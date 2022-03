Berlin - Ich muss Ihnen sagen, als ich die Parlamentsrede unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz am vergangenen Sonntag im Auto hörte, habe ich mich mal wieder für unsere Politiker geschämt. Warum? Weil uns da ein Berufspolitiker einen nur durch den Druck anderer westlicher Regierungen erzwungenen Kurswechsel als eigene politische Position verkaufen wollte. Nach dem Motto: Klar installieren wir jetzt die ganzen Sanktionen. Klar investieren wir jetzt 100 Milliarden Euro in unsere Bundeswehr. Ehrensache. Und klar schicken wir anstatt 5000 Helmen jetzt auch anderes Kriegsgerät aus unseren Beständen in die Ukraine.

Für mich kam dieser Sinneswandel ein bisschen plötzlich, denn noch Stunden vorher hatte man sich bei der Zusage der Swift-Sanktionen sogar noch von den sonst so russlandfreundlichen Ungarn überholen lassen und Informationen an die Presse lanciert, wonach man die Lieferung von 400 „deutschen“ Panzerfäusten in die Ukraine genehmige. Doch wer die Meldung nachrecherchierte, der fand schnell heraus: Es handelt sich dabei gar nicht um „deutsche“ Panzerfäuste. Sie wurden vor Jahren lediglich in Deutschland hergestellt und befinden sich im Besitz der königlich-niederländischen Armee. Das heißt, auch nach drei Tagen brutalem Krieg war die deutsche Regierung noch immer nicht gewillt, Waffen für die Verteidigung der Ukraine bereitzustellen. Das russische Gas säuselte derweil unverändert weiter durch die Pipeline Nord Stream I nach Deutschland.

Und warum publizierten fast alle Medien die Panzerfaust-Meldung, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um einen eigenen Beitrag für die Weltgemeinschaft handelt, sondern nur um einen Hütchenspieler-Trick? Weil Politik und Gesellschaft in diesem Land von einem toxischen Pazifismus befallen sind, der uns in Washington, London und Paris seit Jahrzehnten zu Recht zum Gespött macht. Erinnern Sie sich noch an die Enthaltung des damaligen Außenministers Guido Westerwelle 2011 während der Libyen-Krise im UN-Sicherheitsrat? Dann wissen Sie, was ich meine.

Ein polnischer Schriftsteller fordert die Abkehr vom Pazifismus

Der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch, der sich mit der deutschen Geschichte viel besser auskennt als die meisten linken Intellektuellen - die mit mir im Bioladen am Senefelder Platz in Berlin einkaufen, und die den scheinheiligen Kurswechsel der Regierung noch „ein bisschen unheimlich“ finden -, hat diese deutsche Grundhaltung in einem Gastbeitrag in der Welt in dieser Woche sinngemäß so zusammengefasst: Die Deutschen betreiben unverfroren überall auf der Welt mit jedem Diktator ihre Geschäfte, aber von der Teilnahme an bewaffneten Konflikten und einem der Größe des Landes angemessenen Nato-Rüstungsbeitrag (nur 1,4 Prozent vom BIP) will man nichts wissen. Das ist eine ziemlich würdelose Schnorrer-Mentalität. „Der deutsche Pazifismus war eine Buße für den Zweiten Weltkrieg. Doch seitdem sind 80 Jahre vergangen“, schreibt Twardoch. Bemerkenswerte Worte aus dem Munde eines Polen.

Jetzt also soll damit Schluss sein. Jetzt also 100 Milliarden Euro aus einem sogenannten Sondervermögen für unsere Armee. Das klingt für viele Menschen nach wahnsinnig viel Geld und nach einer konsequenten Abkehr vom Pazifismus der Anti-Pershing-68er und ihrer verwöhnten Kinder. Jetzt wird also alles gut und Europa vor dem russischen Aggressor beschützt. Könnte man denken. Nur, zu wenig Geld, das ist wirklich nicht das Hauptproblem, warum die Bundeswehr so zahnlos dasteht wie ein überalterter Leopard. Immerhin hatte Deutschland mit knapp 53 Milliarden Dollar 2020 den siebtgrößten Verteidigungshaushalt weltweit. Zum Vergleich: Russland gab nur neun Milliarden Dollar mehr für sein Militär aus.

