Berlin - Wenn ich das Nachtleben vermisse, dann nicht wegen der stillen Straßen, wegen des Alkohols überall oder wegen des Zu-sich-Kommens im Morgengrauen, sondern vor allem wegen dieser Gespräche, die irgendwo beginnen und einfach so enden. Wie dieses, als ich in der Kneipe am Moritzplatz saß, Montagmorgen um 4 Uhr, und der Kellner aus dem Nichts anfing, über sein Leben zu sprechen.

Er jobbe hier nur, sagte er. Früher sei er ja Sportjournalist gewesen, reiste durch die ganze Welt, lebte einige Jahre in den USA. Er habe selbst auch Sport gemacht, Kampfsport, „Anti-Terror-Kampf“ nannte er es. Er nahm sogar zweimal an Wettkämpfen teil, die Art, die in einem Käfig stattfinden. Die Zuschauer sind hinter Gittern. Oder die Kämpfer, je nach Perspektive. Dann erklärt er mir, wie man eine Person „mit den Fingerspitzen fertigmacht“, es gebe da eine Technik, „die sollte jeder Barkeeper können“.

Vor den Fenstern wurde es langsam hell und ich erfuhr viel zu viel aus dem Leben dieses Mannes, ohne dass ich viele Fragen stellen musste. Auf meinen Schenkeln lag ein Buch über die Gezi-Proteste, das ich lesen wollte, weil ich am Tag zu müde dafür war. Doch der Kellner erzählte weiter von seiner Kindheit in Kreuzberg (mit israelischem Pass), von seiner Frau (eine Deutsche), seinem Schwiegersohn (ein Türke), von seinen Enkelkindern (drei), er sei „vom Glück gesegnet“. Dann drehte er sich um und polierte stumm Gläser.

Eigentlich bin ich zu jung, mit 29 Jahren ist man noch kein Stammgast in einer Berliner Kneipe, an der draußen das Werbeschild von Schultheiß leuchtet.

Berlin liegt genau dazwischen – perfekt, oder?

Für einige Wochen aber lebte ich in einer anderen Zeitzone. Ich tat das freiwillig. Warum? Weil ich nicht mehr mit der Zeitverschiebung arbeiten wollte, und ganz einfach: Ich wollte besser leben. Von diesem Doppelleben möchte ich erzählen.

Es begann mit einer großen Unzufriedenheit. Ich arbeitete in einer Firma, die Verkehrspläne erstellt, für Städte in der ganzen Welt. Mir wurden zwei Projekte anvertraut, zwei Teams, die ich koordinieren sollte, die zum Teil auf mich angewiesen waren. Team 1 saß in Sydney, Australien, Team 2 arbeitete in Ottawa, Kanada. Berlin liegt genau dazwischen – perfekt, oder?

Mein Arbeitstag begann, wenn in Australien die Sonne unterging. Die Kollegen dort wollten in den Feierabend und hatten oft den ganzen Tag auf eine Rückmeldung von mir gewartet. Wenn ich sie anrief, waren sie auf dem Weg nach Hause, dachten an die Kinder und den bevorstehenden Abend. Wenn für mich der lange Vormittag in den Nachmittag überging, wachte Ottawa gerade auf, genau dann, wenn bei mir die erste Müdigkeit einsetzte. Das gleiche Spiel wie am Morgen nur mit verteilten Rollen. Die Videocalls dehnten sich endlos aus, mein Feierabend verschob sich immer weiter nach hinten.

Ich wollte mein Leben zurück

Innerhalb weniger Wochen zerfielen meine Tage in unzusammenhängende Zeiteinheiten. Was ich am meisten vermisste, war das Gefühl, aus einem erholsamen Schlaf aufzuwachen, um den Tag mit ein paar Ritualen zu beginnen, zu frühstücken, meinen Tee zu trinken, während ich die Schlagzeilen des Tages las. Nach einem Jahr zwischen Kanada und Australien wollte ich nichts sehnlicher, als einfach nur in Berlin zu sein. Der Wunsch danach wurde so stark, dass ich mir endlose Vormittage ausmalte, an denen ich die Zeitungen von vorne bis hinten durchblättern oder Bücher lesen würde, ohne an einen wichtigen Anruf mit dem anderen Teil der Welt zu denken. Ich wollte mein Leben zurück.

