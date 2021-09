Berlin - An einem der letzten sonnigen Augustmorgen ist Sebastian Czaja mit einer kleinen Entourage auf Kieztour im Prenzlauer Berg. Er geht von veganer Metzgerei zu Nudelmanufaktur, lässt sich Produkte zeigen, kauft ein, fasst in den Teig. Ein Team vom ZDF ist dabei. Auch in einem Café macht Czaja Halt. Als Kameramann und Tontechniker den Laden schon wieder verlassen haben, verweilt der FDP-Spitzenkandidat noch einen Moment bei der Eigentümerin mit den vielen Tattoos. Sie spricht jetzt offen.

Händeringend suche sie nach verlässlichen Mitarbeitern. Doch die wenigen, jungen Leute, die sich bewerben, seien entweder unqualifiziert oder unzuverlässig. Viele hätten einfach keinen Bock. Manchmal müsse aber angepackt werden; am Abend, auch am Wochenende. Und bei vielen ausländischen Kräften fehle oft das Gespür. Sie würden sich nicht die leiseste Mühe geben, Deutsch zu lernen. Sie habe selbst im Ausland gelebt. Da hätte sie auch die Landessprache lernen müssen. Das gehe schon, sei aber eine Frage des Willens. Man brauche Zuwanderung, aber qualifizierte, und die Ausbildung müsse verbessert werden. Leider wolle die FDP ja beides nicht. Czaja wirkt kurz überrascht von so viel Klartext und Missverständnis zugleich. Er versucht, zurechtzurücken, dass die Freien Demokraten ganz im Gegenteil beides wollen. Doch dann muss er weiter. Das ZDF ruft.

Es ist ein weitverbreitetes Problem für die FDP im Allgemeinen und in Berlin im Besonderen. Viele, die der Partei in der Sache nahestehen, wissen es nicht – oder lehnen den FDP-Stil ab. Gerade das urbane, gut ausgebildete, weltläufige Milieu ist die natürliche Klientel der Partei. Doch die Freien Demokraten gelten in den zentralen Bezirken als unschick, außerhalb des S-Bahnrings als wahlweise zu progressiv oder unsozial.

Dabei ist Sebastian Czaja prädestiniert, solche FDP-Klischees aufzubrechen. Der gelernte Elektrotechniker aus Berlin-Mahlsdorf, der das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erlangte, ist als ostdeutscher Handwerker der lebende Gegenentwurf zum Zerrbild des westdeutschen Fabrikerben, der immer noch vielen für die FDP steht. Vor fünf Jahren gelang der Sprung aus der Nische mit der Kampagne zum Erhalt des Flughafens Tegel an dessen Spitze sich Czaja setzte. Die FDP kehrte nach 1,8 Prozent 2011 mit 6,7 Prozent ins Abgeordnetenhaus zurück. Doch diesmal fehlt ein vergleichbares, lagerübergreifendes Thema. Stattdessen setzt die FDP auf eine Regierungsbeteiligung. „Regierungsprogramm“ nennt sich denn auch ihr Wahlprogramm.

Im Osten der Stadt ist die Fünfprozenthürde ein Problem

Doch die Chancen auf die erste Berliner Regierungsbeteiligung der Liberalen seit 1989 stehen vor allem gut dank Franziska Giffey und der Fragmentierung des Parteiensystems. Der Bundestrend der FDP hat bisher nämlich nicht auf die Hauptstadt-Liberalen durchgeschlagen. Nur, anders als vor zehn Jahren, als SPD und CDU allein regieren konnten, würden sie diesmal die FDP brauchen.

Dafür muss der 38 Jahre alte Czaja die aktuellen Umfragewerte zwischen 7 und 9 Prozent aber halten. Während das im Westen der Stadt unproblematisch zu sein scheint, sieht es im Ostteil anders aus. Da lag die Partei bei der letzten Wahl unter der Fünfprozenthürde. Das könnte auch damit zu tun haben, dass der Spitzenkandidat, der bis 2012 Bezirksvorsitzender der FDP Marzahn-Hellersdorf war, wo er auch wohnte, bei der letzten Wahl über die Bezirksliste Steglitz-Zehlendorf einzog, wo er hingezogen ist.

Wobei der Umzug auch einen familiären Hintergrund hatte. In Czajas Geburtsbezirk gibt es bekanntermaßen noch einen zweiten Czaja. Seinen älteren Bruder Mario, den ehemaligen Sozialsenator von der CDU. Der kandidiert in diesem Jahr für den Bundestag. Das Verhältnis der beiden gilt als schwierig. Früher war auch Sebastian in der CDU, suchte sich jedoch ab 2005 in der daniederliegenden FDP eine neue Heimat. Seitdem sieht man sie nie in Diskussionsrunden zusammen. Offenbar kennt das Prinzip „Wettbewerb belebt das Geschäft“ auch bei der FDP Grenzen.

