Berlin - Auch wenn Essen quasi mein Beruf ist, stopfe auch ich oft genug irgendetwas gedankenverloren in mich hinein. Vor allem, wenn ich schreibe und mein Gehirn zwar ums Essen kreist, aber nicht um das, was gerade vor mir am Schreibtisch steht.

So geschehen vergangene Woche. Ich dachte gerade darüber nach, wie man den Wedding kulinarisch beschreiben könnte und was ich in letzter Zeit dort getestet hatte. Es war die alte Frage: Kommt der Wedding? Oder spielt er gastronomisch längst in der Liga von Kreuzberg, Mitte und Neukölln – und wir haben es nur nicht mitbekommen?

Da schob mir mein Kritiker-Kollege Johannes Paetzold ungefragt einen Teller hin. Wir hatten das Mittagessen ausfallen lassen. Ich griff zu, ohne hinzuschauen, und riss ein Stück ab - von etwas, was wie eine zu groß geratene Zimtschnecke aussah. Burek, sagte er noch. Ich hörte gar nicht richtig hin. Ich war in Gedanken. Dann biss ich hinein und war mit einem Mal voll da. Was für ein Geschmack! Der hätte einen Schlafwandler wecken können. Klebrig und saftig tropfte es auf die Tastatur.

Ich war kein bisschen genervt, denn diese Füllung schmeckte einfach herrlich: nach Kürbis, aber irgendwie auch schokoladig und honigsüß. Dabei war der Teig salzig und ölig, ohne zu fettig zu sein. Eine fantastische Kombination. Auch klebten die einzelnen Teigblätter nicht zusammen. In ihren Hohlräumen wechselten sich Füllung und Luft ab, sodass jeder Biss etwas Schwebend-Leichtes hatte.

Ich fragte meinen Kollegen, was das sei. Ich hatte zuvor Börek verstanden und, ehrlich gesagt, mit einem etwas labbrigen, kalten Teigteilchen gerechnet, wie man es meist zu hungrig und zu schnell im türkischen Imbiss nachts hinunterschlingt.

Johannes klärte mich auf: Es war kein türkisches Börek, sondern ein bosnisches Burek – wenn auch wesensverwandt, so doch ganz anders. Er hatte es aus dem Sarajevo mitgebracht - einer authentischen bosnischen Bäckerei mit Grill in Wedding. Es war fantastisch, dieses Burek.

Schon am nächsten Tag saß ich dort, und um es gleich zu sagen: Gehen auch Sie bald hin. Das Sarajevo ist eine massive Bereicherung für die Weddinger, ich würde sogar sagen: für die Berliner Imbisslandschaft. Es gibt hier viel Selbstgemachtes mit viel Geschmack für wenig Geld, einiges schmeckt so gut wie nirgends sonst in der Stadt.

Die Hipster aus anderen Bezirken

Und noch ein Tipp: Eigentlich eignen sich die Speisen natürlich auch to go. Ich rate aber: Setzen Sie sich rein, auch wenn der Imbiss drinnen so einladend aussieht wie ein typischer Imbiss eben aussieht. Kühlschränke entlang der Wand, woraus man sich die Getränke selbst holt. Ein Tresen mit Auslage für die Bestellung, und der einzige Tisch, der noch frei ist, wackelt garantiert. Imbissfeeling, wie man es kennt – doch hier mit dem Bonus, dass sich im Sarajevo die sozialen Biotope mischen. Hier kommen die Hipster aus anderen Bezirken ebenso wie die Weddinger und Landsleute und Freunde der bosnischen Betreiber.

Ich habe mich aufklären lassen: „Buregdzinica“ und „Cevapdzinica“ heißen solche Läden, die in dieser Kombination aus Bäckerei und Grill wohl in Bosnien-Herzegowina überall zu finden sind. Die Speisen hier, die von Burek über Pizza bis zum großen Grillteller mit Ćevapčići, Pljeskavica-Hacksteaks und Halal-Lamm reichen, weisen große Überschneidungen mit der türkischen und der Mittelmeerküche auf. Die bosnische Küche ist Teil der Balkanküche, weshalb aber die österreichische und ungarische Küche mit einfließen.

Mein Favorit ist aber das Burek, eine Art Strudel aus Yufkateig, der in vielen hauchdünnen Lagen entweder als Schnecke oder als länglicher Teigfladen geformt wird. Für die Füllung gibt es verschiedene Varianten: Käse, Spinat oder Kartoffel. Letztere kann ich wärmstens empfehlen.

In der Küche hinter dem Tresen wirbelte eine der beiden Frauen gerade Teigstücke durch die Luft, ein Mann zerkleinerte gekochte Kartoffel mit Zwiebeln in einem Mixer für die Füllung. Hier wird offensichtlich täglich alles frisch gemacht – und so schmeckt der noch ofenwarme Burek auch.

Am besten schmeckten die Ćevapčići

Ordentlich war auch das Fleisch, denn natürlich musste ich auch den Grillteller probieren: Der Grillmeister, auf dessen Kochschürze Aly gestickt ist, legte Lammkoteletts, Hühnchenbrust und Hackfleisch-Pattys namens Pljeskavica auf. Fleisch steht traditionell bei vielen bosnischen Speisen im Mittelpunkt. Und zwar in großen Portionen und kräftig gewürzt. Unmöglich, den Grillteller allein zu schaffen, selbst wenn man hungrig vom Bau käme. Am besten schmeckten mir die Ćevapčići. Ich hatte diese gegrillten Röllchen aus Hackfleisch schon lange nicht mehr gegessen. Sie sind hier wunderbar saftig, ihre Paprika-Würze wird durch den mitgelieferten Ajvar-Dip unterstützt, leicht scharf schmecken sie natürlich auch. Wem das nicht reicht, der kann noch rohe rote Zwiebeln dazu knabbern, ich hielt mich lieber an den Djuvec-Reis.

Auch wenn man das Sarajevo garantiert pappsatt verlässt – man sollte sich unbedingt noch etwas von den süßen Backwaren für zu Hause mitnehmen. Ich empfehle Trilege, ein sirupgetränktes, flanartiges, aber nicht zu süßes Milchkuchen-Gebäck, das hier vom Blech in Stücken abgeschnitten wird. Denn der Appetit auf diesen wunderbaren Weddinger Imbiss kommt garantiert bald zurück.

Preisangaben:

Burek 2,50–3 Euro; Fleisch 3,50–15,50 Euro; Grillteller 17,50 Euro; Pizzen 3,90–6,90 Euro; Süßes 1–3,50 Euro

Eckdaten des Imbiss:

Sarajevo Berlin; Triftstraße 8; 13353 Berlin; Tel. 92141077; Mo–Fr 8 bis 22 Uhr, Sa–So 9 bis 22 Uhr; https://sarajevo-berlin.business.site