Sprechen Sie mal mit Soldaten. 2002 ging ein Freund (der übrigens heute sehr gute Food-Rezensionen für uns schreibt) während seines Wehrdienstes als einer der ersten Gebirgsjäger mit seiner Einheit nach Afghanistan. Jede Nacht mussten sie mit ihrem Wiesel-Fahrzeug ausrücken und Taliban verfolgen. Das Problem: Die 20-Millimeter-Maschinenkanone war dabei zunächst ungeladen. Der Grund: Es fehlte ein Putzstock für die Bordwaffe. Anstatt mögliche Verunreinigungen einfach aus dem Rohr zu feuern, sagten die Vorgesetzten: „Zu gefährlich, Verletzungsgefahr!“ Meinem Freund als Kommandant wurde es dann allerdings aus einem anderen Grund „zu gefährlich“, ohne Bordwaffe gegen schwer bewaffnete Freischärler auszurücken. Also ließ er in Deutschland den fehlenden Putzstock in der Kaserne klauen und mit UPS privat ins Feldlager schicken. Nach fünf Tagen war das Paket da. Der von den Vorgesetzten offiziell nachbestellte Putzstock traf erst nach mehreren Monaten im Feldlager ein.

Die Pazifizierung und die Verantwortungsdiffusion in den Streitkräften führt heute dazu, dass das meiste Geld für Unternehmensberater ausgegeben oder bei der Beschaffung von neuem Gerät verschwendet wird. Die Bundeswehr ist bei Bevölkerung und Politikern inzwischen so schlecht angesehen, dass sie kein Spitzenpersonal mehr anzieht. Fehlende Wertschätzung und überbordende Bürokratie sorgen dafür, dass das Ganze im Sommer 2021 für die letzten Soldaten in Afghanistan hätte lebensgefährlich werden können. Denn während die Taliban schon bis auf zehn Kilometer zum Feldlager vorgerückt waren, habe die Politik nicht nur die Sicherheitsempfehlungen der Führungsebene ignoriert oder die im Falle eines Angriffs überlebenswichtige Aufklärungstechnik abbauen lassen, sondern auch die Sturmgewehre von 300 der letzten rund 500 Soldaten nach Deutschland ausgeflogen. So erzählte es uns ein ranghoher Soldat, der damals dabei war.

In der Bundeswehr herrscht gefährliches Chaos

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzende des Nato-Militärausschusses Harald Kujat, der die Entwicklung der Bundeswehr über viele Jahre mitgestaltet hat, ist über ihren heutigen Zustand und ihr Ansehen in der Bevölkerung zutiefst betroffen. Dass die Entfremdung allein mit der deutschen Geschichte und der Wehrmacht zusammenhänge, hält er für eine Nebelkerze. Das habe es gegeben in der Wiederbewaffnungsdebatte und bis in den Anfang der 90er-Jahre: „Aber die jetzige Entfremdung ist alleinige Schuld der Bundesregierung.“

Jetzt also soll plötzlich doch schweres Gerät in die Ukraine geliefert werden. Leider besteht die erste Lieferung aus uralten Haubitzen inklusive Munition aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR. Blöd nur, dass diese 122-Millimeter-Haubitze von den meisten Industriestaaten schon längst außer Dienst gestellt wurde und nur noch von Dritte-Welt-Ländern und Schurkenstaaten verwendet wird. Und von den 2700 Strela-Flugabwehrraketen (auch aus NVA-Beständen) sind 700 nicht mehr einsatzbereit. Sie lagerten jahrelang in verschimmelten Kisten.

Eins ist inzwischen klar: Deutschland hätte viel früher Flugabwehrtechnik in die Ukraine liefern müssen, um die russische Luftwaffe wirksam bekämpfen zu können. Jetzt ist es dafür zu spät, denn die ukrainischen Soldaten müssten erstmal an den neuen Waffen ausgebildet werden, um sie bedienen zu können. Und, auch das erzählte mir ein befreundeter Soldat: „Die Bedienung deutscher Militärtechnik ist in der Regel oft viel komplizierter als bei vergleichbaren Waffensystemen anderer Staaten.“

Und das ist natürlich auch eine Form des Pazifismus, von der wir uns auch so schnell wie möglich verabschieden sollten. Alles eine Frage des Mindsets.

