren Teilnehmer an ihren scheinbar unendlichen Möglichkeiten schier erkrankten. Der Biedermeier 2.0. Die Zeit vor dem Weltuntergang, der sich für uns heute bereits am Horizont abzeichnet. Sollte die Menschheit ihn überleben, werden wir an diesen Geschichten sehen: Hoffnung gibt es immer nur angesichts des drohenden Untergangs.

Podcast „Das kleine Fernsehballett“

Besonders anrührend ist die Beschreibung junger Liebespaare, deren unheilbar ironische Scherzhaftigkeit über den Abgründen tänzelt. Diese Figuren wollen die Welt nicht ändern. Sie schaffen es nicht mal, ihre Gewohnheiten zu ändern. Und zu ihrem Unglück müssen sie es auch nicht.

„Ich wäre so gern faul“, sagt Kuttner. Eigentlich will sie nichts von dieser Welt, als im Bett zu liegen und mit Mann und Hund zu kuscheln. Eine Hundeschule will sie aufmachen vielleicht, und Ukulele spielen hat sie sich selbst beigebracht. Zugleich spricht sie von dem ständigen Druck, nicht zu genügen. Dass die eigentliche Arbeit immer noch getan werden müsse – während man zugleich keine rechte innere Notwendigkeit mobilisieren kann.

In ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ spricht sie mit ihrem Kollegen Stefan Niggemeier über das Neueste im Unterhaltungsfernsehen. Regelmäßig moderiert sie ein interaktives Bühnenprogramm, „Kuttners schöne Nerdnacht“. Und mit ihrem Mann leitet sie „Oakling“, ein eigenes Label für Hoodies mit selbst gezeichneten alltagsmelancholischen Motiven. Ihr letztes Buch „Kurt“ ist gerade von Til Schweiger verfilmt worden, sie hofft auf ein erkleckliches Einkommen, „für die Hundefutterkasse!“ Einige ihrer Fans fordern von ihr, sich von Schweiger zu distanzieren, seit er durch bestimmte Äußerungen mit den Querdenkern assoziiert wird. Ihre Antwort auf Social Media: „Ich bin nicht Til. ‚Kurt‘ ist nicht Til. Til ist Til.“ Eine alte Freundschaft zu verraten aus Angst vor Kontaktschuld ist noch so etwas, wofür Kuttner keine innere Notwendigkeit bei sich mobilisieren kann.

Das Ding mit Oakling bereitet unerwartete Probleme. Wegen der Werbung. Veritable Werbung zu machen für veritable Waren geht an die Grenze des für sie Erträglichen. Egal wie sehr sie das kleine Label liebt. „Ich bin halt doch eine ganz schlechte Kapitalistin!“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo.