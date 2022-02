Tschechische Botschaft: Böhmischer Todesstern

Als eine der größten architektonischen Verirrungen gilt sicherlich der mit dem Begriff Brutalismus nur grob definierte Baustil, der auch dieser Stadt seinen plumpen Stempel aufgedrückt hat. Mit dem Adjektiv „brutal“ hat er indes nichts zu tun, obwohl das natürlich ganz wunderbar passt, denn Gebäude des Brutalismus sind in der Regel die Antithese zu Feinsinn und Eleganz.



Die tschechische Botschaft steht auf dem ehemaligen Wilhelmplatz, der später in Thälmannplatz umbenannt wurde. Gegenüber befindet sich die ebenfalls bemerkenswert scheußliche Mall of Berlin, und beide Gebäude liefern sich einen Wettstreit darum, welches das hässlichste in dieser Ecke ist. Die Botschaft liegt knapp in Führung. Hinter den dunklen Scheiben dieses böhmischen Todessterns erahnt der Betrachter keinerlei Leben, niemand geht, niemand kommt. Diese getönten Scheiben waren in den 70er-Jahren State of the Art. Der Palast der Republik hatte sie auch, der allerdings war phänomenal, und auch in Westdeutschland fand man das schick. Dort sah bald jede schwäbische Mittelklasse-Bude von der Straße aus gesehen aus wie eine billige Bums-Bar dank Rauchglasscheiben, die mit der Zeit hässlich schlierig wurden, wie schlecht geputzt. Was den Eindruck einer billigen Bums-Bar noch verstärkte.

Die Botschaft unseres Nachbarlandes, ein Werk des tschechischen Architekten-Ehepaars Vera und Vladimir Machonin in Zusammenarbeit mit Klaus Pätzmann, hat nun bald 50 Jahre auf dem diplomatischen Buckel, da wäre ein Neubau ruhig mal eine Überlegung wert. Es muss ja nicht gleich so etwas sein wie das Schloss aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das wohl vierte, das den Deutschen einfällt, wenn sie an Tschechien denken, nach Bier, Knödeln und der Karlsbrücke. Das Schloss steht übrigens gar nicht in Tschechien, sondern in der Nähe von Dresden. Marcus Weingärtner

Britische Botschaft: Nicht die feine englische Art

An den Anblick der britischen Botschaft in der Wilhelmstraße kann man sich einfach nicht gewöhnen. Doch auch das Wegschauen fällt schwer, denn nichts drängt sich in diesem reizarmen, verkehrsblockierten Straßenzug mehr auf als der Fassadenwahnsinn des königlichen Inselstaates. Und so verkantet sich der Blick beim Passieren unweigerlich in dem seltsamen Rummelbums, der wie eine überambitionierte Architektur-Abschlussarbeit aus der tristen Referenzfront ragt. Letztere, mit unelegant gelbstichigem Sandstein verkleidet, möchte gerne Bezug auf die umliegenden Prachtbauen nehmen.



Bereits das holpert ästhetisch arg und wirkt eher unlässig. Doch das eigentliche Übel ist der 1. Stock des Baus. Aus seinem Inneren ragt ein wirres geometrisches Ensemble, bestehend aus einem Kabuff in Türkis-Blau, einem mausgrauen Mini-Ausguck und einem fensterlosen, lilafarbenen Zylinder. Das Arrangement wird gemeinhin als postmoderne, offene Bauweise gerechtfertigt. Excuse me? Zwar ließ selbst die Queen höchstpersönlich dem Bau zur Einweihung im Jahr 2000 ihr gnädiges Erscheinen angedeihen, danach aber reiste sie schnell wieder ab.

Imago Der seit einer gefühlten Ewigkeit gesperrte Abschnitt der Wilhemstraße, auf dem sich die Botschaft Großbritanniens befindet. Schön ist das nicht.

