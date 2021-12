Der Weg zur Hölle muss mit rotem Samt ausgeschlagen sein. Sowohl in Dario Argentos Œuvre als auch bei David Lynchs „Twin Peaks“-Komplex dienen rot ausstaffierte Räume als Zonen des Übergangs. Sie bilden Passagen von der irdischen, sichtbaren Welt in eine andere, verborgene und überaus bedrohliche Wirklichkeit.

Was verbindet diese beiden Regisseure? Diese Frage stellt gerade das Arsenal mit seiner Doppel-Retro „Unheimliche Tiefen“. Eine reizvolle Konstellation, die der Kurator Gary Vanisian da auf die Leinwand des Arsenals bringt. Sie wäre noch vor wenigen Jahren als unseriös abgetan worden. Hier der über alle Stränge schlagende, auf spekulative Gewalt und billige Effekte zielende Horror-König aus Italien – da der feingeistige Künstler, der nicht nur hochkomplexe Filme dreht, sondern auch überaus hörenswerte Musik macht und als bildender Künstler weltweit gefragt ist. Wie geht das zusammen? Die Filmreihe beantwortet die Frage nicht. Ihre Stärke liegt darin, Überschneidungen zu finden und Widersprüche auszuhalten.

Für Argento spricht, dass er weitaus weniger bekannt ist als Lynch. Er wurde in der Horror-Fangemeinde vor allem durch „Suspiria“ (1977), „Inferno“ (1980) und „Tenebre“ (1982) bekannt. Diese „Drei Mütter“-Trilogie geht davon aus, dass in Freiburg im Breisgau (!), New York und Rom Ur-Hexen um die Weltherrschaft ringen. Jedes Mal bleibt eine Menge naiver Geschöpfe bei der Suche nach der Wahrheit auf der Strecke. Zuletzt kann das ultimativ Böse gerade noch einmal besiegt werden. Aber am Triumph des Guten nagt schon der Zweifel. In Argentos Filmen spielen Handlungslogik oder Motivation eher sekundäre Rollen, Hauptsache, die Effekte sitzen.

Bis zuletzt tauchen nach Belieben neue Figuren auf. Vor allem deshalb, weil die uns gerade vorgestellten Männer und Frauen reihenweise entsorgt werden. Trash also, keine Frage – aber dieser Müll hat Stil. Neben der Extravaganz in Farbgestaltung und Bühnenbild sind es manchmal die Kameraführung (Vittorio Storaro) oder die Musik (Keith Emerson), die aus dem Einheitsbrei des Bahnhofskino-Niveaus herausragen. Dann wieder gibt es derart befremdliche Einfälle, dass sie lange nicht aus dem Kopf weichen. Oder hat schon mal jemand einen hinkenden armenischen Antiquitätenhändler erlebt, der in der Kanalisation New Yorks von Hunderten Ratten überfallen wird?

Bei Argento wird immer alles gezeigt, darauf ist Verlass. Bei Lynch besteht der Schrecken zu großen Teilen im Nicht-Gezeigten – der Horror entsteht im Kopf. Die Filme der beiden Dunkelmänner gehen von völlig unterschiedlichen Positionen aus, treffen sich aber in ihren diametralen Bewegungen an einigen Punkten und entfalten dabei überraschende, wenn auch eher äußere Ähnlichkeiten. Inspirierend ist dieses Nebeneinander aber unbedingt.

Unheimliche Tiefen – Filme von Dario Argento und David Lynch, Kino Arsenal, bis 19. Dezember

