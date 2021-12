Walter Confiserie

„Mischpoke“ war sofort weg, „Marzahnipan“ ebenso. Bloß ein paar Schachteln „Veganös“ waren am Montag darauf noch da, als vorletzten Sonnabend die neuen Pralinenboxen im Walter-Shop am Olivaerplatz auftauchten. Dazu muss man wissen: Als die 1915 gegründete Manufaktur Walter Confiserie vor drei Jahren kurz vor der Insolvenz stand, kaufte sie ein unternehmenslustiges Geschwisterpaar mit Herz für traditionelle Produkte. Das startet jetzt durch, Corona hin oder her, mit Qualitätspralinen in dem jungen, wortwitzigen Verpackungsdesign der Mainzerin Matilda Mutant. Fest steht: Es gibt momentan kein süßeres Mitbringsel für die Verwandtschaft in Ost oder West, deren glamouröses Berlin-Bild man beim Heimatbesuch bestätigen will. Vier Filialen in Berlin, dazu der Werksverkauf in Tempelhof. www.walter-confiserie.de MJM