So bleibt uns Berlinern nur zu mutmaßen, was den englischen Architekten Michael Wilford wohl beschäftigte, als er das Gebäude ersann. Bei einem Baubeginn im Jahr 1994 fand die kreative Phase des Entwerfens wahrscheinlich in den ausklingenden Achtzigern und beginnenden Neunzigern statt. Eine Zeit, in der man mit rudimentärem 3D-Design konfrontiert war, mit Neonfarben und Synthie-Pop. Der 1939 geborene Wilford war damals in seinen Fünfzigern, eine kritische Zeit, in der die meisten entweder einen zweiten Frühling oder eine Midlife-Crisis durchleben. Wilfords Gebäude erzählt von keiner Krise, im Gegenteil: Er ging voll im Zeitgeist auf. Mutig konterte er den verrückten Jugendlichen samt ihren Ataris und Commodores mit echtem 3D. Außerdem war er vielleicht auch infiltriert von der US-amerikanischen Serie Miami Vice, die in den 80er-Jahren über die Bildschirme auf der ganzen Welt flimmerte. Die Farben des Miami-Vice-Schriftzuges entstammen zumindest dem gleichen Spektrum wie dem des Fassadenensembles der britischen Botschaft in Berlin.

Panther Media/Jürgen Gregor Rummelbums im 90er-Look: das Konsulat der Briten ist ein architektonischer Fehltritt erster Güte.

Auch wenn heute die Retrobewegung Vaporwave genau diese Designströmung feiert, so kann man Großbritannien nur bemitleiden, sich damals für diesen Entwurf entschieden zu haben. Was also tun, wenn Abreißen keine Alternative ist? Eigentlich gibt es nur einen Ausweg aus dem Dilemma: Die Briten tauschen ihr Konsulat mit dem der USA. Die amerikanische Botschaft am Pariser Platz ist zwar auch nicht schön, aber zumindest etwas schlichter. Ein anderer Eingang und moderne Fenster könnten optisch schon viel bewirken, und der Premiumplatz direkt am Brandenburger Tor wäre sicher attraktiv für die Briten. Für die USA hingegen wäre eine extra für sie gesperrte Straße garantiert das Nonplusultra. Und vor dem Eingang, direkt unter dem Miami-Vice-Emblem, könnte einmal pro Woche Don Johnson als Sonny Crockett im weißen Anzug stehen und für Geld Fotos mit Touristen machen. Sabine Röthig

Schweizerische Botschaft: Stadtpalais im Würgegriff

Steine schreien nicht. Sagt einer, der es eigentlich wissen muss. Sagt nämlich Professor Emeritus ETH Architekt BSA SIA BDA Roger Diener, ein Schweizer. Zufälligerweise der Schweizer, der die Schweizer Botschaft in Berlin, ein 1870/71 errichtetes (und später wundersam von Weltkriegsbomben verschont geblieben), neuklassizistisches Stadtpalais, nun ja, erweitern ließ. Um einen kubischen Anbau im Osten und ein Fassadenrelief im Westen, gut zwanzig Jahre ist das her. Auch der Streit. Der NZZ sagte Diener 2004: „Wenn man zu wissen glaubt, um was es geht, kann man mit Anfeindungen umgehen.“ Worum ging es also?



Wer schon damals wusste, dass die Schweizer ein weltweit einzigartiges Sicherheitsbedürfnis hegen und deshalb im Fall eines Nuklearkrieges jedem Bürger einen Schutzraum garantieren wollten, der dachte beim Anblick des von Diener entworfenen Brutalbetonbaus: Na großartig, ein Bunker mitten im Regierungsviertel. „Nazi-Bunker“ stand sogar in einer Zeitung. Die Kritiker mochten die Härte nicht, Kälte und Klotzigkeit waren ihnen suspekt. Sie hätten es gern luftiger, verspielter gehabt, der Aufbruchstimmung in Berlin gerecht werdend. Vielleicht mochten sie nicht erinnert werden.

Imago Eidgenössischer Schutzbunker: die Botschaft der Schweiz.