Von dieser Idee besessen, schlug ich meiner Firma vor, von nun an nur noch in Nachtschichten zu arbeiten, also von 9 Uhr abends bis 6 oder 7 Uhr morgens. Es klappte. Ich durfte sogar in die Büroräume für diese Zeit und freute mich darauf, dort allein zu sein, effizient und konzentriert arbeiten zu können mit der Aussicht, eine morgendliche Ruhe zu genießen. Die Nachmittage waren jetzt meine Morgen. Bei Sonnenuntergang begann meine Freizeit. Ein großartiges Experiment, das ein Portal in eine andere Dimension öffnete: die Welt der Nachtschwärmer.

Im Oktober begann ich, in meinem neuen Rhythmus zu arbeiten. An einem Wochenende wollte ich mich innerlich umstellen – und erlebte die erste Enttäuschung: Ich hatte plötzlich keine Freunde mehr, die bis 7 Uhr morgens durchziehen wollen. Ich bin noch nicht einmal 30 und niemand wollte mit mir so lange ausgehen? Die zweite Enttäuschung: Ich konnte nicht bis in den Nachmittag schlafen, sondern maximal vier Stunden. Die daraus folgende Verschlimmerung meines Schlafmangels, nun ja, die war doch nur eine Sache der Gewohnheit, oder?

Aber ich war doch in Berlin, der Stadt der endlosen Nächte?

Das Wichtigste würde sein, bis 7 Uhr morgens durchzuhalten. Ich wusste, dass die Nächte von Sonntag auf Montag am schwierigsten sein würden. Am ersten Sonntag ging ich mit einer Freundin in den neuen „007“. Um 23 Uhr war Schluss. Bleiben noch acht Stunden. Wir gingen trinken und als ich um drei Uhr in einen Club gehen wollte, hieß es, sie schließen gleich. Aber ich war doch in Berlin, der Stadt der endlosen Nächte? Hatte ich die Endlosigkeit übertroffen? Ich kaufte ein Bier und lief durch den Nieselregen durch das leere Kreuzberg.

An diesem Morgen traf ich meinen ersten Nachtschwärmer, vor einem türkischen Köfte-Imbiss am Görlitzer Bahnhof stand ein Taxifahrer. Ich hatte ein paar Semester in Istanbul studiert und war froh, wieder mal Türkisch zu sprechen. Doch als es um Politik ging, musste ich ins Deutsche wechseln, das der Taxifahrer besser sprach als ich Türkisch. Er gab eine Zigarette nach der anderen aus, bis meine Stimme ganz kratzig wurde. Auf dem Rückweg blieb ich am Moritzplatz vor einem Schaufenster stehen, sah Menschen zu, wie sie Bierkrüge hoben. Aber ich wollte ins Bett.

Die erste Woche ging schnell vorbei und verlief gut. Ich kam in den neuen Rhythmus, hatte ruhige Tage, las wirklich viel Zeitung, machte ein Nickerchen vor meinem Weg zur Arbeit und begann, Kaffee zu trinken. Da ich das selten tue, hatte ich das Gefühl, Wände hochgehen zu können.

Die Wochenenden waren schwieriger. Meine Freunde wollten schlafen, also brauchte ich zumindest für die Nächte neue Freunde – so begann die Suche. In der Nähe meiner Wohnung gibt es eine türkische Bar, in der ich zuvor noch nie gewesen war. Ich sah, dass sie Tee anboten und ich dachte, hier könnte ich mein Türkisch weiter üben. Ich zog mich etwas ordentlicher an und ging zum Kiosk, um Tabak zu kaufen. In dieser Bar wurde geraucht.

Es wurde langsam hell. Yes! Geschafft.

