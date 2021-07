Berlin - In den vergangenen zwei Wochen war ich unterwegs und habe viel gesehen: von Barock- und Rokoko-Gärten in Würzburg über Gartenanlagen in Heilbronn und Schwäbisch Hall bis zum Würth Museum 2 in Künzelsau. Auch in der Stadt Baden-Baden (die in der vergangenen Woche zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde) war ich, habe einige Gärten in den Vogesen besucht, außerdem das Vitra Museum in Weil am Rhein, die Stadt Straßburg und wegweisende Gartengestaltungen in Ludwigshafen und Weinheim. Und selten hat sich mir Mitteleuropa von einer solch guten Seite gezeigt.