Vielleicht ist aber auch Dieners Versuch, aus dem Alten zu schöpfen und Neues an das Bestehende anzufügen, nicht ganz so gelungen. Jedenfalls nicht von außen betrachtet, wo etwas zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Ja, Steine schreien nicht, das stimmt, aber ein Stadtpalais im Würgegriff kann ganz schön gequält, vorwurfsvoll und letztlich auch böse schauen. Selbst die Spree scheint ja seitdem einen noch größeren Bogen um die Schweizerische Botschaft zu machen. Eine gezielte Abrissbirnenbehandlung bietet sich an.

Als Thomas Borer beim Einzug eine architektonische Geschmacksfrage gestellt wurde, sagte der Schweizerische Botschafter gekonnt diplomatisch: „Ich bin sehr glücklich über die strategische Lage.“ Also zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus, und wenn Olaf Scholz – wo steckt er eigentlich zurzeit? – heute aus dem Fenster seines Arbeitszimmers Richtung Osten blickte, würde er die Schweizer Flagge sehen. Und dann sagte Borer noch: „Das ist weit vor meiner Zeit beschlossen worden.“ Was nicht so klang, als hätte er den Beschluss in seiner Zeit unterstützt. Doch dann wurde die Eröffnung gefeiert. Und feiern, das können die Schweizer Botschaftsmitarbeiter auch unter dem aktuellen Chef. Paul R. Seger ist ein Völkerrechtler, der zwar gesteht, nicht besonders geschickt zu sein mit seinen Händen, dennoch scheint er genug Expertise mitzubringen, um das Abrissbirnenkommando anzuführen. „Die härteste Arbeit“, erzählte er einmal, „war wahrscheinlich der Bau einer Bauhütte für unsere zwei Söhne.“ Die Hütte soll noch stehen. Paul Linke

Polnische Botschaft: Ein neues Gebäude muss her

Man kann sich über die polnische Botschaft architekturästhetisch eigentlich nicht beklagen. Schließlich handelt es sich um eine Stadtvilla in Grunewald, um einen Bau, der vermutlich aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Wenn man als polnischer Staatsbürger einen Pass erneuern muss oder alle paar Jahre zu Wahlen erscheint, darf man sich wenigstens von außen an einem Prachtbau und wunderbar alten Bäumen vor dem Gebäude erfreuen.

Wer eintritt, der glaubt allerdings in eine Zeitmaschine einzusteigen, die zurückführt in die Ära der Volksrepublik Polen. Alte Schreibtische und der Geruch sozialistischer Verstaubtheit erwarten den Besucher, eine Verstaubtheit, die manchmal im Ton der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachzuklingen scheint. Man wird beim Antragstellen durch kleine Fensterchen so angemault, als würde man Unmögliches verlangen – und die Flucht in den Westen planen. Die Optik in den Innenräumen bekümmert mich besonders, weil die Polen einst eine wunderbare Botschaft direkt Unter den Linden hatten – ein Bau, der leider abgerissen werden musste.

Imago Sieht ganz nett aus, riecht aber komisch: die Botschaft Polens.

Das Gebäude passte zur sozialistischen Stimmung, die in die Grunewaldvilla zumindest atmosphärisch hinübergerettet wurde. Der Stahlskelettbau mit vorgehängter Metall- und Glasfassade sowie farbigen Brüstungsfeldern unterhalb der Fenster in den Obergeschossen wurde vom Architektenkollektiv Emil Leybold und Christian Seyfarth entworfen. Lindenschmuck von Fritz Kühn hing an der Fassade. Leider wurde die sozialistische Botschaft, die unter Denkmalschutz stand, 2016 abgerissen, was ich bis heute nicht verstehen kann.

