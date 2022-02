Es war ein Tabubruch. Fünf Buchstaben bestimmten Mitte der 50er-Jahre das Leben der Menschen in Palermo und anderen Orten Siziliens, und trotzdem hatte bis zum Oktober 1958 keine Zeitung diese fünf Buchstaben gedruckt: M-A-F-I-A.

Das kleine Blatt namens L’Ora (Die Stunde) wagte es als erstes, die Sache entschlossen beim Namen zu nennen. Auf dass sie damit auch ein Stück ihres Schreckens verlöre und die Leserinnen und Leser mit Fakten ermächtigt würden. Kurz zuvor hatte ein neuer Chefredakteur aus Rom das Ruder übernommen und mithilfe mutiger Journalistinnen und Journalisten aus der kommunistischen Tageszeitung, die bei seiner Ankunft kaum noch mehr war als eine strauchelnde Parteipostille, eine investigative Redaktion aufgebaut, die es tatsächlich schaffte, an den eingespielten sizilianischen Verhältnissen zu rütteln. Sie nannten nicht nur die Organisation, sondern auch deren Vertreter beim Namen und klagten die Polizei an, die wegschaute, wenn unliebsame Gewerkschafter oder Zeugen unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen.

„Die Mafia hatte alle wichtigen Institutionen unterwandert“

Nur wenige Tage nach dem Druck der fünf Lettern gingen vor der Redaktion fünf Kilogramm TNT hoch. Am darauffolgenden Morgen erschien die Zeitung mit dem Titel „Die Mafia bedroht uns. Die Ermittlungen gehen weiter“. Die L’Ora wurde zu einem Leuchtturm des Enthüllungsjournalismus und ebnete den Weg für eine neue Generation von Investigativjournalisten. Dazu gehört Claudio Fava, der aus dem autobiografischen Roman „Nostra Signora della Necessità“ des ehemaligen L’Ora-Journalisten Giuseppe Sottile eine zehnteilige Serie entwickelt hat. „Die L’Ora hat mein Verständnis von Journalismus geprägt“ erzählt Fava im Interview. „Als ich in den 80er-Jahren Journalist wurde, wusste ich dank der Zeitung, dass dieser Beruf untrennbar mit einer fundamentalen Aufgabe für Sizilien verbunden ist: schreiben über die Mafia ohne Zurückhaltung, als geschütztes Machtgefüge jenseits der Justiz.“

Claudio Fava wuchs in der historischen Küstenstadt Catania auf; seit er denken kann, war die organisierte Kriminalität hier allgegenwärtig. „In meiner Jugend war die Mafia ein Synonym für Macht. Sie wurde respektiert und gefürchtet, auch von der Lokalpresse. Es ist kein Zufall, dass der Besitzer der auflagenstärksten Zeitung Catanias gerade für seine Partnerschaft mit der Mafia vor Gericht steht. Bis in die 80er-Jahre hatte die Mafia alle politischen und wirtschaftlichen Institutionen unterwandert. Es war eine hegemoniale Kraft, die von Entscheidern genutzt und gedeckt wurde, viele Karrieren und Betriebe sind auf diesem Verhältnis aufgebaut.“

Privat Der Journalist und Autor Claudio Fava

Diese Verhältnisse nicht als gegeben hinzunehmen, lernte Fava von seinem Vater Guiseppe, genannt Pippo. Der hatte, nachdem er als Chefredakteur einer Tageszeitung für seine Mafia-Recherchen gefeuert worden war, das Monatsmagazin „I Siciliani“ gegründet und vier mächtige Mafiosi der Region (einer davon sein ehemaliger Arbeitgeber) geoutet. „Ich war 25 Jahre alt und arbeitete im Büro neben meinem Vater“, erzählt Claudio Fava vom Beginn seiner Karriere. „Ein Jahr, nachdem er das Magazin gegründet hatte, wurde mein Vater von fünf Kugeln getroffen und starb.“ Die Mörder und ihr Auftraggeber Nitto Santapaola wurden erst Jahre später gefasst und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, „I Siciliani“ führten die Redakteure nach dem Mord weiter.

Wieso gehen manche Menschen das Risiko ein?

Solche Journalisten sind auch die Helden der Serie „L’Ora – Worte gegen Waffen“. Sie beginnt mit einem Neuanfang. Um den freien Fall der Geschäftszahlen des Blattest zu bremsen, wird der Kriegsreporter Antonio Nicastro (angelehnt an den realen Vittorio Nisticò) in die Chefredaktion berufen, doch anstatt, wie vom Verlag geplant, Personal zu entlassen und Prozesse effizienter zu gestalten, krempelt er die Publikation vor allem inhaltlich um: mehr Recherche, weniger Parteiprogramm. Personal spart er mit dieser Linie letztendlich trotzdem, denn einige Redakteure werfen schon in der ersten Woche das Handtuch. Es bleibt eine kleine Gruppe von Männern und einer Frau (Daniela Marra als Enza), die Nicastro von nun an auf Kosten ihrer Sicherheit und ihres Privatlebens unterstützen.