Das brauchte ich kaum, der Kellner fragte mich sofort aus, woher ich kam, und wir redeten in ein sehr höfliches Türkisch miteinander. Diese Höflichkeit ist der türkischen Sprache sehr eigen. Ein weiterer Gast kam hinzu, wir tranken Raki. Tekirdag, der Adlige unter den Rakis. Das Türkische floss nur aus mir heraus. Der alte Mann entwarf spät in der Nacht ein Bild von Berlin in der Zukunft, wo alle Menschen in Hochhäusern leben, die durch Tunnel in der Luft miteinander verbunden sind. Er streichelte dabei seinen kleinen Hund, der aussah wie ein Genexperiment.

Als ich gehen wollte, gab es nur ein Problem: Ich wollte bezahlen. Ja! Nein! Ich zahle! Du zahlst nicht! Bis ich aufgab und versprach, dass die Rechnung beim nächsten Mal auf mich gehen würde! Es gab noch kein nächstes Mal. Es wurde langsam hell. Yes! Geschafft.

Samstag: Ich blieb zu Hause. Ich war zu fertig.

Sonntag: Ich ging in eine Kirche zu einem Chorkonzert. Danach gab es Wein und dann landete ich endlich in der Berliner Kneipe am Moritzplatz, in der ich dann beinahe Stammgast wurde.

Ich bestellte ein Bier, drehte mir eine Zigarette, holte mein Buch heraus, über die Gezi-Proteste, und schaute mich dabei um: Diese Kneipe war bis zum Pandemiebeginn 24 Stunden offen. Eröffnet wurde sie, als die Berliner Mauer noch 50 Meter von ihrer Fassade entfernt stand. Die Gäste und Kellner waren alle im Rentenalter. Ich las und mit dem Augenwinkel beobachte ich aufmerksam die Umgebung. Irgendwann fragte mich der Kellner, was ich gerade lese. Sechs Stunden und viele Gespräche später stand eine ehemalige Prostituierte vor mir, musterte mich und sagte betrunken: „Du tust mir leid.“ Da merkte ich, selbst betrunken, ich war in einem Drehbuch von Fassbinder gelandet.

Ich habe gelernt, Nein zu sagen

In der dritten oder vierten Woche habe ich plötzlich eine Leere gespürt. Ich saß mitten in der Nacht im Büro vor dem Bildschirm, es war ein Tag mit wenigen Telefonkonferenzen. Es war still, die Pixel des Monitors brannten sich wie Rasierklingen in mein Auge. Die komplexen Vorgänge, die ich im Blick haben musste, um eine Verkehrsplanung für eine Stadt auf der anderen Seite des Planeten zu erstellen, sie ließen sich nur mit Mühe zusammensetzen. Alles zerfiel.

Die nächsten Wochen verbrachte ich die Wochenenden lesend, manchmal trinkend, ich arbeitete weiterhin nachts. Mein soziales Leben war geschrumpft. Ich lag einmal von Freitagabend bis Sonntagabend nur in einem kleinen Boot auf der Dahme. Schaukelnd schlief ich. Montagnacht war das Gleißen des Bildschirms wieder eine Qual. Nach sechs Wochen lag ich im Bett, wollte schlafen, aber mein Nachbar bohrte ein Loch und vor meinem Haus hörte ich eine Kettensäge die Bäume beschneiden. Ich wurde wahnsinnig. Nicht lustig wahnsinnig, es ging mir wirklich schlecht.

Seit einigen Wochen arbeite ich wieder im alten Rhythmus. Die Kollegen in Ottawa und Sydney wissen Bescheid. Ich habe gelernt, mich zu schützen, Rücksicht auf meinen Körper zu nehmen. Niemand anderes wird das tun. Ich habe auch gelernt, Nein zu sagen und dass die Leistungsgesellschaft nicht funktioniert, wenn es immer nur um ein Mehr geht. Ich grüße alle, die in Nachtschichten arbeiten müssen. Und wer einmal morgens um sechs Uhr jemanden mit einer Bierflasche sieht: Seid gnädig, es könnte das Feierabendbier sein.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.