Immerhin: Die Republik Polen hat sich zu einem Neubau entschlossen, der an alter Stelle der alten Botschaft aktuell entsteht (das Konzept stammt von JEMS Architekci aus Warschau). Das geplante Haus wirkt nicht mehr sozialistisch, sondern eher zukunftsversessen. Mal sehen, ob sich die Beschäftigten in der Konsularabteilung auch vom Ton her an die neue Optik anpassen werden. So viel ist sicher: Wenn die neue Botschaft steht, kann zumindest das Inventar in der Grunewalder Stadtvilla endlich abtransportiert werden. Tomasz Kurianowicz

Nordkoreanische Botschaft: Langweilig wie das Land

Wer einmal in Nordkorea war, der wird nie diesen Geruch vergessen: eine Mischung aus sehr starkem Klostein und abgelaufener Milch, sehr streng und wie ein trauriger Gruß aus der Vergangenheit. So roch es, als ich im Jahr 2013 ein Museum in Pjöngjang betrat. Darin war unter anderem ein Stuhl unter einer Glasvitrine ausgestellt. Auf dem Holzstuhl hatte Kim Il-sung einst gesessen. Die Glasvitrine war so staubig, dass man am liebsten gleich selbst den Feudel genommen hätte. Damals dachte ich, dass dieses Land sich bald öffnen müsse, allein schon wegen dieses Geruchs. Das hält doch keiner aus.

Eine Kollegin der Berliner Zeitung erzählte mir, dass sie vor ein paar Jahren einmal in dieser Botschaft gewesen war. Das Gebäude wirkte wie ausgestorben, bis auf den Pressesprecher und einen Pförtner war kein Mensch zu sehen. Sie hatte den Sprecher überzeugen wollen, sie in der Botschaft ein Fußballspiel der nordkoreanischen Mannschaft schauen zu lassen. Das sei bizarr gewesen, weil der Mann zwar keine Zusage zum Fußballgucken erteilte, die ganze Zeit über aber viel preisgab, von sich, von seiner Heimat. Noch Wochen später fragte sich die Kollegin: War er zu offen mit ihr gewesen? Hatte er vielleicht einen Witz zu viel gemacht? Waren sie belauscht und beobachtet worden?

Imago Gähn! So langweilig wie das Land, das sie repräsentiert: die Nordkoreanische Botschaft an der „Möhrenstraße“.

Dieses Botschaftsgebäude jedenfalls kann es nur in Berlin geben: In seiner Plattenbau-Wuchtigkeit steht es mitten im sonst fast durchmodernisierten Kiez rund um die Mohrenstraße, die auf allen Straßenschildern inzwischen Möhrenstraße heißt. Die nordkoreanische Flagge weht an einem sehr hohen Fahnenmast, und am Tor sind mehrere Fotos aus dem Land aufgehängt. Als ich am Donnerstag vorbeilief, war der Glaskasten mit den Fotos leider geschlossen, aber bei einem Besuch vor wenigen Wochen war mir aufgefallen, dass kein Bild des aktuellen Staatschefs Kim Jong-un zu sehen war, sondern ausschließlich dessen Vater und Großvater. Es gab einmal Zeiten, da wurde versucht, aus diesen Bildern etwas über den Zustand einer der letzten Horror-Diktaturen dieses Planeten herauszufinden.

Imago Der Glaskasten zur Straße ist befüllt mit Propaganda-Fotos.

Doch es ist still geworden in den letzten Jahren um Nordkorea, auch um die Botschaft. Das City Hostel auf dem Botschaftsgelände (25 Euro für zwei Personen pro Nacht) wurde gleich zu Beginn der Pandemie geschlossen. Jahrelang hatte die Botschaft so illegal Devisen erwirtschaftet und sie nach Pjöngjang geschickt. Als das Ordnungsamt 2020 einmal vorbeischaute, um zu sehen, ob das Hostel auch wie verlangt geschlossen sei, jagte der Botschafter laut Süddeutscher Zeitung die Beamten persönlich vom Hof. Auch an diesem Donnerstag war ich dabei, als sich die Tore zu Berlins wohl hässlichster Botschaft im Herzen der Stadt öffneten. Eine schwarze Limousine stand am Eingang, ein Mann stieg aus, klingelte und begrüßte den Koreaner an der Tür herzlich. Es wurde ein Umschlag ausgetauscht. Und dann blickten beide in meine Richtung. Sofort dachte ich an Pjöngjang 2013, den Koreaner in der U-Bahn neben mir, der ein deutsches Buch las: rätselhaft, und irgendwie bedrohlich. Sören Kittel

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.