Etwas aufzubewahren ist in meiner Wohnung immer ein großes Thema, denn sie ist klein, und ich kaufe gerne ein. Unlängst war ich bei einer Berliner Künstlerin zu Gast, die auf wesentlich mehr Quadratmetern lebt als ich, und die ihre Sachen nach einem so einfachen wie unschlagbaren Prinzip aufbewahrt: „Wenn eines kommt, muss eines gehen“, sagte sie. Das ist eine tolle Idee, und wenn man sich einmal zu dieser Art der Ordnung durchgerungen hat, hat man wenig Scheu, sich auch von Dingen zu trennen, an denen man hängt. Meist meint man nämlich nur, man könne ohne bestimmte Dinge nicht leben, und hängt Erinnerungen daran, die es überhaupt nicht wert sind, dauerhaft Erinnerung zu sein.

Ich sortierte also rund 50 Schallplatten aus, die ich entweder schon in Form anderer Datenträger besitze oder die ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Ich habe keine einzige davon vermisst. Genauso mache ich es seit geraumer Zeit mit meiner Oberbekleidung: Was ich mindestens ein Jahr lang nicht getragen habe, das führe ich möglichst nachhaltig wieder dem Kleiderkreislauf zu. Entweder gebe ich das Stück in die Altkleidersammlung oder direkt an eine Einrichtung, die obdachlose Menschen damit versorgt, oder aber ich verkaufe es wieder im Internet.

Wer erträgt noch Filme wie „Sieben Jahre in Tibet“?

Überhaupt sollte wir ja weniger Klamotten kaufen. Wem das - wie mir - schwerfällt, der sollte sich nur vor Augen führen, dass für die Herstellung einer stinknormalen Jeans rund 11.000 Liter Wasser verbraucht werden. So viel ist nötig, um die Baumwolle zu wässern, aus der die Hose gefertigt wird. Zum Vergleich: Ein Wannenbad verbraucht im Schnitt zwischen 150 und 180 Liter Wasser. Übrigens reicht es auch aus, einmal die Woche zu baden. Sie können sich ja waschen, ihre Haut und ihre Haushaltskasse werden es Ihnen danken.

Was für Schallplatten in meiner Wohnung gilt, gilt nun auch für Bücher, von denen ich viele seit der Schulzeit mit mir durchs Leben schleppe: Böllgrassbrechtfrischkafkadürrenmatt. Ganz ehrlich: Wann haben Sie das letzte mal im „Homo Faber“ oder dem „Besuch der alten Damen“ geschmökert? Sehen Sie! So ging es mir auch. Nachdem ich genüsslich das Gekritzel meiner Mitschüler und Mitschülerinnen in meiner Lektüre studiert hatte („Weingärtner, du dumme Sau!!“), brachte ich die vergilbten Schwarten zum Altpapiercontainer. Zuvor hatte ich probiert, die Bücher übers Internet zu verkaufen, aber zum einen waren die Preise, die mir angeboten wurden, so albern (29 Cent) oder das Prozedere der Erfassung zu kompliziert, um mich länger als zehn Minuten bei der Stange zu halten.

Im Anschluss habe ich es wie mit der Lektüre gleich noch mal mit den DVDs gemacht. Es gibt so Filme, die hat man mal gesehen und fand sie toll oder war bewegt davon. Sieht man sie dann nach ein paar Jahren noch mal, hat man das Gefühl, die Zeit stünde still. Wer um alles in der Welt erträgt noch Filme wie „Sieben Jahre in Tibet“ oder „Der Herr der Ringe“? Ich stellte die hässlichen Filmboxen vor die Haustür – und siehe da: In einer Stunde hatten „Der Zauberer von Oz“ und ein paar andere cineastische Schwarten ein neues Publikum gefunden. Der Frühling kann kommen!