Wieso gehen manche Menschen ein solches Risiko ein und andere nicht? Claudio Fava romantisiert oder glorifiziert die Entscheidung der Figuren nicht, er stellt sie schlicht als Menschen dar, die ihren Job machen. „Es geht in unserem Beruf darum, die Geschichten von Menschen zu erzählen, die unter den Verhältnissen leiden. Wer sich dazu entscheidet, in Sizilien Journalist zu werden, darf sich davon niemals abgrenzen. Man lernt irgendwann, mit der Angst zu leben, sie wird zur Gewohnheit, das ist im menschlichen Überlebensinstinkt verankert. Als ich während des Bürgerkriegs in Beirut war, haben dort Kinder im Schutt Fußball gespielt, bis die nächsten Bomben runterkamen. Das Leben geht weiter.“

4904 Übergriffe und Morddrohungen gegen Journalisten

So einfach ist es natürlich nicht. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind in Italien 27 Journalisten ermordet worden, der Pressefreiheitsindex listet das Land auf Platz 41. Laut einer Statistik der Organisation „Ossigeno per l’informazione“ haben seit 2006 in Italien 4904 Journalisten tätliche Übergriffe, Morddrohungen oder andere schwere verbale Attacken gemeldet. Am gefährlichsten leben Journalisten, die im Umfeld der Mafia recherchieren, so wie Roberto Saviano, Autor des Erfolgsromans „Gomorra“, der zu einer erfolgreichen Fernsehserie adaptiert wurde. Seit 2006 steht er wegen seiner Enthüllungen über die neapolitanische Verbrecherorganisation Camorra unter Polizeischutz.

Ebenso Paolo Borrometi, der rund um die Uhr fünf Beamte an seiner Seite hat. Nach seinen Recherchen über die Cosa Nostra entging er knapp einem Brandanschlag auf die Wohnung, in der er mit seinen Eltern im sizilianischen Modica lebte. Mittlerweile befindet er sich im Exil in Rom, um die Menschen, die ihm nahestehen, weniger zu gefährden.

Auch die Redaktion der L’Ora zahlte einen hohen Preis für ihre Arbeit. Drei Reporter wurden von der Cosa Nostra ermordet. Die Zeitung existierte bis 1992, mit dem Niedergang der Kommunistischen Partei Italiens, die viele Jahre lang fehlende Werbeeinahmen kompensiert hatte, konnte das verschuldete Blatt nicht weiter bestehen. Die heutige Presselandschaft im Land sieht Fava kritisch: „Es gibt zu wenige aufrichtige Verleger, zu viel Politik und zu viele private Interessen im Geschäft. Ich glaube, unsere wichtigste Aufgabe ist, endlich zur eigentlichen Essenz unseres Berufes zurückzufinden: recherchieren und berichten. Ryszard Kapuściński (polnischer Journalist und Autor, Anm. d. Red.) hat mir mal gesagt, dass ein guter Journalist barfuß laufen müsse.

SquareOne Entertainment Die L’Ora inspirierte eine ganze Generation von Investigativjournalisten. In der Serie bekommt Domenico (Giovanni Alfieri)hier seinen ersten Job als Reporter.

Mitproduziert von Berlusconis Unternehmen Mediaset

Drei Jahre vor seinem Tod schrieb Claudio Favas Vater in seinen berühmten Artikel „Der Geist einer Zeitung“ folgende Worte: „Ich habe ein ethisches Verständnis von Journalismus. Ein Journalismus der Wahrheit verhindert Korruption, dämmt Gewalt und Kriminalität ein, beschleunigt unverzichtbare öffentliche Arbeiten, fordert das Funktionieren sozialer Dienste, hält die Polizei ständig in Alarmbereitschaft, mahnt zur ständigen Aufmerksamkeit der Justiz, zwingt Politikern eine gute Regierungsführung auf. Ist eine Zeitung dazu nicht in der Lage, nimmt sie auch Menschenleben auf sich. […] Ein Journalist, der – aus Feigheit oder Berechnung – der Wahrheit nicht fähig ist, trägt auf seinem Gewissen all die menschlichen Schmerzen, die er hätte vermeiden können, und das Leid, die Unterdrückung, die Korruption, die Gewalt, die er nicht bekämpfen konnte. Es ist sein eigenes Versagen!“

Der Artikel markierte 1981 den Höhepunkt eines jahrelangen Kampfes gegen ein monopolistisches und kollusives Mediensystem. Heute wird dieses von Silvio Berlusconi dominiert, dessen Verbindungen zur Mafia umfangreich dokumentiert sind. Die Tatsache, dass „L’Ora – Worte gegen Waffen“ ausgerechnet von Berlusconis Medienunternehmen Mediaset mitproduziert wurde, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Sie lässt aber auch auf eine Arroganz schließen, die schon so manchen Mächtigen am Ende das Genick gebrochen hat.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.