Berlin - Es beginnt wie im Märchen. Die zwölfjährige Anna und ihr achtjähriger Halbbruder Astor leben allein in einem großen Haus im Wald im Norden Siziliens. Rückblicke rollen die Vorgeschichte auf: Ihre Mutter, die als Skelett im Bett liegt, ist vor vier Jahren an einer Seuche gestorben – so wie alle Erwachsenen. Die „rote Krankheit“, die mit Flecken am Körper beginnt und in wenigen Tagen zum qualvollen Tod führt, verschont nur die Kinder.

