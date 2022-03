Er schaut sie an mit diesem einen Gesichtsausdruck, den er draufhat, und fragt: „Was?“ Sie guckt ihn an mit diesem anderen Gesichtsausdruck, den sie draufhat, und antwortet: „Nichts.“ Wer nach dem ersten, nun ja, Dialog zwischen den Kriseneheleuten Vic (Ben Affleck) und Melinda Van Allen (Ana de Armas) noch mit wohlwollender Neugier auf knapp zwei Filmstunden schaut, wird am Ende was in Erinnerung behalten? Auch nichts. Oder höchstens: kaum etwas.