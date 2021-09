In der letzten Woche schrieb ich über die Fruchtfliege und wie sehr mir das kleine Insekt aufgrund seines komplexen Liebeslebens ans Haushalts-Herz gewachsen ist, so dass es mir schwerfällt, der Fliege den Garaus zu machen.

Doch leider bleibt mir auf die Dauer nichts anderes übrig, es sei denn, ich möchte meine Wohnung in Zukunft mit vielen Generationen Drosophilidae teilen. Leser J. C. empfahl mir daraufhin eine Fruchtfliegen-Lebendfalle für rund fünf Euro, und die wird jetzt direkt angeschafft. Die Falle hat den Vorteil, dass sie die Insekten nicht tötet, sondern mittels eines Stücks Obst (Empfehlung: Banane!) nur anlockt und in einem Trichter sammelt. So kann man sie dann ins Freie entlassen und die Fruchtfliegen können sich eine andere Wohnung suchen. Sehr gut! Super Tipp! Mein Dank geht an dieser Stelle an Herrn C.

Aber was kann man machen, wenn der eigene Wohnraum von dreisteren Gästen heimgesucht wird? Also nicht von jener Sorte, die auch nach dem fünften Glas Wein immer noch sitzt wie angeschraubt, sondern von Insekten, die zu unserem direkten Leben gehören, also Kulturfolger und Schädlinge. Bei vielen unliebsamen Besuchern helfen recht einfache Mittel. Meine Erfahrung ist jedoch, dass die sogenannten Hausmittel zumeist unwirksam sind. Ich habe regelmäßig im Frühjahr eine Ameisenkolonie auf dem Balkon, bei der ich noch nie ausmachen konnte, woher sie kommt. Aber sie tut es mit ziemlicher Sicherheit spätestens im Mai.

Was tun bei Ungeziefer, das schon im Haus ist?

Nun finde ich Ameisen recht possierlich und auch nicht eklig, aber als die Nahrungsbeschaffungseinheit der Kolonie zielstrebig in einer Straße auf meinen Vorratsschrank marschierte, war dann Schluss mit der Sympathie. Ich probierte es mit Natron, einem Hausmittel, das mir im Netz zur Bekämpfung der fleißigen Nervensägen in den höchsten Tönen angepriesen wurde. Angeblich stürzen sich die Ameisen auf das Backpulver, mampfen es, und die chemische Reaktion mit der Feuchtigkeit im Inneren ihrer Leiber soll zum Tod führen. Aha. Ganz ehrlich? Ich konnte die Ameisen kichern hören. Obwohl ich armdicke Linie mit Natron gezogen hatte, watschelten die Insekten einfach darüber weg, keine einzige Ameise ließ sich davon abhalten, meine Küche zu stürmen. Eine einfache Insektenfalle aus dem Drogeriemarkt löste das Problem innerhalb weniger Stunden bis zum nächsten Frühjahr.

Was aber tun bei Ungeziefer, das schon im Haus ist? Abgesehen von Weberknechten, die kein (!) Ungeziefer sind, müssen dann in Regel härtere Geschütze aufgefahren werden. Denn die ungebetenen Gäste sind nicht nur lästig, sondern oft auch gefährlich, da sie Krankheiten übertragen können. Nicht so das wohl mehrere Hundert Millionen Jahre alte Silberfischen (Lepisma saccharina). Das kann zwar lästig sein, da es Papier und Klebstoff leibt, ist aber nicht nur harmlos, sondern frisst sogar zusätzlich noch Milben und Schimmelpilze. Hat man viele der kleinen flügellosen Insekten in der Wohnung, so kann das auf Schimmel hindeuten.



Professionelle Hilfe ist allerdings unbedingt nötig bei Ratten, Mäusen und Kakerlaken, dem in meinen Augen widerwärtigsten Insekt der Galaxie. Eine durchschnittliche Kakerlakenfamilie hat viele Tausend Mitglieder. Erblicken Sie eine, so stehen also schon unzählige Brüder und Schwestern, Cousinen und Cousins in den Startlöchern, um Ihnen das Leben schwer zu machen. Wie bei den Nagetieren hilft da nur der Kammerjäger. Bitte werden Sie bei Nagetier- und Kakerlakenbefall nicht selbst aktiv, denn beide Schädlingsarten können schwerwiegende Krankheiten übertragen und müssen unbedingt professionell ins Jenseits befördert werden. In diesem Fall sollte Ihnen Ihr Karma kurz mal wurscht sein.

